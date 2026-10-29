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El disco que lleva 50 años poniéndole música electrónica a las plantas

Plantasia, el disco que Mort Garson compuso en 1976 para acompañar a las plantas, fue reeditado este año por su aniversario. Expertos explican qué hay de cierto en que las plantas puedan escucharlo.

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La Huerta, Mariana Álvarez Barrero y Camilo Gómez Forero
Plantasia, el álbum de Mort Garson pensado para acompañar a las plantas de interior.
Plantasia, el álbum de Mort Plantasia, el álbum de Mort Garson pensado para acompañar a las plantas de interior.Garson pensado para acompañar a las plantas de interior.
Foto: Plantasia

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En muchas casas colombianas hay una abuela que le habla a las plantas. Las saluda por la mañana, les cuenta cómo va el día y las felicita cuando florecen, como si fueran un integrante más de la familia. Usted probablemente conoce a alguien así, o quizás lo hace usted mismo cuando nadie lo ve. Casi siempre se queda en eso, una costumbre que nadie se detiene a comprobar. Sin embargo, hace 50 años, un músico canadiense la tomó en serio y la convirtió en un disco.

Mother Earth’s Plantasia, conocido simplemente como Plantasia, fue publicado en…

Por La Huerta

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Escribo de libros, turismo, música y animales. malvarez@elespectador.com

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com

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