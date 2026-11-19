¿Qué tienen en común el aluminio, las culturas ancestrales y la naturaleza? En el Jardín Botánico de Bogotá se encuentran en una exposición que reúne siete esculturas de Edgar Negret, uno de los artistas colombianos más reconocidos por sus exploraciones con las formas geométricas y el metal. La muestra invita a descubrir cómo el artista convirtió sus inspiraciones en piezas que dialogan con las plantas y los paisajes del Jardín.

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La exposición "Negret en el Jardín" reúne siete esculturas del maestro colombiano Edgar Negret en dos espacios del Jardín Botánico de Bogotá: el Tropicario y la colección de Plantas Ornamentales. La muestra, organizada en alianza con el Museo Edgar Negret, propone un encuentro entre el arte, la naturaleza y las culturas ancestrales de América, a través de las formas geométricas, los colores y las exploraciones del artista con el aluminio.

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La exposición también conmemora el legado de Negret, nacido en Popayán el 11 de octubre de 1920 y fallecido en Bogotá en esa misma fecha de 2012. Por eso, la apertura de la muestra coincide con el aniversario de su natalicio y ofrece a los visitantes la oportunidad de acercarse a una parte de su trayectoria artística mientras recorren las colecciones vivas del Jardín.

Entre las obras expuestas se encuentra Cueva, inspirada en la fascinación que sentía el escultor por Cuba, un país que imaginaba lleno de historia, misterio y realismo mágico, aunque nunca llegó a visitar. También está Mariposa, pieza perteneciente a una de sus últimas series, en la que exploró el ciclo de transformación de este insecto. Esta investigación dio lugar, años después, al proyecto de un monumento concebido para la plaza de San Victorino, en Bogotá.

Otras esculturas establecen conexiones con las culturas ancestrales del continente. El Arco (Tierra Adentro, Arco, Rombos y Estrellas) reúne formas geométricas inspiradas en las expresiones artísticas precolombinas, mientras que Manto tejido incorpora colores y estructuras relacionados con la tradición incaica y sus antiguos sistemas de comunicación y registro.

La muestra también incluye Hipogeos, una obra vinculada con las investigaciones de Negret sobre la cultura de Tierradentro, en el Cauca, y sus complejos funerarios subterráneos, utilizados en rituales asociados con la muerte y la memoria de los antepasados. A esta selección se suman Máscara plumario, que retoma elementos de las cosmovisiones mesoamericanas y andinas, y Flor Sanky, inspirada en la flor del cactus Corryocactus brevistylus.

En conjunto, las siete esculturas permiten reconocer cómo Negret convirtió el aluminio, la geometría y el color en un lenguaje artístico con el que exploró la naturaleza, la espiritualidad y la memoria de las civilizaciones americanas.

¿Cómo puede visitar esta exposición?

La exposición Negret en el Jardín estará abierta al público hasta el 11 de diciembre de 2026, de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en la colección de Plantas Ornamentales y el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá. La muestra no tiene costo adicional: su visita está incluida en la boleta general de ingreso al Jardín.

Según las tarifas de Jardín Botánico el ingreso general tiene un costo de $16.000 para nacionales y $38.000 para extranjeros. Para estudiantes, la tarifa es de $7.000 en instituciones públicas y $13.000 en instituciones privadas.

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