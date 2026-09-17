El Jardín Botánico del Quindío necesita visitantes tras el terremoto: "Casi nadie viene"

La institución, ubicada en Calarcá, lanzó un S.O.S. para invitar nuevamente a los turistas a recorrer sus instalaciones. La reducción de los ingresos llevó a que cerca de una tercera parte de su equipo dejara de…

¿Qué tiene que ver visitar un jardín botánico con ayudar a conservar las plantas de un territorio? En el caso del Jardín Botánico del Quindío, hoy la respuesta es especialmente concreta: la disminución de visitantes que ha experimentado el departamento después del terremoto del pasado 10 de agosto ya está afectando su funcionamiento.

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La institución, ubicada en Calarcá, lanzó un S.O.S. para invitar nuevamente a los turistas a recorrer sus instalaciones. La reducción de los ingresos llevó a que cerca de una tercera parte de su equipo dejara de estar vinculado laboralmente.

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Y es que estos espacios no son únicamente lugares para conocer especies vegetales. También cumplen funciones de conservación, investigación y educación, además de mantener colecciones vivas que permiten estudiar y proteger parte de la biodiversidad de cada territorio. En el caso del Jardín Botánico del Quindío, su operación depende de los ingresos que generan sus visitantes y las actividades que allí se realizan.

¿Qué está pidiendo el Jardín Botánico del Quindío?

El llamado del Jardín Botánico del Quindío es concreto: que los visitantes regresen y que, a través de sus visitas y de la contratación de sus servicios, contribuyan a mantener en funcionamiento la institución.

Alberto Gómez Mejía, presidente y fundador del jardín, explicó que la entidad no recibe recursos públicos para su operación rutinaria y que sus ingresos dependen, en buena medida, de las contribuciones de las personas que ingresan. Por eso, la caída del turismo en el departamento después del terremoto del pasado 10 de agosto ha tenido un impacto directo.

Aunque el sismo no provocó afectaciones importantes en la infraestructura del jardín, su particular estructura en guadua resistió el movimiento, según explicó Gómez. La dificultad llegó después, con la disminución de visitantes que comenzó a experimentar la región.

“Por esa razón yo quiero pedirles que vuelvan, que nos visiten, que nos ayuden”, expresó el directivo en un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con Gómez, cerca de una tercera parte del personal tuvo que dejar de estar vinculado laboralmente debido a la reducción de los ingresos. La institución también busca generar recursos mediante otras actividades, entre ellas la venta de árboles, los procesos de restauración ecológica y los servicios que ofrece.

“Nosotros tenemos árboles para vender, tenemos procesos de restauración ecológica para hacer, tenemos muchas actividades que ustedes nos contraten a nosotros para hacerlo”, señaló.

Este no es el primer llamado que hace el jardín para buscar el apoyo de sus visitantes. En 2020, durante la pandemia de covid-19, la institución atravesó una situación similar después de varios meses de cierre y de la suspensión de buena parte de las actividades turísticas en la región. En aquella oportunidad también recurrió a sus visitantes para superar la crisis.

¿Qué puede ver en el Jardín Botánico del Quindío?

Si está pensando en visitar el Jardín Botánico del Quindío, encontrará mucho más que un recorrido entre plantas. Este espacio, ubicado en Calarcá, reúne colecciones vegetales, senderos, espacios para la observación de aves, un mariposario y diferentes escenarios dedicados a conocer la biodiversidad de la región.

Uno de sus principales atractivos es el mariposario más grande de Colombia, donde se pueden observar más de 1.500 mariposas de diferentes especies. El recorrido también permite conocer colecciones de palmas, helechos, heliconias, orquídeas y plantas carnívoras, entre otras especies.

Sin embargo, el jardín cuenta con diferentes espacios que permiten acercarse a la flora y fauna de la región. Entre ellos está el observatorio de aves, desde donde se pueden observar las especies que habitan este territorio. La institución también cuenta con varios puntos destinados a esta actividad y tiene registrada una amplia variedad de aves.

Otro de los recorridos es el Etnobotánico de Palmas, una colección que muestra la relación de estas plantas con las comunidades y sus diferentes usos. Allí se puede conocer cómo las palmas han sido utilizadas como fuente de alimentos y materiales para la construcción, además de su presencia en artesanías e instrumentos.

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También está el laberinto natural, un espacio que permite recorrer la vegetación del jardín, y un puente colgante junto con un mirador desde donde se puede observar parte del paisaje del Quindío.

¿Cuánto dura el recorrido?

El recorrido por el Jardín Botánico del Quindío tiene una duración aproximada de dos horas y media y se realiza principalmente a pie. Por eso, es recomendable llevar ropa cómoda, mantenerse hidratado y utilizar zapatos adecuados para caminar por los senderos.

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Uno de los espacios que más llama la atención es el mariposario, cuya estructura está inspirada en la mariposa Cristalina quindiana, una especie asociada al departamento del Quindío.

¿Cómo visitar el Jardín Botánico del Quindío?

El Jardín Botánico del Quindío abre sus puertas todos los días, incluidos los festivos, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m., en jornada continua. No es necesario hacer una reserva previa: las entradas se pueden adquirir directamente en la taquilla.

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Como parte del llamado que hizo la institución para incentivar nuevamente las visitas después de la caída del turismo en la región, el jardín estableció una tarifa especial para visitantes nacionales.

Tarifas para nacionales:

Adultos: $50.000 .

. Niños de 3 a 12 años: $25.000 .

. Adultos mayores de 60 años: 20 % de descuento, presentando el documento de identidad.

Tarifas para extranjeros:

Adultos: $75.000 .

. Niños de 3 a 12 años: $37.500.

El ingreso de mascotas no está permitido, debido a que el jardín conserva áreas de bosque natural donde habita fauna silvestre.

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El Jardín Botánico del Quindío está ubicado en la Avenida Centenario #15-190, Calarcá-Quindío. Km 3 Vía al Valle.

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