Disfrutar de una tarde sobre el pasto, caminar descalzo o simplemente sentarse a contemplar un paisaje natural son algunas de las formas más sencillas de conectarse con el entorno. Hay algo agradable en sentir la hierba bajo los pies, recostarse un momento y dejar que el tiempo pase al aire libre. Sin embargo, esa sensación puede cambiar después de unos minutos, cuando empieza a sentir cosquilleo o picazón en las piernas, los brazos o cualquier parte del cuerpo que ha estado en contacto con el césped.

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¿El pasto pica? Esta sería la explicación de por qué lo hace

¿Se ha preguntado por qué sucede esto? La respuesta está en las características de la propia planta y en la forma en que está conformada.

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¿Qué es el pasto?

Antes de entender por qué pica, vale la pena saber qué es lo que conocemos como pasto o césped. Se trata de un conjunto de especies de la familia de las gramíneas (Poaceae), que crecen formando una cubierta vegetal densa y generalmente verde. Se utilizan en jardines, parques y zonas recreativas porque permiten crear superficies donde las personas pueden caminar, jugar, descansar o practicar deportes.

Sin embargo, no todos los pastos son iguales. Existen variedades con diferentes características, según su resistencia al frío, al calor, a la sequía y, especialmente, al pisoteo. Por eso, elegir una especie adecuada depende del clima, el suelo y el uso que se le quiera dar al espacio.

En Bogotá, una de las especies más utilizadas para cubrir parques, jardines y zonas verdes es el pasto kikuyo (Cenchrus clandestinus), una gramínea perenne originaria de África que se adaptó muy bien a las condiciones climáticas de la sabana y otras zonas de clima frío.

Su crecimiento es rastrero: desarrolla tallos horizontales llamados estolones y rizomas, que le permiten extenderse y formar una cubierta vegetal tupida. Esta característica facilita que ocupe grandes superficies y se recupere después de ser cortado.

Además, tiene una buena resistencia al pisoteo y al uso frecuente, por lo que es habitual encontrarlo en parques públicos, jardines residenciales, zonas comunes y espacios deportivos. Su capacidad de adaptación y crecimiento también hace que requiera podas periódicas para controlar su expansión.

¿Por qué pica el pasto?

Aunque el pasto parece suave al tacto, sus hojas tienen características que no siempre percibimos a simple vista y que pueden explicar por qué, después de un rato de estar acostados o sentados sobre él, comenzamos a sentir picazón en la piel.

Según explica la bióloga Ana Descalza, algunas gramíneas (familia de plantas a la que pertenecen los pastos) tienen pequeñas estructuras llamadas tricomas, que se pueden observar con ayuda de un microscopio. En determinadas especies, estas estructuras contienen sílice, un mineral que les da rigidez y puede hacer que se comporten como pequeños filamentos abrasivos.

Pero ¿qué ocurre cuando entran en contacto con nuestra piel? Al recostarnos sobre el césped, movernos o arrastrar los brazos y las piernas sobre las hojas, estos filamentos pueden generar pequeñas abrasiones superficiales. La fricción también puede hacer que algunos fragmentos permanezcan sobre la piel y aumenten la irritación, especialmente cuando nos rascamos.

Pero estas estructuras no están allí por casualidad. Los tricomas cumplen distintas funciones en las plantas: pueden servir como mecanismo de defensa frente a insectos y otros animales, ayudar a regular la pérdida de agua y proteger los tejidos de factores ambientales. En el caso de los tricomas con sílice, su rigidez también puede dificultar el contacto y la alimentación de algunos herbívoros.

Ahora bien, no todas las personas reaccionan de la misma manera al contacto con el pasto. Esto también depende de la sensibilidad de cada piel y de sus condiciones. Por ejemplo, quienes tienen la barrera cutánea debilitada, piel seca o afecciones como el eccema (dermatitis atópica) pueden experimentar mayor irritación ante la fricción y otros agentes externos.

Otras razones por las que puede picar

Además de las características de las hojas y las alergias, hay otros factores que pueden provocar irritación después de pasar tiempo sobre el pasto:

Piel seca o sensible: cuando la barrera protectora de la piel está debilitada, el roce con las hojas puede generar más irritación, enrojecimiento y picazón. Esto es frecuente en personas con eccema o dermatitis.

Insectos y ácaros: el césped puede servir de refugio para pequeños organismos que entran en contacto con la piel y producen picaduras. En estos casos, la picazón puede aparecer incluso después de abandonar la zona verde.

Fertilizantes y productos químicos: algunos jardines reciben tratamientos con herbicidas, pesticidas y fertilizantes. El contacto directo con estos productos puede ocasionar irritación o dermatitis, dependiendo de la sustancia y del tiempo de exposición.

En definitiva, que el pasto produzca picazón no significa necesariamente que usted tenga una alergia. Si experimenta molestias después de entrar en contacto con él, lave la zona con agua y jabón suave y evite rascarse. Si la irritación persiste, aparecen ronchas extensas o presenta hinchazón, consulte con un profesional de salud para identificar la causa.

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