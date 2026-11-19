¿Y si le dijéramos que en los bosques colombianos también hay plantas que parecen sacadas del mundo de Avatar? Entre árboles, helechos y vegetación de montaña crecen especies con colores, formas y características que parecen de otro mundo. Algunas pasan inadvertidas durante años, hasta que alguien las estudia y revela que son nuevas para la ciencia. Precisamente, en uno de los parques naturales del país se encontró una especie que llama la atención por sus flores de tonos magenta rojizos.

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¿De qué especie se trata, cómo fue la investigación y qué usos tiene? Quédese que aquí le contamos todo lo que debe saber sobre esta nueva planta.

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¿En qué se caracteriza esta planta?

En los bosques colombianos todavía hay especies que guardan características poco conocidas y que, a simple vista, podrían pasar inadvertidas entre la vegetación. Una de ellas es Trichostigma guacharense, un arbusto que puede alcanzar cerca de tres metros de altura y que fue identificado en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, en un territorio que se extiende entre Huila, Caquetá y Cauca. Hasta el momento, esta planta solo ha sido registrada en esta área protegida, donde crece en bosques montanos húmedos, entre los 1.800 y los 2.150 metros sobre el nivel del mar.

Aunque comparte características con otras especies de su género, como el bejuco negro, una planta trepadora que suele relacionarse con la zarzaparrilla por su apariencia, Trichostigma guacharense tiene rasgos propios que permiten distinguirla. Por ejemplo, sus hojas tienen características particulares y sus pecíolos —la pequeña estructura que une cada hoja con el tallo— presentan unos surcos o canales que ayudan a identificarla. También se tuvieron en cuenta la disposición de sus estambres, que son las estructuras de la flor donde se produce el polen, y la forma de sus frutos.

Sin embargo, hay un detalle que resulta especialmente llamativo: sus inflorescencias, es decir, los grupos de flores que crecen sobre una misma estructura, presentan tonalidades magenta rojizas. Este conjunto de características, desde la forma de las hojas hasta la disposición de las flores y los frutos, permitió a los investigadores establecer que no estaban frente a una variedad más de una especie conocida, sino ante una planta nueva para la ciencia.

Su nombre científico también cuenta una parte de la historia del lugar donde crece. El término guacharense hace referencia al Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos y al guácharo (Steatornis caripensis), un ave cavernícola que inspiró el nombre de esta área protegida, declarada en 1960 como el primer parque nacional natural de Colombia. Así, el nombre de esta nueva especie no solo permite identificarla dentro del mundo botánico, sino que también reconoce la importancia ecológica e histórica de este territorio.

La descripción fue publicada en la revista científica Brittonia, luego de una investigación en la que participaron Andrés Majín-Ladino, Alejandra Jaramillo, Laura Ramos, Gerardo Aymard y Pablo Stevenson, con investigadores de la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de los Andes y guardaparques del parque.

Este descubrimiento también deja una pregunta interesante: ¿cuántas otras especies permanecen escondidas entre los bosques colombianos? Lugares como Cueva de los Guácharos muestran que, incluso en territorios protegidos y estudiados, la naturaleza todavía tiene mucho por revelar.

¿Qué usos tiene la especie?

Aunque todavía falta mucho por conocer sobre la especie Trichostigma, se han documentado algunos usos artesanales y ornamentales. Según explica la Revista Forestal Baracoa, sus tallos y fibras se aprovechan en la elaboración de cestas, muebles y otras artesanías. Además, el jugo oscuro de sus bayas puede utilizarse como tinte natural para dar color a diferentes materiales.

Por su parte, Trichostigma octandrum (bejuco negro) también se cultiva con fines ornamentales. Su crecimiento robusto y hábito trepador la hacen una alternativa para cubrir pérgolas y otros espacios verdes.

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