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Este es el samán, el árbol al que le hacen fiestas en varios pueblos de Colombia

En Colombia, algunos árboles como el samán son mucho más que sombra: guardan la memoria de los pueblos, inspiran fiestas y se convierten en símbolos de identidad para generaciones enteras.

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La Huerta y Leidy Barbosa Ramírez
Imagen de referencia de un samán.
Imagen de referencia de un samán.
Foto: Pixabay

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Si usted ha ido a un pueblo en Colombia, seguramente ha visto árboles grandes en sus plazas principales. No es casualidad: durante generaciones, estos espacios han sido puntos de encuentro donde las personas conversan, descansan, celebran fiestas y comparten parte de su vida cotidiana. Pero, con el tiempo, algunos árboles han adquirido tanta importancia para sus comunidades que dejan de ser solo parte del paisaje y se convierten en referentes de la memoria colectiva, al punto de inspirar celebraciones y tradiciones que pasan de una generación…

Por La Huerta

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales. leidyramirezb lbarbosa@elespectador.com

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