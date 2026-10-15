Si usted ha ido a un pueblo en Colombia, seguramente ha visto árboles grandes en sus plazas principales. No es casualidad: durante generaciones, estos espacios han sido puntos de encuentro donde las personas conversan, descansan, celebran fiestas y comparten parte de su vida cotidiana. Pero, con el tiempo, algunos árboles han adquirido tanta importancia para sus comunidades que dejan de ser solo parte del paisaje y se convierten en referentes de la memoria colectiva, al punto de inspirar celebraciones y tradiciones que pasan de una generación…

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Este es el samán, el árbol al que le hacen fiestas en varios pueblos de Colombia

Si usted ha ido a un pueblo en Colombia, seguramente ha visto árboles grandes en sus plazas principales. No es casualidad: durante generaciones, estos espacios han sido puntos de encuentro donde las personas conversan, descansan, celebran fiestas y comparten parte de su vida cotidiana. Pero, con el tiempo, algunos árboles han adquirido tanta importancia para sus comunidades que dejan de ser solo parte del paisaje y se convierten en referentes de la memoria colectiva, al punto de inspirar celebraciones y tradiciones que pasan de una generación a otra.

¿Por qué algunos árboles llegan a ocupar un lugar tan importante en la historia de un pueblo? En La Huerta, le contamos qué hay detrás de estos magníficos ejemplares y cómo especies como el samán se han convertido en símbolos de identidad, cultura y convivencia en distintos municipios del país.

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¿Cuál es la historia de estos árboles en las plazas públicas?

Como hemos contado en otras notas sobre la configuración de los parques públicos, las plazas de los pueblos y ciudades colombianas tienen su origen en el modelo urbano de la Corona española. Durante la Colonia, siguiendo las Leyes de Indias, estos espacios se organizaban alrededor de una plaza central, generalmente frente a la iglesia y los edificios administrativos. Eran lugares abiertos destinados a mercados, reuniones, ceremonias religiosas y actos militares.

Con el siglo XIX y la influencia de los modelos urbanísticos europeos, muchas plazas comenzaron a transformarse. Los espacios abiertos, antes dominados por la piedra y el suelo despejado, incorporaron jardines, senderos y árboles, dando paso a parques destinados también al descanso y al encuentro ciudadano. En este proceso, la vegetación adquirió una función ambiental y simbólica, vinculada con las nuevas ideas de vida republicana y la construcción de identidad en los municipios.

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Los árboles, en particular los nativos y de gran porte, empezaron a ganar protagonismo en el diseño de estos espacios: se plantaban en el centro o alrededor de las plazas para proporcionar sombra, organizar las áreas de circulación y darles una identidad propia.

Sin embargo, la importancia de estos árboles va más allá de su lugar en el diseño urbano. Según Valentina Hidalgo Montoya, presidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas (SAP), por su tamaño y presencia, ejemplares como los samanes se convierten en referentes que permiten reconocer lugares y orientarse dentro del municipio. También hacen parte de la vida cotidiana de sus habitantes: bajo sus ramas, las personas se encuentran, conversan, descansan, toman café o participan en actividades culturales. Con el paso del tiempo, estos árboles se integran a la memoria colectiva y llegan a representar la identidad de las comunidades.

"A esta dimensión cultural se suman sus funciones ambientales. Las copas amplias proporcionan sombra y confort térmico, ofrecen hábitat para aves y otros seres vivos, y hacen más agradables los espacios exteriores. Sus floraciones, formas y cambios a lo largo del tiempo también enriquecen el paisaje. Así, los árboles no solo contribuyen a la calidad ambiental de las plazas, sino que también ayudan a definir su carácter y la manera en que las personas las habitan", menciona la experta.

Desde la arquitectura del paisaje, explica Hidalgo, estos ejemplares hacen parte de la estructura que da identidad a los espacios públicos. No son elementos decorativos que puedan reemplazarse fácilmente, sino seres vivos que, con el paso de los años, llegan a definir el carácter de una plaza y la manera en que una comunidad la habita.

¿Y los festivales que hay alrededor de los samanes?

El samán es conocido también como el árbol que convoca. Según el Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino, su presencia en plazas y espacios públicos está ligada a la vida comunitaria: bajo su copa se encuentran personas para conversar, descansar, celebrar fiestas y compartir actividades cotidianas. Una de las razones por las que pasa esto, explican, es su tamaño. El samán (Samanea saman) es un árbol tropical americano que puede alcanzar una copa de hasta 40 metros de diámetro, formando una cubierta amplia que proporciona sombra y hace más frescos los espacios bajo sus ramas.

A esta característica se suman sus flores, de tonos rosados y blancos, con estambres largos y sedosos, y sus frutos en forma de vainas alargadas de color marrón, que contienen una pulpa dulce consumida por distintos animales. Además de proporcionar sombra y refugio para otras especies, es un árbol longevo que, en condiciones favorables, puede vivir varios siglos. Su permanencia en un mismo lugar permite que distintas generaciones crezcan a su alrededor y lo incorporen a sus recuerdos y tradiciones.

Esa relación también se expresa en las celebraciones populares. Municipios como Hispania, en Antioquia; Viterbo, en Caldas, y Alcalá, en el Valle del Cauca, han hecho del samán un símbolo local que da nombre a sus fiestas y forma parte de su identidad.

Por ejemplo, en Hispania, los samanes del parque principal son parte del paisaje que distingue al municipio, tanto que se hacen llamar la «tierra de samanes». Esto se debe a que frente a la iglesia se encuentran seis ejemplares de gran tamaño que caracterizan este espacio y se han convertido en uno de los principales atractivos de la población. Su importancia es tal que los árboles están representados en el escudo municipal y dan nombre a las Fiestas del Samán.

Según Corantioquia, uno de los árboles estudiados alcanza una copa promedio de 31,7 metros de diámetro. Su presencia no solo transforma el parque principal, sino que también forma parte de la imagen con la que los habitantes reconocen su municipio.

En Viterbo, Caldas, por otro lado, el samán recibe a quienes llegan por carretera. A la entrada del municipio se encuentra el Túnel de los Samanes, un corredor de aproximadamente dos kilómetros en el que los árboles crecen a ambos lados de la vía y extienden sus copas sobre el recorrido. El resultado es una cubierta natural que acompaña el paisaje del valle de Risaralda y se ha convertido en una de las imágenes características de esta población.

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Este corredor también da cuenta de la importancia que tienen los samanes para el municipio, donde se celebran las Fiestas del Samán y el Ecoturismo.

Por último, en Alcalá, Valle del Cauca, la historia está ligada a un ejemplar particular. El samán que se convirtió en símbolo del municipio fue sembrado el 14 de noviembre de 1917 por doña Rosana Gutiérrez Ruiz de Mazuera, quien se había trasladado desde Filandia, Quindío, junto con su familia. Algunas crónicas locales relacionan la siembra con un homenaje a Policarpa Salavarrieta.

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Con el paso de las décadas, el árbol se convirtió en un punto de referencia para los habitantes y en parte de las tradiciones locales. En su honor se celebran las Fiestas del Retorno y del Samán, tradicionalmente durante la segunda semana de noviembre, con actividades culturales, pregones y encuentros entre quienes viven en el municipio y quienes regresan para visitar a sus familiares y amigos.

Para Hidalgo, la relación entre los árboles y la identidad de un pueblo se construye con el tiempo, a través de las experiencias que ocurren a su alrededor. Un mismo ejemplar puede acompañar a varias generaciones y ser testigo de conversaciones, juegos de infancia, mercados, fiestas patronales y encuentros cotidianos. Así, deja de ser únicamente parte del paisaje para convertirse en un referente de la memoria colectiva.

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"Por eso, algunos árboles adquieren un valor patrimonial incluso sin contar con una declaratoria oficial. Su importancia radica en las historias y costumbres que representan, y en la manera en que una comunidad los incorpora a su identidad y a su forma de recordar el territorio", aseguró.

Pero no solo estos pueblos tienen cercanía con los samanes, en distintas regiones del país, algunos se han convertido en referentes históricos y culturales. Su presencia en plazas, parques y espacios públicos los ha vinculado con las tradiciones locales y la memoria de varias generaciones.

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El samán del Museo La Tertulia, Cali: este ejemplar hace parte del paisaje del museo y está relacionado con la historia de este sector de la ciudad, vinculado antiguamente con espacios recreativos junto al río Cali.

este ejemplar hace parte del paisaje del museo y está relacionado con la historia de este sector de la ciudad, vinculado antiguamente con espacios recreativos junto al río Cali. El samán de Guacarí, Valle del Cauca: era uno de los árboles más reconocidos del municipio. Su imagen apareció en el reverso de la antigua moneda colombiana de 500 pesos, lo que contribuyó a convertirlo en un símbolo nacional que, sin embargo, terminó cayendo el 14 de agosto de 1989. ¿Qué árbol aparece en la antigua moneda de $500 de Colombia y por qué?

era uno de los árboles más reconocidos del municipio. Su imagen apareció en el reverso de la antigua moneda colombiana de 500 pesos, lo que contribuyó a convertirlo en un símbolo nacional que, sin embargo, terminó cayendo el 14 de agosto de 1989. ¿Qué árbol aparece en la antigua moneda de $500 de Colombia y por qué? El samán de Bochalema, Norte de Santander: ubicado en el parque principal y asociado con una tradición local que lo conoce como el «árbol del amor», este ejemplar hace parte de las historias populares del municipio. Según la creencia, darle tres vueltas trae suerte en el amor.

¿Qué beneficios tiene cuidar de estos árboles?

Más allá de su valor cultural, los árboles de gran porte cumplen funciones ambientales especialmente importantes ante el aumento de las temperaturas y los efectos del cambio climático. Según Hidalgo, sus copas interceptan la radiación solar y proporcionan sombra, mientras que la evapotranspiración contribuye a refrescar el ambiente. También ofrecen hábitat para distintas especies, capturan carbono y ayudan a retener parte del agua de lluvia.

"Estos beneficios también se reflejan en la forma en que las personas usan los espacios públicos. Una plaza con árboles de copas amplias ofrece condiciones más agradables para caminar, descansar y reunirse, incluso durante los días de mayor calor", afirmó la experta.

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La sombra que proporcionan estos árboles permite que niñas, niños, personas mayores y otros ciudadanos disfruten de los espacios públicos con mayor comodidad, incluso durante los días de altas temperaturas. Así, contribuyen a crear lugares más habitables, donde las personas pueden descansar, caminar y compartir. Aunque el árbol no garantiza por sí solo la convivencia, sí ofrece condiciones que favorecen el encuentro y fortalecen la vida comunitaria.

"Cuidarlo significa, entonces, proteger tanto sus beneficios ambientales como los espacios donde se construyen las relaciones sociales de un municipio", explicó la experta.

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¿Qué retos enfrentan los municipios para conservar estos árboles?

Muchos árboles de gran porte han crecido en espacios públicos que no siempre fueron diseñados para garantizar su permanencia a largo plazo. La pavimentación del suelo, las intervenciones sobre las raíces, las podas inadecuadas, las obras de infraestructura y la falta de mantenimiento especializado pueden afectar su salud y estabilidad. A estas presiones se suman las sequías prolongadas, las altas temperaturas y los episodios extremos de lluvia y viento asociados con la variabilidad climática.

Para Hidalgo, conservar estos ejemplares requiere pasar de intervenciones puntuales a una planificación integral del arbolado urbano. Esto supone mantener inventarios actualizados, realizar evaluaciones periódicas con profesionales competentes, proteger los sistemas radiculares y garantizar condiciones adecuadas de suelo y disponibilidad de agua. También implica planificar las obras públicas teniendo en cuenta las necesidades de los árboles existentes.

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"Su conservación, sin embargo, debe considerar tanto la protección del patrimonio natural y cultural como la seguridad de las personas. No se trata de mantener un árbol a cualquier costo, sino de tomar decisiones sustentadas en evaluaciones técnicas que permitan determinar qué cuidados necesita y qué medidas deben adoptarse para reducir posibles riesgos", puntualizó.

Los municipios también necesitan incorporar el arbolado de gran porte en sus instrumentos de planificación, destinar recursos para su mantenimiento y promover la participación ciudadana en su cuidado. De esta manera, los árboles pueden reconocerse no como obstáculos para el desarrollo urbano, sino como parte de la infraestructura ambiental y social de las ciudades y los pueblos.

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