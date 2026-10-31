Exposición de bromelias en el Jardín Botánico de Bogotá: fechas y cómo visitarla

¿Lo mejor? Este año, la muestra tendrá un atractivo especial: las Tillandsias, conocidas como plantas aéreas, que sorprenden por su capacidad de crecer sin…

Desde la piña que llega a nuestra mesa hasta pequeñas plantas capaces de crecer suspendidas en las ramas de los árboles, las bromelias conforman una familia vegetal de gran diversidad. Y esas formas, colores y adaptaciones tan curiosas serán protagonistas de la quinta edición de la exposición de bromelias del Jardín Botánico de Bogotá, que se realizará del 5 al 8 de noviembre de 2026.

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¿Lo mejor? Este año, la muestra tendrá un atractivo especial: las Tillandsias, conocidas como plantas aéreas, que sorprenden por su capacidad de crecer sin necesidad de tierra ni de un sustrato convencional. Gracias a sus adaptaciones, pueden desarrollarse adheridas a ramas, troncos y otros soportes, mientras absorben agua y nutrientes a través de sus hojas.

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Si le interesa conocer más sobre estas plantas y descubrir las actividades que tendrá esta edición, quédese: aquí le contamos todos los detalles de la programación para que se anime a visitarla.

¿Qué podrá ver en el evento?

A través de ejemplares cuidadosamente seleccionados, la muestra permitirá conocer algunos de los géneros más representativos de las bromelias, apreciar sus características ornamentales y comprender su importancia ecológica. La exposición también propone una aproximación artística a estas plantas y sus entornos, con fotografías de Paola María Sánchez y obras pictóricas del maestro Alfonso Ariza, dos miradas que exploran su diversidad desde diferentes lenguajes visuales.

Durante los cuatro días, la programación incluirá actividades académicas y culturales para propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias alrededor de estas especies. Además, los asistentes podrán adquirir material vegetal y conocer el trabajo de viveros y especialistas dedicados a su propagación, cultivo y divulgación.

La visita también será una oportunidad para recorrer las colecciones vivas del Jardín Botánico. Con la entrada al recinto, los asistentes podrán ingresar al Tropicario donde se encuentran bromelias que hacen parte de las colecciones institucionales, y recorrer el sendero Pedro Ortiz Valdivieso, especializado en orquídeas y bromelias. Estos espacios permiten conocer de cerca dos familias botánicas reconocidas por su diversidad y por las adaptaciones que han desarrollado para habitar distintos ecosistemas.

De esta manera, la exposición combina el conocimiento botánico, la expresión artística y el recorrido por las colecciones del Jardín para acercar al público a la diversidad y la importancia de conservar las bromelias.

¿Cómo ir?

Para asistir a la exposición, solo debe pagar la entrada general al Jardín Botánico de Bogotá, que incluye el acceso al Tropicario, de acuerdo con las condiciones de ingreso vigentes. Las tarifas son de $16.000 para nacionales y $38.000 para extranjeros.

Se recomienda llevar ropa cómoda y calzado adecuado para caminar por los senderos del jardín, preferiblemente botas de caucho, así como una capa para la lluvia y un refrigerio.

Tenga en cuenta que no está permitido ingresar con mascotas, cigarrillos, sustancias psicoactivas ni en estado de embriaguez. Tampoco se autoriza el ingreso de juguetes u objetos de valor. Para el consumo de alimentos, el Jardín dispone de una plazoleta habilitada; allí también deberá realizar la correcta disposición de los residuos.

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