Festival Encantado en el Jardín Botánico de Bogotá: prográmese este octubre

El mes comienza con las Vacaciones científicas, una serie de actividades para explorar el trabajo que se realiza…

Si usted quiere vivir un octubre diferente, entre naturaleza, ciencia y un toque de misterio, el Jardín Botánico de Bogotá tiene una agenda para salir de la rutina. Durante el mes habrá recorridos, talleres, exposiciones y actividades para explorar los bosques, las plantas, los animales y hasta el lado más “encantado” del Jardín, con una programación que se extenderá por distintos espacios de la ciudad.

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El mes comienza con las Vacaciones científicas, una serie de actividades para explorar el trabajo que se realiza alrededor de la biodiversidad para niños y niñas durate la semana de receso. Entre las actividades propuestas habrá espacios dedicados a los polinizadores como las abejas y los colibris, el Tropicario y la observación de aves, además de propuestas como origami e ilustración inspiradas en la importancia de las flores y las láminas de la Expedición Botánica.

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La programación también abre un espacio para hablar de la naturaleza desde la diversidad cultural. Entre el 9 y el 11 de octubre se realizará la Feria de Interculturalidad, acompañada de recorridos y actividades que invitan a observar la relación entre los árboles, el agua y otros elementos del entorno.

Uno de los eventos más esperados, si usted es amante de los pajaros es el sábado 10, pues quienes quieran comenzar temprano el dia podrán participar en el October Big Day, una jornada de observación de aves en el Cerro San Francisco Vicachá.

Los árboles volveran a tener un lugar especial durante la semana del 12 de octubre, ya que se celebrará el Día Mundial del Árbol, con una agenda dedicada a estos organismos y una jornada de plantación ciudadana en la Plazoleta Obelisco. También habrá una nueva jornada de plantación en el Bosque Urbano La Esmeralda y la inauguración de la exposición de pintura Donde nacen las Alas, de la artista Karen Ojeda Durán, conocida como “Tiky”.

La agricultura urbana será otro de los ejes de la agenda. El 17 de octubre se realizará Expoagricultura Urbana 2026, con actividades en diferentes espacios del Jardín para conocer prácticas relacionadas con el cultivo de alimentos en la ciudad. La programación estará acompañada por recorridos sobre los bosques y el fenómeno de El Niño, además de Guardianes de la noche, una experiencia que combina arte y ecología para acercarse al mundo de los murciélagos.

Durante la segunda mitad del mes, los recorridos permitirán conocer otros aspectos de los ecosistemas colombianos. Habrá actividades para descubrir cómo se formó el paisaje del país, explorar los bosques y acercarse a los pequeños organismos que habitan las huertas.

Y si usted quiere un Halloween escalofriantemente divertido, el cierre de la agenda tendrá un tono especial. El 31 de octubre, la Huerta Madre del Jardín Botánico será escenario de Pociones mágicas de la huerta, a las 10:00 a. m. Más tarde, la celebración se trasladará a la Plazoleta Tropicario con Baila en el jardín encantado, una actividad de disfraces que comenzará a las 4:00 p. m. La invitación es a asistir con un disfraz o una máscara inspirada en la naturaleza.

¿Cómo participar?

Para consultar la programación actualizada, revise los canales oficiales del Jardín Botánico de Bogotá, donde cada semana se publica el detalle de las actividades, horarios y lugares. También puede acercarse directamente a las instalaciones para conocer la agenda disponible. Recuerde que el ingreso al Jardín Botánico tiene un costo.

Tenga en cuenta que algunas actividades requieren inscripción previa y tienen cupos limitados. Para participar, esté pendiente de los formularios que se habiliten en las redes sociales y en la página oficial del Jardín Botánico.

Si lo suyo es el pajareo, debe inscribirse mediante este link. Hay 14 puntos habilitados en diferentes humedales y bosques urbanos, con aforo limitado incluido el de San Francisco.

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