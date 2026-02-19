Flor de flamenco: la planta nativa que llena el jardín de colibríes

Imagen de referencia Foto: Universidad EIA

Si caminando por cualquier sendero o borde de bosque en Colombia ve una planta que parece tener un “pico” o un ojo entre sus colores, es muy probable que se trate de lo que muchos llaman flor de flamenco, gallo de monte o zarcillejo una especie tan curiosa como llamativa.

Perteneciente al género Centropogon, su principal atractivo radica en la forma de su flor: una estructura alargada que emerge entre el follaje como si fuera un pico de un ave. Se trata de una especie nativa que se distribuye desde Costa Rica hasta Bolivia y Venezuela, y que en Colombia habita entre los 60 y los 1800 metros sobre el nivel del mar, con mayor presencia en zonas altas, húmedas y de vegetación densa.

Crece en bosques nublados, matorrales, orillas de ríos y quebradas, e incluso en lotes baldíos, siempre integrada al paisaje verde que la rodea. Sus tallos son delgados, huecos por dentro y pueden alcanzar hasta 2,5 metros de longitud. Al cortarlos, liberan una savia lechosa característica, parecida al látex, otro rasgo distintivo de la planta.

Eso sí, sus flores son su sello inconfundible. Miden cerca de seis centímetros y están formadas por cuatro pétalos fusionados que crean un tubo alargado de rojo intenso, rematado por puntas amarillas tanto en el exterior como en el interior. Cuando permanecen cerradas, esas puntas se unen y forman una figura que recuerda al pico de un flamenco; al abrirse, los pétalos superiores se enrollan hacia afuera como pequeños rizos, dejando al descubierto el amarillo brillante de su interior.

Esta planta posee un alto potencial ornamental, especialmente en jardines pensados para atraer colibríes, como le explicamos aquí en cómo tener. Su forma tubular y sus colores intensos actúan como un imán para estas aves nectarívoras, en particular para colibríes de pico largo. Esta relación no solo favorece una polinización eficiente, sino que también contribuye al equilibrio del ecosistema y a la conservación de las especies que dependen del néctar como fuente principal de alimento.

En algunas comunidades andinas, ciertas especies del mismo grupo son conocidas como “huevo de gallo” por tener una fruta silvestre que puede alcanzar hasta tres centímetros de diámetro, la cual contiene una pulpa blanca con múltiples semillas pequeñas y un sabor dulce y agradable, lo que refuerza el vínculo entre esta planta y las tradiciones locales.

¿Se puede tener en casa?

Sí es posible, pero no es una planta sencilla para jardines convencionales. Al ser una especie nativa que crece de manera natural en entornos húmedos y de vegetación densa, es más común encontrarla en fincas o en zonas de bosque bien conservado que en viveros comerciales. No existe una producción amplia para uso ornamental.

Condiciones básicas que requiere

Luz: abundante pero indirecta; no tolera sol fuerte directo.

Humedad ambiental: alta y constante, similar a la de un bosque nublado.

Temperatura: fresca a templada, evitando calor extremo.

Sustrato: Suelto y bien drenado, que retenga algo de humedad sin encharcarse.

Protección: Resguardarla de vientos fuertes y cambios bruscos de clima.

¿Cómo se propaga?

Su propagación puede hacerse por:

Semillas: requieren buena luz, temperatura estable y protección frente a hongos, ya que la germinación puede ser irregular.

Esquejes: Necesitan alta humedad ambiental para evitar que se deshidraten y son sensibles a la pudrición si el sustrato permanece demasiado húmedo.

