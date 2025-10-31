Flores para la vida: Viva el Día de Muertos con el Jardín Botánico de Medellín

Flores para la vida: un jardín efímero inspirado en el Día de los Muertos se podrá visitar en el Jardín Botánico de Medellín Foto: Jardín Botánico de Medellin

En toda América Latina, la memoria se celebra entre flores, aromas y ofrendas que rinden homenaje a quienes ya no están. Desde México, donde los altares se llenan de color y música, hasta Colombia, donde el Día de los Santos Difuntos se vive con respeto y gratitud, estas tradiciones recuerdan que la vida continúa en el recuerdo y en los gestos de amor que perduran.

En Medellín, el Jardín Botánico se une a esta conmemoración con “Flores para la vida”, su primer jardín efímero, una instalación que invita a reflexionar sobre la memoria, la naturaleza y el legado de quienes han dedicado su vida, al conocimiento y la conservación de la biodiversidad.

“Esta exposición reúne las distintas formas en que los pueblos latinoamericanos honran la memoria de quienes han partido. Entre ellas, sobresale la tradición mexicana del Día de Muertos, reconocida por sus altares llenos de color, flores y retratos que mantienen viva la presencia de los seres queridos. Y queremos resaltar el papel de la naturaleza, la cual se convierte en guardiana de la memoria y reflejo de nuestra identidad colectiva”, explicó Claudia García Orjuela, directora ejecutiva del Jardín Botánico de Medellín.

Menciona que a través de esta muestra temporal, el Jardín Botánico invita a reflexionar sobre una pregunta esencial: ¿cómo queremos ser recordados? Más allá de la memoria individual, se trata de pensar en nuestro paso por la Tierra y en el compromiso con la conservación de la biodiversidad.

“La pregunta esencial es: ¿Qué huella queremos dejar para que las próximas generaciones recuerden nuestro legado de respeto y cuidado hacia la vida?“, dijo la directora.

¿Qué podrá ver en el evento?

Este jardín efímero podrá visitarse a partir del sábado 1 de noviembre y permanecerá abierto durante dos semanas. En él, los visitantes encontrarán un altar conmemorativo que rinde homenaje a quienes dedicaron su vida al estudio y la protección de la biodiversidad del país, cuyo legado científico y humano sigue presente en distintos espacios del Jardín.

Entre ellos se destacan Joaquín Antonio Uribe, José Jerónimo Triana, Francisco José de Caldas, Enrique Pérez Arbeláez, María Teresa Murillo, Andrés Posada Arango y Aurita López. Además de colaboradores importantes del Jardín que fallecieron en los últimos años —William de Jesús Palacio, John Nicolás Holguín y Didiel Antonio Mazo—, en representación de todas las personas que, con su trabajo y compromiso, han contribuido al crecimiento y fortalecimiento de esta institución.

“Cuando la memoria se entrelaza con la emoción, el recuerdo y el amor, nuestras acciones adquieren un sentido más profundo. En nuestro altar de muertos, las fotografías representan especies que, en el ámbito de la botánica, corresponden a ejemplares de herbario de dos plantas que ya no existen en la naturaleza” dijo García.

La instalación incluye además un espacio simbólico dedicado a especies clasificadas como “extintas en la naturaleza”, entre ellas Zamia restrepoi y Brugmansia suaveolens.

“Con esta instalación buscamos invitar a la reflexión sobre las especies que hoy enfrentan un riesgo crítico y podrían desaparecer. Es un llamado a pensar en las acciones cotidianas que podemos emprender para protegerlas y conservar la vida que nos rodea. Por eso, extendemos la invitación a visitar el Jardín Botánico de Medellín, un espacio que alberga más de 1.450 razones —más de 1.400 especies— para recordar, conocer y preservar nuestra biodiversidad”, finalizó.

Recomendaciones esenciales para disfrutar la exposición

García menciona que el Jardín Botánico de Medellín es, ante todo, un museo. Sus obras de arte están vivas, y por eso la invitación es a recorrerlo con una actitud de curiosidad y respeto. Es un espacio para aprender, observar y reflexionar sobre la vida que nos rodea.

Durante su visita, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

No fumar dentro de las instalaciones.

No tocar ni aporrear las plantas.

No ingresar con mascotas, patines ni bicicletas.

Respetar los espacios y las colecciones vivas que hacen parte del Jardín.

“Sobre todo, permítanse maravillarse con lo que están viendo. Haga preguntas, cuestione, piense y reflexione sobre este encuentro con la naturaleza y sobre el mensaje que esta experiencia le ofrece: la importancia de conservar la vida en todas sus formas", finalizó García.

