Trucos para que las flores del altar de Día de Muertos duren más tiempo

Puebla. Foto: Shutterstock - Cortesía Civitatis

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, los altares en México y en varios países de América Latina se llenan de color, aroma y significado. Velas que iluminan el camino, pan de muerto que endulza el reencuentro y flores que dan vida al recuerdo conforman una de las tradiciones más emblemáticas de la región: el Día de Muertos.

Y entre todos los elementos que componen una ofrenda, las flores ocupan un lugar especial. Sin embargo, mantenerlas frescas y llenas de color puede ser un reto. Por eso, aquí encontrará algunos consejos prácticos para conservar su belleza durante toda la celebración.

¿Cómo cuidar de una flor cortada?

Para que las flores del altar de Día de Muertos conserven su belleza y frescura durante más tiempo, es fundamental cuidarlas desde el momento de la compra. Según Paula Andrea Bonilla, propietaria de la floristería Don Hortensio y Doña Rosa, “el primer paso para garantizar la durabilidad de un ramo comienza con una elección cuidadosa en el momento de la compra”.

A continuación, algunas recomendaciones para el momento de su elección.

Revise el follaje: examine el color y la textura de las hojas. Un tono verde intenso y una textura firme son señales de buena hidratación y de que la flor fue cortada recientemente.

Evalúe el botón floral: presione suavemente la base del botón; si cede con facilidad, la flor ya inició su proceso de maduración. En cambio, un botón compacto y turgente indica frescura y mayor durabilidad.

En el caso del cempasúchil, la Flor de Nube Blanca o el Terciopelo, que suelen adornar los altares, estos cuidados simples garantizan que conserven su color y aroma durante toda la celebración, honrando con respeto y belleza a los seres queridos que regresan.

Una vez adquiridas, es importante asegurarse de que las flores y sus pétalos se mantengan en buen estado. Bonilla explica que existen protocolos de mantenimiento universales que benefician a todas las variedades florales sin excepción. Siguiendo algunas pautas sencillas, es posible prolongar su frescura y conservar su belleza por más tiempo, permitiendo que luzcan radiantes durante toda la celebración.

Corte del tallo : Al recibir las flores, es fundamental realizar un corte diagonal de aproximadamente un centímetro en la base de cada tallo. Esto elimina los tejidos sellados durante el transporte y expone nuevos conductos vasculares, facilitando la absorción de agua.

Limpieza del recipiente : El florero debe estar completamente limpio y contener agua fresca a baja temperatura. Esto ayuda a prevenir la proliferación de microorganismos que podrían obstruir los tallos y reducir la vida útil de las flores.

Determinación de frescura : Además de examinar las hojas y la firmeza del botón floral, otro método útil para evaluar el estado de una flor es oler su tallo. Un aroma fresco y natural indica que la flor está en buen estado, mientras que un olor desagradable puede ser señal de deterioro.

Uso de preservantes florales : Agregar un conservante floral al agua no es un lujo, sino una necesidad. Estos productos suministran nutrientes esenciales y controlan el crecimiento bacteriano, favoreciendo la hidratación y prolongando la frescura del arreglo.

Ubicación adecuada: Para evitar un deterioro prematuro, las flores deben colocarse en un ambiente fresco, alejadas de la luz solar directa, fuentes de calor y corrientes de aire. Esto crea un microclima favorable que retarda el proceso natural de envejecimiento.

“El cuidado diario de un arreglo floral es clave para que dure más tiempo y se mantenga bonito. Cambiar el agua no significa solo reemplazarla, sino también limpiar bien el florero. Es importante vaciarlo por completo y lavar sus paredes para eliminar una capa invisible de bacterias que se forma con el tiempo. Si no se retira, estas bacterias pueden tapar los tallos y hacer que las flores se marchiten más rápido”, aseguró

Otras recomendaciones:

Eliminar hojas sumergidas: Antes de colocar las flores nuevamente en el agua, revise cada tallo y retire cualquier hoja que quede bajo la superficie. Esto evita su descomposición, la cual puede liberar compuestos que favorecen el crecimiento de bacterias perjudiciales para las flores. Evitar bloqueos en los tallos: Con cada cambio de agua, se recomienda cortar aproximadamente medio centímetro de la base de cada tallo. Esto elimina posibles obstrucciones y expone tejido fresco que absorbe mejor el agua. Prevenir la proliferación de bacterias: Mantener el agua limpia y libre de restos vegetales reduce la formación de microorganismos que pueden acortar la vida de las flores. El agua fría ayuda, pero evite trucos innecesarios: Las flores disfrutan del agua fresca e incluso de algunos cubos de hielo para mantener su temperatura, pero, evite otros métodos caseros como agregar azúcar, cloro o monedas al florero. Estos elementos no benefician a las flores y, en algunos casos, pueden acelerar su deterioro.

Bonilla finaliza con una explicación clara, y es que es frecuentemente malinterpretado en el cuidado de las flores la hidratación de los pétalos. Aunque muchas personas creen que rociarlos con agua ayuda a mantener su frescura, esta práctica puede resultar contraproducente. La humedad directa debilita los pétalos, favorece la aparición de hongos y acelera su deterioro.

“A diferencia de las hojas y los tallos, los pétalos no están diseñados para absorber agua de manera eficiente. Por ello, es preferible concentrar la hidratación a través del tallo y mantener las flores en un ambiente fresco y ventilado. De esta forma, conservarán su vitalidad y color por más tiempo”, puntualizó.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼