¿Quiere una huerta escalofriante? Aprenda cómo hacer su propia calabaza

Te contamos por qué se dan dulces en Halloween y qué significa triki triki Halloweenn. Foto: Tomado de internet

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Halloween, las plantas también tienen su propio protagonismo, y ninguna lo representa mejor que la calabaza. Su brillo anaranjado y su rostro tallado se han convertido en el símbolo por excelencia de esta celebración. Pero detrás de esa imagen festiva y un poco macabra, hay una historia mucho más antigua y fascinante: un viaje que comienza en los rituales celtas de hace miles de años, pasa por las leyendas irlandesas y termina iluminando jardines en todo el mundo cada 31 de octubre.

¿Por qué se usan calabazas?

Su uso se remonta a una antigua tradición celta llena de significado. Según el Museo Nacional de Irlanda hace más de 2.000 años, los pueblos de Irlanda, Escocia y el norte de Francia celebraban el festival de Samhain, una fecha que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno

Se creía que durante la noche del 31 de octubre el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba, permitiendo que los espíritus regresaran a la Tierra. Para protegerse de ellos, la gente encendía luces y tallaba rostros aterradores en tubérculos como nabos, remolachas o papas, creando linternas que colocaban frente a sus casas para espantar a las almas errantes.

Con el paso de los siglos, esta costumbre se entrelazó con la leyenda irlandesa de Stingy Jack, un hombre astuto que engañó al diablo y fue condenado a vagar eternamente con una brasa encendida dentro de un nabo hueco para alumbrar su camino. De esa historia surgió el término Jack-o’-lantern o “linterna de Jack”, que representaba tanto el castigo de Jack como la luz que protegía a los vivos de los espíritus. Esta leyenda también se vinculó con un fenómeno natural conocido como fuego fatuo, unas pequeñas luces que aparecían en los pantanos y que la gente creía eran almas perdidas guiando a los viajeros hacia el peligro.

Historic Hudson Valley es una organización educativa sin fines de lucro, menciona que cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX, llevaron consigo estas tradiciones, pero encontraron un cambio natural en los materiales. En lugar de los duros nabos de su tierra natal, descubrieron la calabaza, un fruto grande, blando y abundante durante el otoño. Su forma redonda, su intenso color anaranjado y la facilidad para vaciarla la convirtieron en el sustituto ideal para tallar rostros y convertirlos en linternas.

Con el tiempo, la calabaza tallada dejó de tener un propósito religioso o protector y se transformó en una expresión artística y comunitaria. Hoy, millones de personas en todo el mundo decoran sus hogares con jack-o’-lanterns, ya no para alejar fantasmas, sino para celebrar la creatividad, la unión familiar y el espíritu festivo de la temporada.

¿Cómo hacer su propia calabaza?

El primer paso relevante es la selección de la calabaza, ya que de ello depende la facilidad del tallado y la duración del resultado final. A continuación, algunos consejos clave:

Tamaño adecuado: Se recomienda elegir una calabaza de tamaño suficiente para trabajar cómodamente, pero no demasiado grande, pues las paredes gruesas pueden dificultar el vaciado y el manejo de las herramientas. Revisión de la superficie: Asegúrese de que la calabaza esté libre de manchas blandas o zonas deterioradas, ya que estas podrían hacer que se desplome con el peso. Sin embargo, las cicatrices y marcas naturales pueden aprovecharse como parte del diseño del rostro o del motivo decorativo. Aprovechar la forma natural: Adapte la forma de la calabaza antes de comenzar, adaptando el diseño a sus imperfecciones naturales para lograr un resultado más auténtico y expresivo. Uso de plantillas y técnicas seguras: Para quienes buscan precisión y seguridad, se recomienda usar plantillas impresas y la técnica del punteo con palillos de cóctel, que consiste en marcar una guía de puntos antes de cortar.

Ahora sí, le explicamos paso a paso cómo hacerlo:

Limpieza: Lave la calabaza con agua y séquela completamente para eliminar restos de tierra o impurezas. Preparación: En lugar de cortar la parte superior, abra un agujero en la base, esto facilita el vaciado, evita que la tapa se hunda y ayuda a conservarla por más tiempo. Vaciado: Con una cuchara de helado, una espátula o una herramienta para raspar, retire toda la pulpa y las semillas del interior. Raspe hasta que las paredes tengan un grosor de entre 2,5 y 3 centímetros. Este paso no solo deja espacio para la luz, sino que también previene la aparición de moho o malos olores. Tallado: Dibuje el diseño con un marcador (ojos, nariz y boca) y corte lentamente con un cuchillo de sierra pequeño, punzón o herramienta rotativa, siguiendo las líneas sin aplicar demasiada fuerza. Retire las piezas cortadas y limpie los bordes. Iluminación: Coloque una luz LED dentro de la calabaza para resaltar el diseño y lograr el clásico efecto luminoso de Halloween, seguro y duradero.

¿Cómo prolongar su vida útil?

Aunque Halloween sea una celebración breve, la calabaza puede conservarse en buen estado durante varios días más si se cuida correctamente.

Desinfección: Sumerja la calabaza durante un par de horas en una mezcla de agua y cloro (una cucharada por cada litro de agua) para eliminar bacterias y hongos. Secado: Déjela secar completamente al sol para evitar la acumulación de humedad en el interior. Protección: Una vez seca, unte vaselina en los bordes y en el interior para sellar la humedad y prevenir el reblandecimiento. Prevención natural: Espolvoree canela molida dentro y sobre los bordes; además de actuar como bactericida natural, aporta un aroma agradable y ayuda a prolongar su frescura.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼