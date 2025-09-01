Fresas: la planta perfecta para tener en la huerta

Esta fruta hay que lavarla muy bien antes de consumirla, tiene estructura que la hacen más susceptibles a retener contaminantes. Foto: Getty Images

Si usted busca una planta que además de ser deliciosa resulte fácil de cultivar en casa, la fresa es una de las mejores opciones. Reconocida por su sabor dulce y refrescante, esta fruta no solo aporta un toque especial a la mesa, sino que también ofrece beneficios nutricionales importantes.

Esta planta pertenece al género de plantas rastreras estoloníferas de la familia Rosaceae, la misma familia que incluye las rosas. Originarias de América, las variedades cultivadas comercialmente son principalmente híbridos, especialmente la Fragaria × ananassa, que ha reemplazado casi universalmente a las especies silvestres como la Fragaria vesca debido al superior tamaño de sus frutos.

Las fresas son plantas pequeñas y resistentes que pueden vivir varios años. Tienen tallos muy cortos que casi no se levantan del suelo, lo que les permite adaptarse a diferentes lugares y soportar varios tipos de clima. Además, sus hojas salen en la base de la planta formando una especie de roseta. Cada hoja está dividida en tres partes, con forma ovalada y bordes dentados. Además, su superficie es rugosa y con pequeños pelitos, lo que les ayuda a conservar agua y a protegerse de insectos.

Las flores de las fresas son generalmente blancas o de color crema suave, aunque algunas variedades presentan tonalidades rosadas. Cada flor tiene típicamente cinco pétalos dispuestos simétricamente. Lo que comúnmente conocemos como “fresa” es en realidad el receptáculo carnoso de la flor que se desarrolla y vuelve jugoso, mientras que las pequeñas semillas amarillentas en su superficie son los verdaderos frutos botánicos llamados aquenios.

Según el Frank García, docente de ingeniería ambiental de la Universidad ECCI, nutricionalmente, las fresas son reconocidas por su riqueza en vitamina C y como excelente fuente de antioxidantes, particularmente antocianinas y ácido elágico, que contribuyen a su color vibrante y ofrecen beneficios para la salud. Su contenido de fibra ayuda a la digestión y proporciona sensación de saciedad.

Cuidados

Consideradas una de las plantas más fáciles de cultivar, son extremadamente populares en huertos caseros debido a su capacidad para crecer con facilidad en jardines domésticos cuando reciben los cuidados adecuados, siendo una excelente opción tanto para jardineros principiantes como experimentados.

Luz

Las fresas necesitan aproximadamente seis horas de luz solar directa al día para un crecimiento óptimo, prosperando mejor en condiciones de pleno sol. Esta exposición lumínica es fundamental para garantizar un desarrollo saludable y una producción abundante de frutos. Sin embargo, en climas muy cálidos es recomendable protegerlas del sol intenso durante las horas más calurosas del día.

Ojo, la insuficiente iluminación puede provocar un crecimiento alargado y débil, comprometiendo la capacidad de la planta para generar rendimientos robustos y frutos de calidad.

Clima

Las fresas muestran una resistencia moderada a las variaciones de temperatura, tolerando condiciones frías de hasta -25°C y calor hasta 35°C. Su rango de temperatura ideal se encuentra entre 5°C y 32°C, lo que les permite adaptarse a diversos climas.

Aunque pueden soportar temperaturas bajas e incluso heladas ocasionales, las fresas alcanzan su máximo potencial productivo en climas templados. En temperaturas extremas pueden aparecer síntomas como daño por heladas en el frío excesivo, o marchitez y disminución de la calidad del fruto en condiciones de calor intenso.

Riego

El manejo del agua es crucial para las fresas, ya que estas plantas requieren un sustrato constantemente húmedo pero sin llegar al encharcamiento. Un riego adecuado debe realizarse dos veces por semana para mantener las condiciones óptimas de crecimiento, aunque en épocas calurosas pueden requerir riego hasta dos veces al día, siempre verificando que la superficie del suelo no esté seca.

Es fundamental evitar el exceso de agua, pues el encharcamiento puede dañar las raíces y favorecer la aparición de enfermedades. La planta prefiere una hidratación regular y moderada.

Abono

Los abonos orgánicos como el compost maduro, estiércol bien descompuesto y humus de lombriz son excelentes alternativas que enriquecen la estructura del suelo y fomentan la actividad microbiana beneficiosa.

Es importante adaptar la fertilización según la etapa de crecimiento: antes de la floración se debe enfatizar el fósforo para el desarrollo radicular, mientras que durante la fructificación se requiere mayor aporte de potasio para mejorar la calidad del fruto.

Sustrato

Las fresas prefieren suelos bien drenados y ricos en materia orgánica, siendo ideal que sean sueltos y ligeramente ácidos con un pH entre 5.5 y 6.5. Esta combinación proporciona el entorno adecuado para el desarrollo de raíces fuertes y saludables. Aunque pueden adaptarse a suelos arenosos o arcillosos, es fundamental evitar cualquier tipo de encharcamiento.

Para el cultivo en contenedores, se recomienda una mezcla de tierra de jardín, compost y perlita en proporción 2:1:1 para asegurar buena aireación. Si no se dispone de compost, la turba o fibra de coco pueden ser sustitutos efectivos. El drenaje adecuado es crucial, por lo que se debe considerar usar lechos elevados o contenedores con agujeros de drenaje apropiados.

Poda

Es importante enfocarse en eliminar el crecimiento viejo o débil para mejorar la circulación del aire y la penetración de la luz solar, lo que contribuye a plantas más saludables y productivas.

La poda regular ayuda a prevenir enfermedades y mantiene la planta en forma óptima para una mayor cosecha y crecimiento vigoroso. Es esencial usar siempre herramientas limpias y afiladas para evitar dañar la planta y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades entre las plantas del cultivo.

Plagas y Enfermedades

Las fresas son susceptibles a diversas plagas como pulgones, ácaros y babosas, que pueden causar daños considerables si no se controlan oportunamente. También son vulnerables a escarabajos de las hojas y orugas que crean agujeros en el follaje. El control biológico es una opción eficaz y ecológica, utilizando depredadores naturales como mariquitas para combatir las infestaciones de pulgones.

Entre las enfermedades más comunes se encuentran la botrytis o moho gris, la podredumbre de la raíz, quemaduras en las hojas y manchas marrones causadas por hongos. Para prevenir estos problemas es fundamental mantener el área alrededor de las plantas limpia, asegurar una buena circulación de aire y evitar el encharcamiento. La rotación de cultivos es una práctica altamente recomendada para romper los ciclos de vida de plagas y patógenos específicos del suelo.

Otros Consejos

Para la cosecha, las fresas deben recolectarse cuando el 70% de su superficie esté roja si se van a consumir como fruta fresca, o completamente rojas para procesamiento.

La cosecha debe realizarse en días soleados y frescos, cada 2-3 días, manipulando cuidadosamente los frutos para evitar magulladuras.

Es recomendable replantar cada 2-3 años para acomodar el crecimiento del sistema radicular y mantener la productividad óptima.

