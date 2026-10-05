Pero sus posibilidades no terminan en la cocina. El hinojo (Foeniculum vulgare) puede cultivarse en climas frescos como el de Bogotá y otras zonas de temperaturas similares, por lo que es una alternativa para…

Hay plantas que parecen tener más de un oficio en la cocina, y el hinojo es una de ellas. Su bulbo puede prepararse como una hortaliza, sus tallos y hojas sirven para aromatizar platos y sus semillas se usan como especia. Todo en una misma planta, reconocible además por ese sabor anisado que la diferencia de otras especies de la huerta.

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Hinojo: para qué sirve esta planta y por qué es popular en la cocina

Pero sus posibilidades no terminan en la cocina. El hinojo (Foeniculum vulgare) puede cultivarse en climas frescos como el de Bogotá y otras zonas de temperaturas similares, por lo que es una alternativa para quienes quieren empezar o ampliar una huerta en casa.

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Además, según la variedad y las condiciones de cultivo, puede aprovecharse de distintas formas: el hinojo de bulbo ofrece una parte carnosa y suave, mientras que el silvestre concentra su sabor en los tallos, las hojas y, especialmente, las semillas.

¿Para qué sirve y qué debe tener en cuenta? Aquí le contamos.

¿En qué se caracteriza el hinojo?

El hinojo (Foeniculum vulgare) es una planta herbácea y aromática de la familia Apiaceae, la misma a la que pertenecen la zanahoria, el apio y el perejil. Es originario del sur de Europa y, especialmente, de la región mediterránea, aunque actualmente se encuentra en distintas zonas templadas del mundo.

Es una planta perenne, de crecimiento erecto, que puede alcanzar cerca de dos metros de altura. Sus hojas son verdes, largas y delgadas, divididas en segmentos finos que le dan una apariencia similar a la del eneldo.

Durante la floración produce pequeñas flores amarillas agrupadas en inflorescencias en forma de umbela, una característica común entre varias especies de la familia Apiaceae. Después desarrolla frutos secos que contienen las semillas, también utilizados como condimento por su sabor anisado.

Usos de la planta

Una de las particularidades del hinojo es que prácticamente toda la planta puede aprovecharse, aunque el uso depende del tipo de hinojo y de la parte que se coseche. El hinojo cultivado para producir bulbo desarrolla una base blanca, carnosa y crujiente, mientras que las plantas que no forman bulbo se aprovechan principalmente por sus hojas, tallos, flores y semillas.

Algunos usos de estas partes son:

Bulbo: Tiene una textura crujiente y un sabor anisado más suave. Puede consumirse crudo en ensaladas o cocinarse a la plancha, hervido, asado o gratinado.

Tiene una textura crujiente y un sabor anisado más suave. Puede consumirse crudo en ensaladas o cocinarse a la plancha, hervido, asado o gratinado. Hojas y tallos: Se utilizan como hierba aromática y pueden incorporarse, picados, a sopas, cremas, guisos, ensaladas y otras preparaciones.

Se utilizan como hierba aromática y pueden incorporarse, picados, a sopas, cremas, guisos, ensaladas y otras preparaciones. Flores: También pueden emplearse para aportar aroma y sabor a diferentes platos.

También pueden emplearse para aportar aroma y sabor a diferentes platos. Semillas: Se utilizan como especia, especialmente para condimentar carnes, pescados y mariscos. Su sabor anisado también hace que sean utilizadas en preparaciones de infusiones.

Eso sí, además de sus usos culinarios, el hinojo tiene una larga tradición en la medicina popular. De acuerdo con el Vademécum colombiano de plantas medicinales, sus frutos se han utilizado tradicionalmente para aliviar molestias digestivas como cólicos, gases, gastritis y náuseas, así como para síntomas asociados con tos y resfriados.

El Jardín Botánico de Bogotá también registra usos tradicionales del hinojo como expectorante suave, antiespasmódico, antiinflamatorio, diurético y antiflatulento, además de su empleo para aliviar cólicos y favorecer las funciones digestivas.

Ojo, estos corresponden a usos medicinales tradicionales y no deben entenderse como sustitutos de un tratamiento médico.

El hinojo también contiene un aceite esencial de aroma similar al anís. Según el Jardín Botánico de Bogotá, este se ha utilizado en productos relacionados con la higiene bucal y en preparaciones aromáticas.

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