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Historia del Parque Centenario: el parque de Bogotá que desapareció bajo la calle 26

Hoy hay puentes, túneles y una de las vías más transitadas de Bogotá. Pero antes de la Calle 26 hubo allí un parque con jardines, árboles, fuentes y monumentos. Era el Parque Centenario, un espacio que muestra los cambios de la ciudad que busca ser moderna.

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La Huerta y Leidy Barbosa Ramírez
26 de septiembre de 2026 – 11:09 a. m.
La Rebeca, en el Parque Centenario
La Rebeca, en el Parque Centenario

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Si usted camina hoy por la Calle 26, encontrará una de las vías más transitadas de Bogotá, rodeada de edificios, puentes y movimiento constante. Pero bajo ese asfalto hubo alguna vez un paisaje muy distinto: jardines, monumentos, fuentes y árboles que hicieron parte de uno de los parques más importantes de la Bogotá de finales del siglo XIX.

Se trataba del Parque Centenario, un enorme espacio que llegó a ocupar buena parte de lo que hoy conocemos como el corredor de la Calle 26. Fue inaugurado en 1883 y durante décadas fue uno de los…

Por La Huerta

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales. leidyramirezb lbarbosa@elespectador.com

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