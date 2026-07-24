Hojas de eucalipto: para qué sirven, beneficios y usos comunes

Descubre sus beneficios y todo lo que hay detrás de esta milenaria planta. Foto: Tomada de redes

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Hay plantas que se cultivan por sus flores, otras por sus frutos y algunas porque, generación tras generación, se han ganado un lugar en los remedios caseros. El eucalipto pertenece a este último grupo. Sus hojas han acompañado vapores para la gripa, infusiones y hasta preparaciones tradicionales mucho antes de que la ciencia comenzara a estudiar qué las hacía tan especiales.

Pero, ¿alguna vez se ha preguntado por qué esta planta se convirtió en una de las más utilizadas en el mundo? Más allá de su aroma intenso y refrescante, las hojas de eucalipto esconden características que explican su fama y que, incluso hoy, hacen que sigan presentes no solo en el hogar, sino también en diferentes industrias.

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¿Qué es el eucalipto?

El eucalipto es un género de árboles y arbustos aromáticos originario de Australia que reúne cerca de 700 especies. Aunque hoy hace parte del paisaje de muchos países, en lugares como Colombia se considera una especie exótica introducida, ya que no es nativa del territorio. Sin embargo, gracias a su rápida adaptación, es común encontrarlo en zonas de clima frío.

De acuerdo con Arbolapp, una plataforma desarrollada por el Real Jardín Botánico de España y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), estos árboles se caracterizan por su rápido crecimiento, su porte recto y su gran tamaño, pues algunas especies pueden superar los 60 metros de altura.

Además, presentan una corteza que se desprende en tiras y hojas perennes muy aromáticas, cuyo aspecto cambia con el paso del tiempo: cuando el árbol es joven, son más redondeadas y crecen enfrentadas entre sí, mientras que en la etapa adulta se vuelven alargadas, estrechas y alternas.

Sus flores, además de ser una importante fuente de alimento para las abejas y otros polinizadores, dan origen a pequeños frutos en forma de cápsula que contienen numerosas semillas. Gracias a estas características y a su capacidad de adaptación, varias especies se han naturalizado en diferentes regiones del mundo y hoy hacen parte del paisaje de países de América, Europa y África.

No obstante, su presencia fuera de su lugar de origen también ha sido objeto de debate. Diversos especialistas han advertido que, cuando se establece de forma extensiva, el eucalipto puede alterar los ecosistemas locales, competir con especies nativas y modificar la disponibilidad de agua y las características del suelo.

¿Para qué sirve?

El eucalipto es una de las plantas medicinales más utilizadas en el mundo. Desde hace décadas, sus hojas y su aceite esencial forman parte de remedios caseros, medicamentos, productos de higiene e incluso repelentes de insectos. Gran parte de estas aplicaciones se relacionan con el eucaliptol (también conocido como cineol), un compuesto al que se le atribuyen varias de sus propiedades y que ha sido estudiado por sus efectos sobre el sistema respiratorio y su actividad antimicrobiana.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, las hojas de eucalipto contienen sustancias con propiedades antibacterianas, antioxidantes y antiinflamatorias.

Entre las aplicaciones con mayor respaldo se encuentran:

Aliviar los síntomas del resfriado y la congestión nasal. El eucaliptol ayuda a fluidificar la mucosidad y favorece la respiración, razón por la que es un ingrediente frecuente en vaporizaciones, jarabes y pastillas para la garganta.

Combatir algunos microorganismos. Estudios de laboratorio han demostrado que el aceite esencial puede inhibir el crecimiento de ciertas bacterias y hongos. No obstante, esto no significa que sustituya los antibióticos ni los tratamientos médicos.

Favorecer la salud bucal. Gracias a sus propiedades antimicrobianas, el eucalipto se incorpora en algunas pastas dentales y enjuagues bucales para ayudar a reducir la placa bacteriana y mejorar la salud de las encías.

Repeler insectos. El aceite de eucalipto limón hace parte de algunos repelentes comerciales y ha demostrado ser eficaz para alejar mosquitos. Aun así, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan utilizar productos formulados específicamente para este fin y no el aceite puro.

Ojo, aunque el eucalipto tiene múltiples aplicaciones, eso no significa que sea una planta libre de riesgos. El aceite esencial nunca debe ingerirse porque puede ser tóxico y siempre debe utilizarse diluido sobre la piel para evitar irritaciones.

Además, si se desea sembrarlo, lo más recomendable es evitar hacerlo únicamente con fines ornamentales. Al tratarse de una especie exótica, su establecimiento debe hacerse de manera responsable y con orientación de las autoridades ambientales, como la Corporación Autónoma Regional (CAR) correspondiente, un jardín botánico o una universidad.

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¿Cómo usar las hojas de eucalipto?

Prepare una infusión: utilice una o dos hojas por taza de agua caliente y déjelas reposar durante cinco a diez minutos. Haga vaporizaciones: agregue unas hojas o unas gotas de aceite esencial en un recipiente con agua caliente e inhale el vapor con precaución. Aromatice la ducha: cuelgue un pequeño ramo de eucalipto donde reciba el vapor, sin que esté en contacto directo con el agua. Use el aceite de forma tópica: dilúyalo siempre en un aceite portador, como el de coco o almendras, antes de aplicarlo sobre la piel.

Importante: nunca ingiera el aceite esencial de eucalipto, ya que puede ser tóxico.

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