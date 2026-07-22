Hojas de laurel: para qué sirven, beneficios y usos más comunes

El laurel sigue siendo objeto de investigación por sus posibles beneficios para la salud. Foto: Tomado de internet

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El laurel es una de esas plantas que parecen pasar desapercibidas, aunque casi siempre están presentes en la vida cotidiana. Sus hojas aromatizan guisos y sopas, se utilizan en inciensos y remedios tradicionales, y desde hace siglos han estado rodeadas de un fuerte simbolismo. Un ejemplo de esto está en la antigua Grecia y Roma, donde las coronas de laurel representaban la victoria, el honor y la excelencia.

Pero el prestigio del laurel no se quedó en la historia. Con el paso del tiempo, sus hojas también ganaron un lugar en la medicina tradicional gracias a los diversos usos que se les atribuyen para aliviar malestares leves y favorecer el bienestar.

Es por esto que, si alguna vez se ha preguntado por qué esta planta sigue siendo tan valorada, aquí le contamos cuáles son sus principales usos y qué dice la tradición sobre sus propiedades.

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¿En qué se destaca el laurel?

El laurel (Laurus nobilis) es una especie originaria de la región del mar Mediterráneo que, además de ser apreciada por su aroma y sus múltiples usos, ha sido valorada durante siglos por su resistencia y su importancia cultural. En condiciones naturales puede alcanzar entre 10 y 18 metros de altura, aunque en jardines y huertas suele mantenerse mucho más pequeño mediante podas, lo que facilita su cultivo tanto en suelo como en materas.

Se trata de un árbol o arbusto perenne de la familia de las lauráceas, con una copa densa y hojas de color verde oscuro y muy aromáticas. Produce pequeñas flores de tono amarillo verdoso y, en los ejemplares femeninos que han sido polinizados, aparecen bayas de color púrpura oscuro o negro al madurar.

Su versatilidad es otra de sus grandes fortalezas. Puede utilizarse como árbol ornamental, para formar cercas vivas por el abundante follaje de sus ramas o cultivarse en macetas, lo que lo convierte en una excelente opción para huertas urbanas y jardines pequeños.

¿Por qué se destacan sus hojas?

Las hojas del laurel (Laurus nobilis) son la parte más apreciada de esta planta gracias a su intenso aroma, su valor culinario y los compuestos naturales que contienen. De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, tradicionalmente se han utilizado como condimento para realzar el sabor de carnes, sopas, guisos y salsas. Además, si lo usa para gastronomía, hay una interesante noticia, y es que aportan nutrientes como calcio, hierro, fibra, vitamina C y potasio.

Pero en la medicina popular, también es popular, y es que las hojas de laurel se han empleado para aliviar molestias digestivas, como la indigestión, los gases, los vómitos y la diarrea, así como para tratar síntomas de resfriados, tos, gripe y bronquitis.

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¿Pero por qué es tan usado? Esto se debe a que sus hojas contienen aceites esenciales y compuestos bioactivos como eugenol, cineol, flavonoides, taninos y otros antioxidantes. Diversas investigaciones recopiladas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos señalan que estas sustancias podrían estar relacionadas con:

Alto contenido de antioxidantes: gracias a sus compuestos fenólicos, las hojas ayudan a neutralizar los radicales libres, por lo que se estudia su posible papel en la protección de las células frente al estrés oxidativo.

Propiedades antiinflamatorias: algunos de sus componentes han mostrado actividad antiinflamatoria en estudios.

Actividad antimicrobiana: diversos estudios han encontrado que algunos compuestos presentes en el aceite esencial del laurel pueden inhibir el crecimiento de ciertos hongos, bacterias y otros microorganismos.

Usos potenciales en investigación: también se han estudiado posibles efectos analgésicos, antidiabéticos, anticonvulsivos y cardioprotectores. Sin embargo, los investigadores enfatizan que la mayoría de estos resultados provienen de estudios de laboratorio.

Eso sí, es importante no confundir el laurel común (Laurus nobilis) con otras especies conocidas popularmente como “laurel”. El INPI advierte que el laurel cerezo (Prunus laurocerasus) puede ser tóxico y no debe consumirse, por lo que siempre es recomendable verificar la especie antes de utilizar sus hojas con fines culinarios o medicinales.

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