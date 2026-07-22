Este es el pueblo de Colombia conocido como “la capital mundial de la esmeralda”: ¿cómo ir?

Muzo, capital de la esmeralda Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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Si hay un tesoro que ha llevado el nombre de Colombia a los mercados más exclusivos del mundo, además del café, son las esmeraldas. Su intenso color verde, su brillo y su extraordinaria pureza las han convertido en las más cotizadas del planeta. Pero pocos saben que existe un lugar donde nacen estas joyas: Muzo, un municipio de Boyacá conocido como la capital mundial de las esmeraldas, donde es posible descubrir la historia, la minería y el legado de una de las riquezas naturales más emblemáticas del país.

Si desea descubrir los pueblos mágicos de Colombia y conocer la historia que esconden sus calles, tradiciones y paisajes, aquí le contamos cuáles son sus principales atractivos, qué hacer en cada destino y cómo llegar para vivir una experiencia inolvidable.

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¿En qué se destaca este municipio?

Colombia concentra entre el 70 % y el 90 % de la producción mundial de esmeraldas, y una parte importante de esa riqueza proviene de los yacimientos de Muzo y Quipama, ubicados en el cinturón esmeraldífero occidental de Boyacá. De estas minas han salido ejemplares considerados únicos en el mundo, entre ellos las conocidas esmeraldas “gota de aceite”, apreciadas por su color verde intenso, su alta transparencia y las características inclusiones naturales que las distinguen.

Pero, según la Alcaldía de Muzo, la historia minera del municipio se remonta mucho antes de la llegada de los españoles y la bonanza esmeraldera. El territorio estuvo habitado por los indígenas muzos, un pueblo de origen Caribe que extraía esmeraldas de forma artesanal y las utilizaba como objetos de adorno e intercambio. Tras una prolongada resistencia de cerca de dos décadas, fueron conquistados por los españoles, quienes continuaron la explotación de estos yacimientos.

De acuerdo con la Alcaldía, las minas se encuentran entre los 800 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, y los depósitos de esmeraldas se formaron hace aproximadamente 32 millones de años. Actualmente, la extracción se realiza mediante túneles, de donde continúan saliendo algunas de las esmeraldas de mayor calidad y prestigio del mercado internacional.

Es por esta importancia minera que Muzo busca consolidarse como un destino turístico donde los visitantes pueden conocer la historia de las esmeraldas, recorrer paisajes naturales y acercarse a una tradición que ha marcado la identidad del municipio durante siglos.

¿Qué podrá hacer aquí?

Muzo ofrece mucho más que la posibilidad de admirar las esmeraldas más famosas del mundo. Este municipio boyacense combina historia, minería, naturaleza y cultura en una experiencia que permite conocer de cerca el legado esmeraldero de Colombia.

Uno de los mayores atractivos son los tours por las minas de esmeraldas, donde guías locales explican el proceso de extracción y la importancia de esta actividad para la economía de la región. Algunas experiencias también incluyen talleres de tallado, minería artesanal supervisada y espacios para conocer el trabajo de las mujeres guaqueras, quienes hoy impulsan iniciativas para preservar este oficio y comercializar artesanías y bisutería elaboradas con esmeraldas.

Quienes prefieran un recorrido histórico pueden visitar el Museo de la Esmeralda, ubicado en el parque principal. Allí se exhiben esmeraldas en bruto, herramientas tradicionales de minería y cerca de 480 piezas arqueológicas y prehispánicas que narran más de 5.000 años de historia de esta piedra preciosa en Colombia.

La visita puede complementarse con:

Conocer el centro histórico: recorrer el parque principal y la parroquia Nuestra Señora de La Naval, dos de los lugares más representativos del municipio y punto de encuentro de la comunidad.

Además de su riqueza minera, Muzo también ofrece experiencias para disfrutar de la naturaleza y la cultura local. Entre las actividades más recomendadas se encuentran:

Recorrer los cerros de Fura y Tena , escenario de una de las leyendas indígenas más representativas de Boyacá.

Realizar caminatas ecológicas, avistamiento de fauna y participar en proyectos de conservación ambiental, como apiarios y jornadas de siembra de árboles.

Degustar la gastronomía tradicional boyacense y hospedarse en alojamientos rurales administrados por familias del municipio.

Comprar artesanías y joyería elaboradas con esmeraldas y otros materiales por artesanos locales.

Si viaja durante alguna de sus festividades, podrá disfrutar de celebraciones tradicionales con muestras gastronómicas, bandas musicales, danzas folclóricas, eventos deportivos y religiosos, exposiciones equinas y espectáculos pirotécnicos que reflejan la identidad y la hospitalidad de los habitantes de Muzo.

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¿Cómo ir?

Para llegar a Muzo, en Boyacá, la forma más común es por vía terrestre desde Bogotá. Si viaja en transporte público, primero debe tomar un bus desde la Terminal de Transportes hacia Chiquinquirá, en un recorrido de aproximadamente tres horas. Desde allí, encontrará camionetas o furgonetas que lo llevan hasta Muzo en otras tres horas de viaje.

Si prefiere viajar en vehículo particular, el trayecto dura entre cinco y siete horas, dependiendo del estado de la vía y las condiciones climáticas. La ruta más recomendada pasa por Ubaté y Chiquinquirá, desde donde se continúa hacia Pauna y Maripí hasta llegar al municipio. Debido a los tramos montañosos y destapados, se aconseja realizar el recorrido en un vehículo alto o con tracción 4x4.

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