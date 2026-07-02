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Hojas de mandarina: para qué sirven, beneficios y usos comunes

Aunque muchas veces se botan, también pueden aprovecharse en infusiones sencillas y preparaciones caseras.

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02 de julio de 2026 - 10:41 p. m.
Las hojas frescas de mandarina pueden aprovecharse en bebidas calientes, siempre con cuidado y sin consumirlas en exceso.
Las hojas frescas de mandarina pueden aprovecharse en bebidas calientes, siempre con cuidado y sin consumirlas en exceso.
Foto: Pexels
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Cuando se compran mandarinas en el fruver, en la plaza o en el supermercado, a veces vienen con una ramita o con una hoja pegada al tallo. Lo normal es quitarla y botarla, pero esas hojas se pueden guardar para hacer una aromática, especialmente cuando están frescas y conservan ese olor cítrico tan parecido al de la cáscara.

Las hojas de mandarina hacen parte de varios usos populares, sobre todo en infusiones caseras. Sin embargo, hay que decirlo con claridad: que una planta se use por tradición no significa que cure enfermedades. En este caso, lo más responsable es hablar de una bebida aromática, de uso popular, y no de un remedio comprobado.

¿Para qué se usan las hojas de mandarina?

La mandarina pertenece a la especie Citrus reticulata Blanco, de la familia Rutaceae. Sus hojas suelen ser verdes, brillantes por encima y más claras por debajo. Pueden ser ovaladas o algo alargadas, y al estrujarlas desprenden un olor fresco y cítrico, según el Jardín Botánico de Lima.

Ese aroma explica su uso más común en casa: la preparación de infusiones o aromáticas sencillas, con hojas limpias en agua caliente. En la tradición popular, esta bebida se ha asociado con un efecto calmante o antiespasmódico. La Universidad Federal de Alfenas, en Brasil, también registra este uso dentro de la medicina popular.

Sin embargo, sigue siendo un uso popular, no una prueba clínica. Por eso no conviene afirmar que la hoja de mandarina trata enfermedades, baja la presión, mejora el sueño o reemplaza recomendaciones médicas.

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¿Cómo se pueden aprovechar en casa?

Si una persona quiere usar hojas de mandarina, lo más importante es hacerlo con cuidado. No se trata de recoger cualquier hoja y echarla al agua. Lo recomendable es tener en cuenta estos puntos:

  • Usar hojas frescas, limpias y en buen estado.
  • Evitar hojas recogidas del piso, de la calle o de árboles fumigados.
  • Lavarlas bien antes de preparar una aromática.
  • Usar poca cantidad, especialmente si es la primera vez.
  • No dárselas a niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades sin consultar antes.

También conviene recordar que una hoja que viene pegada a una mandarina comprada pudo pasar por transporte, almacenamiento y manipulación. Por eso, aunque se vea limpia, debe lavarse antes de cualquier uso.

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¿Qué ha encontrado la ciencia?

Además de ese uso casero, las hojas de mandarina también han empezado a estudiarse por sus compuestos naturales. En Colombia, investigadores de la Universidad Nacional han trabajado con hojas de mandarina Arrayana del Tolima, que muchas veces quedan como residuo de cosecha, para extraer compuestos antioxidantes.

En una investigación, esos extractos ayudaron a retrasar la oxidación del aceite de soya, lo que podría abrir una posibilidad futura para conservar alimentos.

La Universidad Nacional, además, también reportó compuestos bioactivos en hojas de mandarina, entre ellos flavonoides con posible interés neuroprotector. Pero ese hallazgo todavía está en estudio.

Faltan pruebas de toxicidad, absorción y biodisponibilidad antes de pensar en usos reales en personas. Por eso no es correcto decir que tomar aromática de hojas de mandarina previene el Alzheimer.

Al final, las hojas de mandarina no necesitan prometer más de lo que son. Pueden tener un lugar sencillo en la casa con una aromática o un olor fresco. Si se usan, que sea con hojas limpias, en poca cantidad y sin convertir su uso popular en una cura milagrosa.

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