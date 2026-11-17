Originaria del sudeste asiático y Australia, esta planta puede crecer como trepadora o colgante, por lo que es una buena opción para decorar interiores, balcones…

Hay plantas que sorprenden por sus hojas, otras por sus flores y algunas, como la flor de cera, consiguen llamar la atención por ambas. La Hoya carnosa es una especie ornamental que se distingue por sus hojas gruesas y brillantes, pero su mayor atractivo aparece cuando florece: produce pequeños ramilletes de flores en forma de estrella, con una apariencia cerosa y un aroma particular.

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Originaria del sudeste asiático y Australia, esta planta puede crecer como trepadora o colgante, por lo que es una buena opción para decorar interiores, balcones y terrazas. Además, es relativamente resistente y no exige cuidados demasiado complicados.

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Sin embargo, para que conserve sus hojas y consiga producir sus características flores, necesita ciertas condiciones, si quiere tener una flor de cera en casa, aquí le contamos cómo cultivarla y qué cuidados necesita.

¿En qué se caracterizan estas flores?

La Hoya carnosa, conocida como flor de cera, flor de nácar o flor de porcelana, pertenece a la familia Apocynaceae y es originaria de regiones del este y sudeste asiático y Australia. Es una planta trepadora de tallos largos y flexibles que puede alcanzar varios metros de longitud. Sus hojas son ovaladas, gruesas y de color verde brillante, una característica que le permite almacenar agua y tolerar periodos cortos de sequía.

Sin embargo, su mayor atractivo está en la floración. Sus flores tienen forma de estrella, una textura cerosa y un aspecto tan delicado que parecen hechas de porcelana. Generalmente son blancas o rosadas, con el centro de un tono más intenso, y se agrupan en inflorescencias redondeadas que pueden reunir entre 10 y 30 flores pequeñas.

Otra particularidad es que sus flores suelen desprender un aroma dulce, especialmente durante la noche. Además, es una planta epífita, es decir, en su hábitat natural puede crecer sobre los troncos y las ramas de otros árboles sin alimentarse de ellos ni actuar como parásita.

Esta característica también ayuda a entender sus necesidades de cultivo: está acostumbrada a crecer en espacios donde sus raíces tienen acceso al aire y no permanecen constantemente encharcadas. Por eso, aunque necesita humedad para desarrollarse, el exceso de agua puede perjudicarla.

¿Y cómo tenerla en el jardín?

La flor de cera es una planta trepadora o colgante que puede convertirse en una buena opción para jardines, balcones y espacios interiores bien iluminados. Sus hojas carnosas almacenan agua, por lo que no necesita riegos constantes, y sus flores agrupadas en pequeñas inflorescencias llaman la atención por su apariencia cerosa, casi como si estuvieran hechas de porcelana. Según la variedad, pueden ser blancas, rosadas, moradas o rojizas.

Por sus hábitos de crecimiento, puede cultivarse en macetas colgantes, guiarse sobre soportes o dejarse trepar por una estructura, siempre que tenga las condiciones adecuadas para desarrollarse. Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes para su cultivo es la iluminación. Aunque necesita espacios bien iluminados, no tolera bien la exposición prolongada al sol directo, que puede quemar sus hojas y flores. Lo recomendable es ubicarla donde reciba más de seis horas de luz indirecta al día, por ejemplo, cerca de una ventana, en un balcón protegido o bajo la sombra de árboles de mayor tamaño si está sembrada directamente en el jardín.

En cuanto al clima, se adapta especialmente a ambientes templados y fríos moderados, eso sí, si la cultiva en interiores, procure mantenerla alejada de corrientes fuertes de aire, especialmente de las que se producen cerca de ventanas abiertas, ventiladores o sistemas de climatización.

El riego también requiere cierta atención. Aunque sus hojas carnosas le permiten almacenar agua y soportar periodos cortos de sequía, necesita que el sustrato conserve algo de humedad para crecer adecuadamente. Una recomendación es regarla una o dos veces por semana, ajustando la frecuencia según la temperatura, la humedad ambiental y las condiciones del lugar donde se encuentre. Lo importante es no mantener la tierra permanentemente empapada, pues el exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces, no olvidemos que es una suculenta, por lo que el riego es fundamental para tener sus hojas carnosas.

Antes de volver a regar, compruebe que la capa superficial del sustrato haya comenzado a secarse. Puede introducir un palito de madera en la tierra para revisar la humedad de las capas más profundas: si sale húmedo y con restos de sustrato adheridos, todavía no necesita agua.

Por último, si decide cultivarla en una maceta, asegúrese de que tenga orificios de drenaje y utilice un sustrato suelto que permita evacuar el exceso de agua. Así podrá mantener las raíces aireadas y evitar uno de los problemas más comunes en esta especie: el encharcamiento.

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