Huerta en casa: ¿cómo germinar la pepa del aguacate?

Aunque se trata de un proceso que requiere paciencia, cultivar un árbol a partir del hueso del aguacate es una gran opción para quienes quieren una huerta en casa. Foto: Pixabay

El aguacate es uno de los cultivos más populares en la actualidad en el mundo. No tan grande como el arroz o el trigo, pero lo suficiente para ser uno de los renglones que impulsan el agro de países enteros, como en el caso de México.

Más allá de su importancia macroeconómica, además de sus pasivos ambientales a gran escala, el aguacate es uno de los frutos que más fácilmente se pueden dar en casa. No por nada es uno de los preferidos de las clases de biología en el colegio para aprender acerca de cómo crece y se desarrolla una planta.

Aquí van algunos consejos para convertir la pepa de un aguacate en, bueno, un aguacate.

Lo primero que debe tener en cuenta es que se trata de un árbol tropical, por lo que requiere de condiciones de temperatura y humedad especiales para su desarrollo.

Dicho esto, vamos con el paso a paso. Hay que limpiar muy bien el hueso para garantizar que no tenga residuos de la pulpa (si los deja es probable que se pudra durante la germinación). Hágalo con cuidado para que no vaya a remover parte de la piel de la pepa. Seleccione un hueso que no tenga manchas y tampoco esté agrietado.

Identifique la parte de abajo del hueso, aquella por donde saldrán las raíces: es la más ancha. La que tiene una forma puntiaguda es la parte que debe ir hacia arriba.

Inserte en la pepa tres o cuatro palillos de madera -formando una especie de X- y luego póngala sobre un vaso lleno de agua. Los palillos servirán como una suerte de ganchos que se agarrarán a los bordes del vaso de agua con el objetivo de mantener la pepa suspendida y evitar que se sumerja totalmente. Déjelo en una zona seca y soleada.

Elija un recipiente transparente que le permita ver la evolución de las raíces y la tonalidad del agua. Cuando ésta se vaya poniendo amarillenta o turbia, cámbiela. Vaya revisando también el nivel del agua pues la semilla absorberá líquido y esté se irá disminuyendo dentro del vaso: es indispensable que la parte inferior del hueso esté siempre en contacto con el agua. Si ha bajado mucho el nivel, agregue más agua.

Para comenzar a ver la germinación pasarán cerca de cuatro semanas. La parte de arriba del hueso lucirá seca y con algunas grietas, mientras que la de abajo ya tendrá raíces.

Cuando el tallo de su planta mida cerca de 15 centímetros, será el momento de llevarlo a tierra. Para ello corte los palillos a ras y plántelos en una matera amplia (recuerde que se trata de un árbol) asegurándose de que las raíces queden bien enterradas y la parte superior del hueso quede por encima del nivel de la tierra.

Ubíquela en un lugar en el que reciba luz la mayor parte del día y riéguela por lo menos una vez a la semana.

