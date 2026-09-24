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Huerta nativa: guía para cultivar plantas locales y proteger el ecosistema

Tener una huerta en su casa le da el control sobre lo que come, mientras ayuda a salvar la biodiversidad que la urbanización ha ido borrando.

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La Huerta y Mariana Álvarez Barrero
24 de septiembre de 2026 – 01:00 p. m.
Foto que muestra un pequeño cultivo casero de tomates instalado en un par de materas de plástico en una sala.
Protege tus matas de tomate combinándolas con albahaca para repeler insectos y evita juntarlas con otras solanáceas, como el pimentón.
Foto: Getty Images - Getty Images

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Solía pensar que existía una edad determinada para tener una huerta y que yo aún no llegaba a ella. Sentía que si me regalaban un ramo de flores, lo máximo que podía hacer para cuidarlas era ponerlas en un florero con agua y algo de hielo. Sin embargo, tener una huerta en casa nos convierte en cultivadores activos de nuestro propio alimento y entorno, además de transformarnos en protectores directos del patrimonio natural.

En una época en la que la pérdida de biodiversidad es un reto constante, crear un espacio vegetal en casa —así sea en una…

Por La Huerta

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Escribo de libros, turismo, música y animales. malvarez@elespectador.com

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