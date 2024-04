La guía etnobotánica para entender el uso ancestral de las plantas medicinales

La yerbabuena tiene propiedades medicinales, siendo utilizada tradicionalmente para aliviar problemas digestivos, dolores de cabeza y malestares estomacales. También se emplea en infusiones y tés para promover la relajación y aliviar el estrés. Foto: Freepick - wirestock

Colombia, siendo un país multicultural y diverso, alberga un tesoro invaluable: el ancestral conocimiento de sus comunidades indígenas sobre los recursos naturales. Este saber, transmitido de generación en generación, encierra historias de una profunda conexión con las plantas y sus múltiples usos, especialmente en medicina tradicional. De ahí la importancia de proyectos como el impulsado por la Secretaría de Ambiente de Caldas, que en el marco de un convenio con el Ministerio de Ambiente y con el apoyo de la ONG Nativa, elaboró una guía etnobótanica que documenta los usos de 62 plantas del territorio caldense por parte de las comunidades indígenas, preservando así su sabiduría milenaria.

La guía ofrece una explicación detallada de cada planta, que incluye su nombre común y científico, así como detalles sobre su hábitat natural y cómo encontrarla. También proporciona instrucciones sobre cómo usar cada una y en qué casos puede ser útil, junto con información sobre sus propiedades medicinales, posibles aplicaciones terapéuticas y precauciones al usarlas. Romero, flor de Jamaica, jengibre, diente de león, yerba mora, menta, son algunas de las plantas que se encuentran en la guía, entendiendo que en algunos casos se trata de especies que pueden ser cultivadas en hogares, mientras que otras son silvestres y deben ser plantadas en entornos naturales o exteriores adecuados.

Paola Loaiza Cruz, secretaria de Medio Ambiente de Caldas quien ha llevado procesos con comunidades y mujeres para el fortalecimiento de huertas y protección de la biodiversidad en el territorio, explica que ya llevaban trabajando con el Ministerio de Ambiente la forma de rescatar y promover la valoración de los saberes ancestrales asociados a la restauración y protección de los recursos naturales en el departamento después de las demandas planteadas por la Minga en 2019 en relación con el medio ambiente. Por ello, cuando se asociaron con la ONG Nativa, que ya estaba inmersa en procesos territoriales y de acompañamiento con el resguardo Escopetera y Pirza sobre sus conocimientos milenarios, surgió la idea de crear esta guía de una manera visual y comprensible, con la intención de que fuera accesible para cualquier tipo público.

“Uno de los aspectos importantes de este proyecto fue fortalecer las huertas comunitarias, que funcionan como botiquines naturales. Cuando nos adentramos en la huerta, encontramos diversas plantas que pueden ser útiles para aliviar diferentes malestares”, comenta Loaiza al agregar que “es esencial reconocer el papel de nuestros ancestros, que fueron médicos tradicionales y tenían un profundo conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales desde hace cientos de años”.

El proyecto representa un compromiso por preservar y difundir los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas, especialmente de las mujeres custodias de semillas y expertas en el uso de plantas medicinales del resguardo Escopetera y Pirza. Este esfuerzo se centró en la creación de un espacio en el que pudieran compartirse y preservarse saberes que han ido desapareciendo con el tiempo, dirigido no solo a las nuevas generaciones, sino también a las generaciones más antiguas.

“Se trata de recordarles de dónde vienen y qué tradiciones han marcado su historia. Durante aproximadamente dos años, hemos trabajado con esta comunidad compartiendo conocimientos sobre semillas nativas, recetas tradicionales y ancestrales que han ido desapareciendo con el tiempo” cuenta María Martínez, directora ejecutiva de la ONG Nativa, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en buscar y restaurar el equilibrio entre sociedades y ecosistemas, colaborando estrechamente con comunidades mediante el uso de la tecnología. “A través de un proceso de investigación y trabajo conjunto, hemos apoyado a esta comunidad en la recuperación y difusión de esta información, respetando siempre su cultura y tradiciones”, recalca.

Agrega que se identificaron plantas específicas que son importantes para la comunidad y que son propias de su área geográfica. Este proceso tomó meses de trabajo y colaboración estrecha, pero dio como resultado la creación de un producto que representa un vínculo entre la identidad cultural y la conservación de la biodiversidad local.

Inicialmente, se consideraron alrededor de 100 plantas para incluir en la guía, pero luego se llevó a cabo un proceso de depuración para asegurar una identificación taxonómica exacta y comprender claramente sus usos. Esto era crucial debido a la variabilidad de nombres comunes entre comunidades, lo que podría causar confusiones sobre la especie exacta de cada planta. Además, otras se descartaron pues ya no se cultivaban o se habían extinguido hace años. Todo el proceso de investigación y conformación del proyecto implicó una articulación entre los saberes tradicionales, técnicos y occidentales para mayor precisión.

Por ello, en la introducción de la guía, se señalan las diferentes formas de uso de las plantas, indicando cuáles son adecuadas para infusiones, bebidas, baños, vaporizaciones o cataplasmas, así como las instrucciones específicas para cada tipo de preparación.

Sin embargo, el principal objetivo que tenían ambas instituciones era que se destacara este conocimiento ancestral. “Las comunidades indígenas poseen un vasto conocimiento y usos medicinales que pueden contribuir al campo de la medicina, especialmente dentro del marco del Sistema Indígena de Salud Intercultural, el cual reconoce tanto los saberes de la medicina occidental como los saberes de la medicina indígena, los cuales han demostrado ser efectivos en el tratamiento de diversas enfermedades”, dice Loaiza.

Para Martínez, la extracción de esta información fue esencial, ya que muchas de estas plantas son confundidas como maleza y su uso y propiedades son desconocidos para muchas personas, por lo que se termina perdiendo ese conocimiento que ha existido durante generaciones. De ahí que en la selección de las especies para la guía se buscara que fueran plantas que pudieran ser identificadas fácilmente en diferentes lugares, y que se pudieran hacer uso de sus propiedades de manera segura.

“La mediación científica fue un proceso significativo. Se trata de conectar el conocimiento ancestral con la evidencia científica para ampliar su reconocimiento y validez. Al hacerlo, también podemos aprovechar el potencial terapéutico de estas plantas, que en algunos casos pueden incluso tener propiedades curativas impresionantes, como en el tratamiento del cáncer”, finaliza Martínez.

Descubre el legado de sabiduría ancestral con la Guía Etnobotánica de Caldas, una recopilación de 62 plantas medicinales con su posible beneficio y manera de usarlas, como bebida o ungüento, según el conocimiento ancestral de 3 mayoras indígenas del resguardo Escopetera y Pirza. pic.twitter.com/z8HWtvbZPK — Gobernación de Caldas (@GoberCaldas) April 23, 2024

Más que una guía, es el conocimiento de muchas personas

Luz Mary Bartolo, una mujer indígena de la etnia Emberá Chamí, originaria del departamento de Caldas, y quien forma parte de la comunidad del Claret -ubicada dentro del Resguardo Indígena Escopetera Pirza-, describe la guía como una invitación a reconectar con la naturaleza, a contemplar sus ríos y su flora, y a volver a confiar en el poder de las plantas medicinales. “Queremos que cada hogar tenga acceso a estas prácticas medicinales, que puedan cultivar plantas medicinales de forma sencilla y tenerlas al alcance de la mano. Esto no solo promueve la salud individual, sino que también contribuye a la conservación de la naturaleza y el respeto por la Madre Tierra”, sostiene.

Ella es una de las mayoras que contribuyó a la elaboración de la guía, y además, es la principal vocera de la comunidad. Sin embargo, su papel va mucho más allá, ya que también es custodia de semillas y otros conocimientos, como la cocina tradicional. Ser custodia de semillas implica proteger, guardar y salvaguardar variedades de semillas criollas, nativas o tradicionales, también es asegurarse de tener semillas dentro del territorio, la cuales se puedan sembrar, cosechar, consumir y volver a sembrar, sin depender de semillas externas. Este proceso también involucra la conservación de plantas medicinales, plantas de uso ceremonial y semillas de cultivos agrícolas, todos ellos fundamentales en la cultura y tradición del resguardo.

“Recuerdo que en mi casa, mi mamá se encargaba de enseñarnos sobre las preparaciones culinarias, mientras que mi papá nos transmitía el conocimiento sobre las plantas medicinales. Esta transmisión familiar ha sido la base de nuestro aprendizaje, pero ahora estamos buscando formas de compartir estos conocimientos de manera más amplia y comunitaria, para que no se pierdan con el tiempo”, cuenta Bartolo.

Dice que ellos ya están mayores, por lo que no le gustaría perder su conocimiento. Y como sus antepasados escribieron en piedra para mantener viva su tradición, ahora ellos tienen la habilidad con la tecnología de trasmitirlo a las nuevas mentes jóvenes, pues dice que compartir el conocimiento desde la medicina tradicional no debería ser tabú. “Siempre hemos estado abiertos, pero quizás no le hemos dado el sentido real que merecen las plantas. Las grandes farmacéuticas tomaron plantas, las utilizaron y las mezclaron con químicos. Hoy en día, podemos reconocer la importancia de nuestra medicina y nuestras plantas. Compartir este conocimiento no nos hace vulnerables, al contrario, nos visibiliza frente a nuestra historia milenaria. Creo que compartirlo puede ser una fortaleza, ya que nuestros territorios tienen mucho que ofrecer y hay muchas personas sabias que pueden aportar aún más”, finaliza.

