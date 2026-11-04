La huerta popular Óscar Huertas podría abandonar Tunjuelito: esto se sabe

El lugar, que durante décadas ha sido un punto de encuentro para la comunidad, también representa un escenario de aprendizaje ambiental, producción de alimentos y participación ciudadana. Ahora, sus integrantes manifiestan su…

¿Qué pasa cuando una huerta comunitaria que durante años ha reunido a vecinos, cultivado alimentos y recuperado espacios del barrio se enfrenta a un posible desalojo? En San Vicente, al sur de Bogotá, en la localidad de Tunjuelito, la huerta popular Oscar Huertas está en medio de una disputa por el terreno donde funciona.

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El lugar, que durante décadas ha sido un punto de encuentro para la comunidad, también representa un escenario de aprendizaje ambiental, producción de alimentos y participación ciudadana. Ahora, sus integrantes manifiestan su preocupación por el futuro de la huerta ante las intervenciones proyectadas por TransMilenio y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y piden que se reconozca el trabajo comunitario que han construido allí durante años.

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La situación vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre los proyectos de transformación urbana y los procesos comunitarios que han encontrado en estos espacios una oportunidad para recuperar el territorio, fortalecer la memoria barrial y promover la agricultura urbana.

¿Qué está pasando?

En la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, hacia las 3:00 a. m., comenzó el operativo de desalojo de la Huerta Popular Óscar Huertas y las canchas de San Vicente, en la localidad de Tunjuelito, según informó Katherine Herrera, integrante del proceso comunitario. La intervención estaría relacionada con la ampliación del patio taller de TransMilenio en el sector de Gaitán Cortés con avenida Boyacá, un proyecto que, de acuerdo con los habitantes, pone en riesgo uno de los espacios verdes y deportivos del barrio.

La comunidad asegura que conoció la intención de intervenir el terreno durante una reunión convocada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y TransMilenio el viernes 23 de octubre. Aunque el encuentro había sido anunciado para socializar los avances del proyecto del metro, según Herrera, durante la reunión las entidades comunicaron que tenían previsto iniciar el procedimiento de desalojo y retoma del terreno en un plazo de diez días.

Los habitantes al instante solicitaron una copia del acta, pero afirman que todavía no la han recibido. También señalan que la principal explicación que les dieron fue la necesidad de disponer de espacio para poner en operación 40 buses biarticulados adicionales en el sector.

Pero el desalojo tiene como antecedente varios años de desacuerdos entre la comunidad y las entidades distritales por el futuro del terreno. En abril de 2024, representantes del IDU y TransMilenio se reunieron con habitantes del barrio San Vicente Ferrer para discutir la posible intervención de la huerta y las canchas.

En esa mesa de diálogo, los habitantes expusieron la importancia ambiental, deportiva y social del espacio y pidieron estudiar alternativas para conservarlo. Sin embargo, aseguran que no obtuvieron compromisos concretos. Según recuerdan, un representante del IDU les manifestó que el desalojo era inevitable, aunque podrían seguir utilizando el predio mientras se adelantaba el procedimiento.

¿Por qué es tan importante para la comunidad la huerta?

La Huerta Popular Óscar Huertas, conocida anteriormente como Huerta El Tunjo, es un espacio de encuentro en el que la comunidad organiza jornadas de trabajo colectivo o mingas. Allí, habitantes del sector, adultos mayores, jóvenes, estudiantes, familias de las escuelas de fútbol y representantes de otras huertas de Bogotá se reúnen para sembrar, trabajar la tierra, compartir alimentos y conversar.

De acuerdo con sus integrantes, el proceso se basa en principios de agroecología, permacultura y agricultura sintrópica, una práctica que toma como referencia el funcionamiento de los bosques para favorecer la regeneración del suelo y la diversidad de cultivos.

Uno de sus principales trabajos es el aprovechamiento de residuos orgánicos para producir abono. A través de técnicas como las pacas biodigestoras Silva y los lombricultivos, aseguran haber transformado más de media tonelada de estos residuos, que de otra manera habrían llegado al relleno sanitario Doña Juana. El material obtenido se utiliza para nutrir la tierra y devolverle parte de los nutrientes necesarios para su regeneración.

Para quienes participan en la huerta, sembrar también es una forma de defender el territorio y fortalecer la autonomía alimentaria. Su trabajo, además, convive con el de las escuelas deportivas: quienes juegan se acercan a los cultivos y quienes participan en las jornadas de siembra comparten el espacio con niños y jóvenes que practican fútbol. Por eso, la comunidad considera que una intervención en el predio afectaría no solo la permanencia de la huerta y las canchas, sino también las relaciones y actividades que se han tejido alrededor de ellas.

La comunidad sostiene que el predio también tiene importancia ecológica por su conexión con dos canales vinculados al río Tunjuelo y al complejo de humedales El Tunjo. Por esta razón, ha expresado su preocupación por los posibles efectos ambientales de ocupar el terreno con nueva infraestructura de transporte y endurecer su superficie.

A esto se suma el valor cultural que los habitantes atribuyen al área para la comunidad muisca. Según su denuncia, parte del territorio estaría relacionado con sitios sagrados reconocidos mediante la Resolución 2664 del 4 de diciembre de 2023, de la Secretaría Distrital de Planeación.

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"El alcance de ese reconocimiento y su relación con el terreno deberán contrastarse con la documentación correspondiente", aseguró Herrera.

Eso sí, la discusión no se limita a la permanencia de la huerta. En el terreno también funcionan tres canchas de fútbol que, según los habitantes, llevan más de 40 años al servicio de la comunidad y reciben a niñas, niños y jóvenes vinculados a nueve escuelas deportivas. En una denuncia ciudadana, los habitantes señalaron que estos espacios benefician a más de 500 menores de edad y representan una alternativa de recreación y formación deportiva en el barrio San Vicente.

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Movilidad vs espacio para la comunidad

Consultado por este diario, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) explicó que el terreno donde funcionan la Huerta Popular Óscar Huertas y las canchas de San Vicente hace parte del predio Laguna II, un inmueble de 39.224,98 metros cuadrados que adquirió en 2018 con recursos de TransMilenio para destinarlo a infraestructura del sistema de transporte público.

La historia del terreno se remonta a varias décadas. Según el IDU, ha permanecido bajo titularidad estatal desde 1955. En 2011 fue transferido a Central de Inversiones S. A. (CISA) y, siete años después, el Distrito lo adquirió mediante expropiación administrativa, a través de la Resolución 5121 de 2018. El Instituto aclaró que su papel en el proyecto consiste en gestionar el predio y adelantar los trámites para entregarlo a TransMilenio, entidad encargada de ampliar el patio de operación Sur II.

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¿Para qué necesitan el terreno? TransMilenio explicó que el proyecto contempla habilitar un espacio para estacionar, movilizar y maniobrar 40 buses biarticulados adicionales. La entidad sostiene que la ampliación es necesaria porque el patio actual está por encima de su capacidad: fue diseñado para operar 190 buses, pero hoy alberga 250, es decir, funciona al 131,5 % de su capacidad prevista.

Según TransMilenio, esta saturación dificulta las maniobras y la circulación dentro del patio, además de reducir el espacio disponible para atender emergencias. Con la ampliación, busca trasladar parte de la flota a la nueva zona y liberar espacio en el área existente para facilitar el tránsito de los buses y de vehículos de emergencia, como ambulancias y máquinas de bomberos.

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La obra incluye la adecuación de zonas de estacionamiento y circulación, pavimentación en concreto, construcción de un acceso vehicular, muros de contención, redes de alcantarillado y aguas lluvias, iluminación, señalización y cerramientos. También se contemplan espacios que permitan una futura instalación de infraestructura de recarga eléctrica.

¿Qué alternativas hay para los espacios deportivos?

Una de las principales preocupaciones de los habitantes es qué pasará con las actividades que hoy se desarrollan en el predio. Sobre este punto, TransMilenio señaló que, a largo plazo, el proyecto integral para Laguna II contempla reservar una parte del terreno para actividades recreativas y deportivas. La propuesta se enmarca en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y en los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible. Sin embargo, la entidad aclaró que todavía se encuentra en una fase inicial de estudios y que debe evaluar su viabilidad técnica, normativa y financiera.

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Para el corto plazo, TransMilenio indicó que la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) han planteado buscar escenarios deportivos disponibles en la zona para trasladar las dos escuelas que utilizan actualmente el predio. También mencionaron la posibilidad de que estas organizaciones accedan al protocolo de aprovechamiento económico del IDRD, que establece condiciones para el uso de escenarios deportivos distritales.

Eso sí, TransMilenio no detalla qué alternativa se ha contemplado para la huerta, sus cultivos, las herramientas o las estructuras construidas por la comunidad.

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Las reuniones y los plazos del proyecto

Las entidades también se refirieron a los encuentros con los habitantes. TransMilenio aseguró que, desde 2021, ha participado en reuniones convocadas por la comunidad, sus líderes, la Junta Administradora Local de Tunjuelito y otros actores sociales y políticos. Según la empresa, en esos espacios se han respondido inquietudes y tramitado solicitudes y derechos de petición.

El IDU y TransMilenio aseguraron que han participado en reuniones con la comunidad y otras instancias distritales para hablar sobre el futuro del predio. Según el Instituto, en esos encuentros se acordaron reglas provisionales para el uso de algunas áreas, como horarios y controles de acceso, mientras avanzaba el proyecto.

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TransMilenio, por su parte, informó que los estudios y diseños de la ampliación ya están en marcha y que la construcción está prevista para 2027. Para avanzar, la empresa considera necesario disponer del terreno desde esta primera etapa, pues allí se realizarán los estudios técnicos que definirán las características de la obra.

¿Qué propone la comunidad?

La comunidad asegura que no se opone a los proyectos de movilidad, pero cuestiona que su desarrollo implique perder la huerta y las canchas de San Vicente. Por eso, plantea dos exigencias: conocer los estudios técnicos y ambientales que sustentan la ampliación del patio taller y contar con un terreno de características y dimensiones equivalentes dentro de Tunjuelito para continuar con sus actividades.

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Katherine Herrera, integrante del proceso comunitario, afirma que los habitantes han conocido planos en los que la huerta y las canchas aparecen cubiertas por una losa de concreto. Sin embargo, asegura que no les han explicado en qué etapa se encuentra el proyecto ni si existen estudios de prefactibilidad, factibilidad o diseños de detalle.

Para la comunidad, esta información es fundamental antes de cualquier intervención. Sus integrantes piden conocer los documentos técnicos y evaluar especialmente los posibles efectos ambientales de las obras sobre los canales del río Tunjuelo y el complejo de humedales El Tunjo. También solicitan una reunión con el IDU y TransMilenio para discutir el alcance del proyecto y las alternativas que permitan conservar sus espacios.

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"Nuestra propuesta es concreta: un terreno equivalente en tamaño, en la misma localidad, para seguir con la huerta y las canchas, acordado con la comunidad antes de cualquier intervención", explica Herrera.

La integrante insiste en que no buscan frenar las soluciones de transporte, sino que se estudien otras opciones y se tenga en cuenta el trabajo que han desarrollado durante años. La propuesta comunitaria también incluye un proyecto de restauración y educación ambiental. En el documento de diseño que han elaborado, plantean consolidar una huerta agroecológica urbana, un aula viva y un bosque sintrópico sucesional, con el propósito de recuperar el suelo y favorecer el desarrollo de vegetación propia de los ecosistemas del sur de Bogotá.

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