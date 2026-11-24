Sin embargo, aunque es una especie muy apreciada por sus usos y propiedades, no es tan común encontrarla en los jardines colombianos o en grandes cultivos. ¿A qué se debe? ¿Es posible cultivarla en Colombia y qué condiciones…

Si usted disfruta de las lavandas, sus flores de tonos violetas y su característico aroma, seguramente se ha preguntado cómo tener una de estas plantas en casa. Además de aportar belleza al jardín, la terraza o el balcón, su fragancia permite aprovecharlas para elaborar infusiones, aceites y pequeños saquitos aromáticos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Sin embargo, aunque es una especie muy apreciada por sus usos y propiedades, no es tan común encontrarla en los jardines colombianos o en grandes cultivos. ¿A qué se debe? ¿Es posible cultivarla en Colombia y qué condiciones necesita para crecer y florecer?

Publicidad

¿Es posible cultivarla en Colombia?

Sí, la lavanda puede cultivarse en Colombia, pero no en todas las regiones ofrece las mismas condiciones para crecer y florecer. Aunque es una planta originaria de la región mediterránea, algunas zonas de clima frío y templado de montaña ofrecen condiciones favorables para su desarrollo. En el país existen experiencias de cultivo a pequeña escala en municipios de Cundinamarca, como Zipacón y otros sectores de la Sabana de Bogotá, así como en Villa de Leyva, Boyacá.

Entonces, ¿por qué no es tan común encontrarla en jardines y grandes extensiones de cultivo? Una de las razones está en las condiciones climáticas. La lavanda está adaptada a ambientes con buena exposición solar, suelos bien drenados y periodos de poca lluvia. En cambio, buena parte del territorio colombiano presenta temporadas de precipitaciones frecuentes y niveles de humedad que pueden dificultar su establecimiento. Cuando sus raíces permanecen demasiado húmedas, aumenta el riesgo de pudrición y enfermedades causadas por hongos.

Esto no significa que sea imposible tenerla en casa o producirla en el país. De hecho, puede cultivarse en jardines y materas, incluso en ciudades como Bogotá, siempre que se controle el exceso de agua y reciba suficiente luz solar. La elección del lugar, el tipo de suelo y el manejo del riego son determinantes para conseguir que crezca saludable y produzca flores.

Por eso, antes de sembrarla, conviene prestar atención a las siguientes condiciones que determinan su desarrollo:

¿Qué cuidados necesita la lavanda para crecer y florecer?

Para cultivar lavanda en casa, lo primero es elegir un lugar donde reciba suficiente luz solar. Esta planta necesita al menos seis horas de sol directo al día, por lo que puede ubicarse en un jardín abierto, una terraza o un balcón bien iluminado. Se desarrolla en temperaturas aproximadas de entre 10 °C y 30 °C, aunque en lugares donde el calor supera los 30 °C conviene protegerla del sol más intenso de la tarde.

En Colombia también es importante tener en cuenta las lluvias frecuentes. Si la cultiva en una maceta, tendrá la ventaja de poder trasladarla a un espacio cubierto cuando las precipitaciones sean prolongadas.

El suelo es otro factor determinante para su desarrollo. La lavanda prefiere sustratos sueltos, ligeros y con buen drenaje, pues sus raíces son sensibles al exceso de humedad. Por eso, no es recomendable sembrarla directamente en terrenos arcillosos o compactos que retengan demasiada agua. Si va a cultivarla en una matera, puede utilizar una mezcla para plantas aromáticas y agregar arena gruesa o materiales minerales que faciliten el drenaje. También es conveniente elegir recipientes de barro o terracota, con orificios en la base, ya que permiten una mayor evaporación de la humedad.

Esta preferencia por los ambientes secos también debe tenerse en cuenta al momento de regarla. La lavanda no necesita riegos constantes y es mejor esperar a que la capa superior del sustrato esté seca antes de volver a añadir agua. Cuando lo haga, procure dirigirla directamente a la tierra, sin mojar de manera frecuente las hojas y las flores.

Durante las temporadas de lluvia deberá reducir todavía más la frecuencia, pues mantener la humedad puede provocar pudrición y favorecer la aparición de hongos.

Con el paso del tiempo, la planta también necesitará algunas podas para conservar su forma y favorecer la floración. Después de que las flores se marchiten, puede retirar las espigas florales y recortar ligeramente los tallos, sin llegar a las partes más leñosas que ya no tienen hojas, porque de allí pueden no surgir nuevos brotes. Tampoco requiere grandes cantidades de fertilizante: un exceso de nutrientes, especialmente de nitrógeno, puede estimular el crecimiento de hojas y tallos, pero reducir la producción de flores y la intensidad de su aroma.

Así, más que una planta que demande cuidados constantes, la lavanda necesita que se respeten sus condiciones de crecimiento: bastante sol, poca humedad en las raíces y un suelo que permita evacuar el agua.

🌳☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼