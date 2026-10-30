Las 3 plantas aromáticas que puede cultivar en macetas desde noviembre

Esto no significa que tenga que guardar las herramientas de jardinería; al contrario, hay plantas que pueden aprovechar estas condiciones, siempre que cuenten con un buen drenaje. Le contamos cuáles puede cultivar y qué…

¿Tiene una maceta vacía en casa y no sabe qué sembrar en noviembre? Antes de elegir las semillas, vale la pena mirar el calendario y, sobre todo, el clima. En Colombia, este mes coincide con la segunda temporada de lluvias del año, un periodo en el que la humedad y las precipitaciones pueden cambiar las condiciones de cultivo.

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Esto no significa que tenga que guardar las herramientas de jardinería; al contrario, hay plantas que pueden aprovechar estas condiciones, siempre que cuenten con un buen drenaje. Le contamos cuáles puede cultivar y qué debe tener en cuenta para cuidarlas.

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Romero

El romero es una de las plantas aromáticas que puede cultivar en casa durante noviembre, siempre que tenga en cuenta las condiciones de humedad de esta época. Aunque es una especie resistente y de pocos cuidados, no tolera el exceso de agua en sus raíces, por lo que necesita una maceta con buen drenaje. Además, sus hojas son muy apreciadas en la cocina para condimentar carnes, sopas y guisos.

Para sembrarlo, puede recurrir a los esquejes, un método sencillo que consiste en cortar una rama sana de entre 10 y 15 centímetros, retirar las hojas de la parte inferior y ponerla en agua hasta que desarrolle raíces. Después, puede trasplantarla a una maceta con sustrato ligero y buen drenaje.

Durante su crecimiento, ubique la planta en un lugar donde reciba varias horas de luz solar directa. En esta temporada de lluvias, evite regarla por rutina: compruebe primero que la tierra esté seca antes de volver a añadir agua. De esta manera, podrá prevenir el encharcamiento y favorecer el desarrollo de una planta saludable.

Orégano

El orégano es otra alternativa para quienes quieren aprovechar noviembre para ampliar su huerta en casa. Esta planta aromática se adapta bien al cultivo en macetas, puede crecer tanto en interiores como en exteriores y tiene una ventaja: no necesita demasiado espacio para desarrollarse. Además de su conocido uso en la cocina, es una especie que, según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), puede favorecer el crecimiento y el sabor de las plantas cercanas y actuar como repelente de insectos en cultivos de ahuyama.

Para cultivarlo, elija una maceta con orificios en la base y utilice un sustrato ligero que facilite la salida del agua. El orégano necesita buena iluminación y puede desarrollarse tanto con luz solar directa como en semisombra, aunque conviene ofrecerle varias horas de luz al día. De acuerdo con el ICA, esta especie puede alcanzar hasta 60 centímetros de altura y crecer de forma óptima entre los 0 y los 1.900 metros sobre el nivel del mar.

Durante noviembre, el principal cuidado está en controlar el riego. Aunque puede adaptarse a distintas condiciones ambientales, el orégano es sensible al encharcamiento, por lo que no necesita agua con demasiada frecuencia. Antes de regar, compruebe que la tierra esté seca, incluso en las capas más profundas, y evite dejar agua acumulada en el plato de la maceta.

Tomillo

Si tiene poco espacio en casa, el tomillo puede ser una buena opción para cultivar durante noviembre. Su tamaño compacto permite tenerlo en macetas pequeñas, balcones o terrazas, y sus hojas aromáticas son muy utilizadas para condimentar carnes, sopas y otras preparaciones. Además, es una planta resistente que requiere pocos cuidados, siempre que se controle la humedad del sustrato, especialmente durante la temporada de lluvias.

Para cultivarlo, elija una maceta con orificios de drenaje y utilice tierra suelta que permita evacuar el agua con facilidad. El tomillo necesita abundante luz solar directa, por lo que lo ideal es ubicarlo en un espacio exterior o cerca de una ventana bien iluminada. Aunque tolera las temperaturas cálidas y los periodos cortos sin agua, no conviene dejarlo completamente seco durante mucho tiempo.

Durante noviembre, preste especial atención al riego: el tomillo no tolera los encharcamientos ni la humedad constante en sus raíces. Antes de añadir agua, compruebe que la tierra esté seca y retire la que pueda acumularse en el plato de la maceta. El exceso de humedad puede favorecer la aparición de hongos y afectar el desarrollo de la planta.

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