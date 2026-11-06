Por eso, le contamos cómo utilizar las latas para sembrar de forma práctica y qué debe tener en cuenta antes de…

¿Sabía que las latas que suelen terminar en la basura pueden tener una segunda vida en su huerta? En la agricultura urbana y sostenible, reutilizar materiales es una alternativa para reducir residuos y aprovechar objetos cotidianos de nuevas maneras. Estos envases pueden convertirse en macetas para cultivar algunas plantas, siempre que se tengan en cuenta ciertos cuidados para evitar problemas de drenaje y proteger las raíces.

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¿Las latas se pueden usar como macetas para cultivar plantas? Tenga esto en cuenta

Por eso, le contamos cómo utilizar las latas para sembrar de forma práctica y qué debe tener en cuenta antes de convertirlas en pequeñas macetas.

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¿Cómo hacer macetas con latas recicladas?

De acuerdo con el Jardín Botánico de Nueva Inglaterra en Tower Hill, las latas de alimentos pueden reutilizarse como recipientes para cultivar plantas y, al mismo tiempo, convertirse en elementos decorativos para la casa.

Para hacerlo, es importante limpiarlas, preparar un sistema de drenaje y adecuar su interior antes de incorporar el sustrato y las plantas. Aquí le damos el paso a paso.

1. Limpie las latas y prepare los agujeros de drenaje.

Retire las etiquetas y los restos de alimentos, enjuague las latas y déjelas secar por completo. Antes de utilizarlas, revise que no tengan bordes sueltos o filos que puedan ocasionar cortaduras. Si encuentra alguno, puede doblarlo cuidadosamente hacia adentro con unas pinzas o alicates, procurando que no queden puntas expuestas. También puede utilizar un protector de bordes de goma para cubrir el contorno superior.

Con ayuda de una persona adulta y utilizando guantes de protección, haga varios orificios pequeños en la base con un punzón y un martillo o un taladro. Estos agujeros permitirán que salga el exceso de agua después del riego y evitarán que el sustrato permanezca encharcado.

Ojo, si la lata está muy deformada, tiene bordes dentados o no es posible eliminar el filo sin riesgo, es mejor no utilizarla como maceta.

2. Añada las patas de la maceta.

Si quiere elevar ligeramente el recipiente, puede fijar cuentas grandes o pequeños bloques en la parte inferior. Utilice pegamento caliente para adherirlos y espere a que queden bien sujetos. Esta separación también puede facilitar la circulación del aire y evitar que la base permanezca en contacto directo con superficies húmedas.

3. Incorpore el sustrato y las plantas.

Cuando la decoración esté completamente seca, la lata estará lista para convertirse en maceta. Agregue un sustrato adecuado para la especie que quiera cultivar y siembre semillas o trasplante una planta pequeña. También puede utilizar estos recipientes para exhibir plantas aéreas, siempre que tengan las condiciones necesarias para su mantenimiento.

En el caso de las semillas, también se pueden conseguir en el Jardín Botánico de Bogotá, que cuenta con iniciativas para promover huertas urbanas y facilitar el acceso a este tipo de insumos.

4. Ubique la maceta en un lugar adecuado.

Elija un espacio donde la planta reciba la cantidad de luz que necesita, pero evite que la lata permanezca expuesta durante muchas horas al sol directo, pues el metal puede calentarse y elevar la temperatura del sustrato. Puede ubicarlas en una ventana, un balcón o una repisa, siempre que tengan buena iluminación y ventilación. También procure ponerlas sobre una superficie estable que permita recoger el agua que salga por los orificios de drenaje.

¿Qué debe tener en cuenta al utilizar latas como macetas?

Aunque las latas pueden convertirse en recipientes útiles para cultivar algunas plantas, su tamaño y el material del que están hechas requieren ciertos cuidados. Uno de los aspectos más importantes es el drenaje: deben tener pequeños orificios en la base para permitir que salga el exceso de agua después del riego. De lo contrario, la humedad puede acumularse en el sustrato, reducir el oxígeno disponible para las raíces y favorecer su pudrición. Agregar piedras en el fondo no reemplaza la necesidad de estos agujeros.

También es importante elegir bien qué sembrar. Por su capacidad limitada, las latas funcionan mejor con plantas pequeñas y de raíces poco profundas, como albahaca, perejil, suculentas y algunos cactus, siempre que tengan las condiciones de luz adecuadas. Algunas hortalizas de ciclo corto, como la rúcula y los rabanitos, también pueden crecer en estos recipientes, aunque necesitarán suficiente espacio para desarrollar sus raíces.

Ojo, no son recomendables para árboles ni especies que requieren mayor profundidad y volumen de sustrato.

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Por último, revise periódicamente el estado de las latas y el crecimiento de las plantas. La humedad constante puede deteriorar el metal y favorecer la corrosión, por lo que conviene reemplazar los recipientes que presenten óxido avanzado, perforaciones o bordes dañados. Asimismo, si las raíces comienzan a ocupar todo el espacio disponible, será momento de trasladar la planta a una maceta más grande para que pueda seguir desarrollándose.

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