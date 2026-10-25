Eso sí, no todas las plantas se adaptan a un recipiente de estas características: algunas…

¿Y si en lugar de botar las botellas de plástico les diera una segunda vida en su huerta? Aunque suelen terminar en la basura, estos envases pueden convertirse en recipientes para cultivar algunas plantas comestibles y aprovechar mejor los espacios pequeños de la casa. Es una alternativa económica para quienes quieren empezar a sembrar sin invertir en macetas ni materiales especiales, y también una forma de reutilizar objetos que tenemos a la mano.

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Las mejores plantas y frutas para sembrar en botellas de plástico y tener en casa

Eso sí, no todas las plantas se adaptan a un recipiente de estas características: algunas necesitan más espacio para desarrollar sus raíces, mientras que otras crecen bien en botellas. ¿Cuáles puede cultivar y qué debe tener en cuenta antes de empezar?

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Las mejores hortalizas para empezar

Según el Jardín Botánico de Bogotá, las botellas plásticas pueden reutilizarse como recipientes para cultivar hortalizas en casa. Para hacerlo, se recomienda utilizar envases de al menos dos litros, con espacio suficiente para el sustrato y orificios de drenaje que eviten la acumulación de agua. Como punto de partida, puede sembrar una planta por botella y elegir especies que no necesiten mucha profundidad para desarrollar sus raíces.

Antes de reutilizar los envases, revise que hayan contenido alimentos o bebidas y que el plástico sea apto para este uso. Evite recipientes que hayan almacenado sustancias tóxicas y deseche los que estén deteriorados, agrietados o quebradizos. La idea es aprovechar las botellas que ya tiene en casa, no comprar más plástico para convertirlo en materas.

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Entre las hortalizas y plantas aromáticas más prácticas para comenzar están:

Lechuga: crece con relativa rapidez y sus raíces no necesitan mucha profundidad, por lo que puede adaptarse a botellas acondicionadas como materas. Requiere buena iluminación y riego frecuente, sin encharcar el sustrato.

crece con relativa rapidez y sus raíces no necesitan mucha profundidad, por lo que puede adaptarse a botellas acondicionadas como materas. Requiere buena iluminación y riego frecuente, sin encharcar el sustrato. Espinaca: es una alternativa para espacios pequeños. Puede cultivarse en recipientes con suficiente profundidad para sus raíces y en lugares con buena luz.

es una alternativa para espacios pequeños. Puede cultivarse en recipientes con suficiente profundidad para sus raíces y en lugares con buena luz. Cilantro: puede crecer en envases amplios y profundos, siempre que tenga espacio para desarrollar sus raíces. Prefiere un sustrato húmedo, pero no encharcado.

puede crecer en envases amplios y profundos, siempre que tenga espacio para desarrollar sus raíces. Prefiere un sustrato húmedo, pero no encharcado. Albahaca y perejil: son buenas opciones para una huerta doméstica en recipientes medianos. Ubíquelos en un lugar iluminado y ajuste el riego según la humedad de la tierra.

son buenas opciones para una huerta doméstica en recipientes medianos. Ubíquelos en un lugar iluminado y ajuste el riego según la humedad de la tierra. Menta y hierbabuena: se adaptan al cultivo en recipientes y pueden extenderse con facilidad. Es preferible sembrarlas por separado para controlar su crecimiento.

Ojo, el tamaño del envase debe corresponder a las necesidades de cada especie. Antes de sembrar, asegúrese de que cada botella tenga orificios en la base para evacuar el exceso de agua y de que las plantas reciban la luz que necesitan.

Si quiere saber cómo cultivar correctamente en botellas plasticas en esta nota le damos una guía más extensa sobre el tema.

¿Y frutas y vegetales?

En este caso, las opciones son más limitadas. Seamos sinceros: una botella de plástico no tiene el espacio suficiente para que un árbol frutal crezca y se desarrolle adecuadamente. Por eso, si quiere cultivar alimentos en estos recipientes sin recurrir a macetas grandes o jardines, lo mejor es elegir plantas de porte pequeño y con raíces que no necesiten mucha profundidad.

También puede reutilizar las botellas como semilleros para germinar semillas y cuidar las plántulas durante sus primeras etapas de crecimiento. Cuando las plantas necesiten más espacio, deberá trasplantarlas a un recipiente de mayor tamaño o a un lugar definitivo donde puedan desarrollarse.

Entonces, ¿qué frutas y vegetales puede cultivar?

Fresas: son una de las opciones más prácticas, pues sus raíces son relativamente compactas y la planta puede crecer en recipientes pequeños. Utilice una botella de al menos dos litros, con buen drenaje y suficiente luz.

son una de las opciones más prácticas, pues sus raíces son relativamente compactas y la planta puede crecer en recipientes pequeños. Utilice una botella de al menos dos litros, con buen drenaje y suficiente luz. Tomates cherry: pueden cultivarse en espacios reducidos, pero necesitan más sustrato a medida que crecen. Elija un recipiente de mayor capacidad y proporcione un soporte para sostener la planta.

pueden cultivarse en espacios reducidos, pero necesitan más sustrato a medida que crecen. Elija un recipiente de mayor capacidad y proporcione un soporte para sostener la planta. Pimentones y chiles: aunque botánicamente sus frutos se clasifican como frutas, en la huerta se cultivan como hortalizas. Sus plantas necesitan recipientes amplios, buen drenaje y varias horas de luz solar directa, por lo que una botella pequeña puede quedarse corta para completar su desarrollo.

La clave está en elegir el recipiente según el tamaño y las necesidades de cada planta. Las botellas son útiles para comenzar una huerta en casa, pero no todas las especies pueden completar su ciclo de crecimiento en ellas.

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