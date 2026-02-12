¿Las plantas de interior se pueden cultivar juntas? Conozca algunos ejemplos

Foto de referencia: “Geometría Viva”, exposición de cactus y suculentas. Foto: Jardín Botánico de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como en el amor, las plantas también entienden de compatibilidad. Digamos que cada especie tiene su propia personalidad: por eso algunas se complementan y crecen mejor juntas, mientras que otras se estorban y se limitan mutuamente para desarrollarse.

Entonces, ¿cómo encontrar esas parejas ideales dentro del jardín? Todo depende de sus características, sus necesidades y su capacidad de adaptación. Dejamos con usted unas pocas, pero efectivas combinaciones de plantas que puede intentar llevar hasta su hogar.

Antes de comenzar

Es muy importante asegurarse de que las plantas que quiere cultivar comparten necesidades similares de luz, riego y tierra. Así, además, es posible elegir una ubicación adecuada para ellas y acomodarlas según su altura para evitar que unas sombreen a otras o que les quiten movilidad.

Recuerde que, como en otras ocasiones, le recomendamos dejar espacio suficiente entre ellas para favorecer la circulación de aire y prevenir hongos o plagas.

Dracaena y Aglaonema

Si quiere darle volumen a su espacio, las plantas de crecimiento vertical son una gran opción. Veamos datos puntuales de esta combinación: la dracaena puede crecer bastante, por lo que es recomendable podar durante la etapa de crecimiento para mantenerla proporcional.

Por su parte, el aglaonema añade color con sus hojas. Además, se adapta a luz baja o media, lo que se complementa bastante bien con la verticalidad de nuestra primera planta.

Debido a esto, crecen simultáneamente sin competir por espacio. Al cultivarlas juntas, crean uno propicio para introducir plantas más bajas, por ejemplo.

Calathea y Pothos

Ahora, si lo que quiere es hacer mucho más llamativo un espacio de su casa, intente combinar las plantas vistosas con las enredaderas, que llenan espacios vacíos y aportan cierto dinamismo.

Debe saber que la calathea es perfecta para ser el punto focal dentro de la maceta gracias a sus hojas que, hemos de admitir, son bastante artísticas y simétricas.

Y bueno, los pothos, con sus tallos largos y flexibles, permiten que las enredaderas se extiendan alrededor de otras plantas, creando un efecto de cascada y de combinación de verdes. Asimétrico para algunos, tal vez, pero esta dupla es una de las más conocidas.

Ojo: al cultivarlas juntas, es cierto que se debe mantener el suelo mojado, pero no encharcado. Las hojas de la calathea podrían dañarse.

Entre suculentas...

Las razones para tener estas plantas en casa incluyen su gran variedad de formas y colores, que requieren cuidados mínimos y que, por su tamaño, se adaptan a casi cualquier espacio.

De hecho, sobre ellas y sus detalles escribimos un artículo que podría interesarle: ¿Busca una planta buena, bonita, resistente y variada?: las suculentas al rescate

Frente a la pregunta de la compatibilidad, hay que señalar que, al agruparlas, es importante elegir tipos de suculentas con requerimientos de agua similares, evitando mezclar hojas gruesas con hojas finas, que necesitan riego diferente. El resultado de un mal junte es que alguna muera.

La buena noticia es que, por su tamaño, pueden convivir junto a plantas más delicadas sin bloquearles luz ni espacio de crecimiento.

¿Y las plantas aromáticas también se pueden juntar?

La respuesta es sí, al menos en algunos casos. Aunque puede sacar de su lista de opciones a la menta, que debe cultivarse por separado, ya que su crecimiento rápido puede dominar a las demás plantas.

Pero en otros casos hay combinaciones muy beneficiosas, como el perejil y la salvia, que también se pueden mezclar con otras especies como albahaca, romero o tomillo, dependiendo del uso que se les quiera dar. Otras hierbas de aroma bastante marcado, como la manzanilla o la lavanda, se pueden agrupar a la perfección.

¿Ha probado alguna de estas opciones en su jardín? ¿Qué otra conoce y quisiera compartirnos? Lo leemos en los comentarios.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼