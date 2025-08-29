¿Le gusta el ají? Conozca cinco variedades fáciles de cultivar en casa

Los cinco pimientos más famosos Foto: Pixabay

Desde los pimientos dulces hasta los chiles más picantes del mundo, el género Capsicum ofrece una sorprendente variedad de frutos que han marcado la gastronomía global. Originarios de América, estos vegetales se distinguen por su riqueza en colores, sabores y niveles de picor, pasando de la dulzura del pimiento morrón a la intensidad del habanero.

Es por eso que aquí le decimos cinco variedades útiles y fáciles que puede tener en su huerta para que no se quede sin este importante ingrediente.

Pimientos Morrones

El pimiento morrón o pimiento dulce es el fruto de las plantas del grupo Grossum de la especie Capsicum annuum, caracterizándose que se clasifican en el nivel más bajo de la escala Scoville, lo que significa que no son picantes. Estos frutos, que botánicamente son frutas, pero culinariamente se usan como vegetales, pueden presentar diversos colores según su grado de maduración: verdes cuando están inmaduros, y amarillos, naranjas o rojos cuando alcanzan la madurez completa, siendo los rojos los más dulces por haber alcanzado su punto máximo de maduración.

Originarios de México, Centroamérica y el norte de Sudamérica, los pimientos morrones llegaron a Europa en 1493 y se extendieron por todo el mundo, prefiriendo condiciones de cultivo con suelo cálido y húmedo a temperaturas entre 21-29°C. Nutricionalmente, los pimientos rojos proporcionan el doble de vitamina C y ocho veces más vitamina A que los verdes, utilizándose ampliamente en la gastronomía como ingredientes en ensaladas, pizzas, pimientos rellenos, y en la producción de pimentón molido cuando se secan.

Jalapeños

El chile jalapeño es una de las variedades de Capsicum más cultivadas y consumidas en América, especialmente en México donde se dedican más de 6000 hectáreas a su producción. Su nombre proviene de la ciudad de Xalapa, Veracruz, su centro tradicional de cultivo, aunque también se produce en otras partes del mundo. Este chile carnoso y alargado alcanza hasta 10 cm de largo y 3 cm de ancho en la base, destacándose por ser firme, aromático y de aspecto atractivo, lo que le otorga excelente aceptación en mercados nacionales e internacionales.

En términos de picante, el jalapeño se considera de intensidad moderada, con variaciones que dependen del terreno, la variedad de semilla y el grado de maduración. Los jalapeños verdes son generalmente menos picantes que los rojos, que al estar más maduros contienen mayor concentración de capsaicina. Una parte significativa de la producción se destina al secado para crear el chile chipotle (del náhuatl chilpoctli, “chile ahumado”).

Pimiento banana

El chile banana o chile amarillo es un miembro de tamaño mediano de la familia Capsicum annuum, caracterizado por su sabor suave y ácido con muy poco picante. Su nombre proviene de su forma curva característica y color amarillento brillante que recuerda a un plátano, aunque puede cambiar a verde, rojo o naranja durante su proceso de maduración. Los frutos maduros miden entre 5-8 cm de largo y, como ocurre con la mayoría de los pimientos, su nivel de picante depende de la madurez, siendo los más maduros generalmente más dulces que los jóvenes.

Esta planta ofrece una buena cosecha después del trasplante, requiriendo entre 65-70 días para su desarrollo inicial y un mínimo de 90 días para la cosecha completa. Durante su maduración, los chiles experimentan una transición cromática desde verde inicial, pasando por amarillo hasta llegar al rojo final. Si se pregunta como puede usarlo, es común en la cocina como ingrediente crudo, encurtido o relleno.

Pimientos cayena

El pimiento de Cayena o simplemente cayena es un tipo de Capsicum annuum caracterizado por ser un chile moderadamente picante utilizado para sazonar platos. Estos pimientos se caracterizan porque mide entre 10-25 cm de largo, generalmente delgados y mayoritariamente de color rojo, aunque existen variedades amarillas y moradas. Su característica más notable es que cuelgan del arbusto en lugar de crecer en posición vertical, con una punta frecuentemente curvada y piel ligeramente ondulada.

Los frutos de esta planta tradicionalmente se secan y muelen para crear la especia en polvo del mismo nombre, aunque comercialmente el polvo de cayena puede ser una mezcla de diferentes tipos de pimientos que no necesariamente incluyen cayena verdadera. En la cocina, se utiliza tanto fresca como en polvo seco para condimentar mariscos, platos con huevo, carnes, guisos, cazuelas, platos de queso, salsas picantes y curry, además de emplearse como suplemento herbal.

Habaneros

El chile habanero (Capsicum chinense) es una de las cinco especies domesticadas de chiles, caracterizada por ser una planta herbácea o arbustiva que alcanza hasta 2.5 metros de altura, con hojas ovadas de hasta 12 cm de largo y frutos que varían de color desde verde (inmaduros) hasta anaranjado y rojo (maduros), aunque también existen variedades blancas, marrones, amarillas y rosadas. Este chile se destaca por su extrema picosidad siendo considerado uno de los más picantes del mundo junto con otras variedades como el Naga jolokia y el Carolina Reaper. Sus orígenes se encuentran en la región que abarca desde el sur de Brasil hasta el norte de Argentina.

Además de sus usos culinarios, el habanero tiene aplicaciones medicinales como antiinflamatorio natural para tratar artritis y dolores de cabeza, así como usos industriales en la fabricación de pinturas y gases lacrimógenos.

