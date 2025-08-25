Espinaca de Malabar: la planta trepadora de rápido crecimiento que debe tener

Ofrece follaje abundante y usos versátiles en la cocina si se le brindan sol, riego constante y cuidados básicos frente a plagas. Foto: Shutterstock

Si busca una planta que aporte sabor, nutrición y un toque exótico a la mesa, la espinaca de Malabar (Basella alba) es una gran candidata. Aunque su nombre puede llevar a confusión, no se trata de la espinaca común, sino de una enredadera tropical originaria de Asia que sorprende tanto por su aspecto como por su versatilidad en la cocina.

Esta enredadera perenne de rápido crecimiento puede alcanzar hasta 10 metros de longitud y se caracteriza por sus hojas gruesas, semi-suculentas y en forma de corazón, que tienen una textura mucilaginosa distintiva.

La planta tiene hojas pequeñas (entre 2,5 y 6,5 cm) con la base recta o un poco en forma de corazón, y los tallos de las hojas suelen ser de color rojizo. Sus flores son muy pequeñas, de color blanco con toques púrpura o rosados, y se agrupan en la parte final de la ramita floral, que puede medir hasta unos 11 cm.

En el ámbito culinario, la espinaca de Malabar es muy valorada en la cocina asiática, especialmente en China, donde recibe diversos nombres como “verdura de las corrientes de agua” (chāncài), “malva caída” (luokui) y “hoja del emperador” (diwangcai). Sus usos gastronómicos son versátiles: puede emplearse para espesar sopas, en frituras con ajo y chiles, en ensaladas frescas, o cocida al vapor acompañada de queso de soja y jengibre.

Según el Missouri Botanical Garden esta planta es una excelente fuente de vitaminas A y C, hierro, calcio y fibra dietética. Tiene un bajo contenido calórico pero relativamente alto en proteínas por caloría, lo que la convierte en un alimento nutritivo. A diferencia de la espinaca tradicional, esta variedad prospera en climas cálidos de verano, lo que la hace especialmente valiosa en regiones tropicales.

Cuidados

Luz

Esta planta prospera en condiciones de pleno sol, requiriendo exposición prolongada a luz brillante e intensa para un crecimiento óptimo. Esta exposición solar intensa impulsa su crecimiento vigoroso y mejora significativamente su salud general.

Aunque puede adaptarse a condiciones de sol parcial, los niveles de luz más bajos resultan en un crecimiento menos vigoroso y pueden causar clorosis foliar, indicando estrés en la planta.

Dado su carácter predominantemente exterior, no requiere cuidados específicos para cultivo interior.

Clima

Eso sí, aunque tiene una necesidad fuerte en luz, exhibe una notable resistencia térmica, con un rango de temperatura ideal entre 20-41°C, aunque puede tolerar temperaturas desde 0°C hasta 45°C.

Sin embargo, originaria de climas tropicales, esta planta no es resistente a las heladas y puede mostrar signos de estrés como decoloración de hojas y marchitez en condiciones extremas. En temperaturas frías, requiere protección adicional mediante mantillo o cubiertas de tela para aislamiento.

Riego

La espinaca de Malabar requiere un programa de riego semanal para satisfacer sus necesidades de hidratación, prefiriendo una humedad media constante. De hecho, durante su temporada de crecimiento activa necesita agua abundante para mantener un follaje exuberante y un crecimiento robusto.

Es importante evitar tanto el riego excesivo como la sequedad prolongada, estableciendo un equilibrio que permita que el suelo se mantenga húmedo pero bien drenado. Durante los meses más frescos, la frecuencia de riego puede reducirse ligeramente, pero siempre manteniendo la consistencia en la humedad del sustrato.

Sustrato

Para un crecimiento óptimo, requiere un suelo con excelente aireación y drenaje, preferentemente compuesto por partes iguales de tierra de jardín, compost y arena o perlita.

El pH del suelo debe mantenerse entre 6.5-7.5, y la composición ideal incluye arena, marga y arcilla en proporciones equilibradas. Si no hay compost disponible, el estiércol envejecido funciona como excelente alternativa para enriquecer el sustrato.

Abono

La fertilización debe enfocarse en fertilizantes ricos en nitrógeno para promover un follaje exuberante y abundante. Durante la temporada de crecimiento, se debe aplicar una formulación equilibrada y soluble en agua cada dos semanas, reduciendo la frecuencia a mensual durante los meses más frescos. Es recomendable comenzar con la mitad de la dosis indicada por el fabricante para evitar la sobrealimentación y daños a las raíces.

Es crucial regar la planta antes de fertilizar para proteger las raíces, aumentando gradualmente la alimentación a medida que la planta madura y comienza a trepar. Si aparecen signos de exceso de nutrientes como quemaduras en los bordes de las hojas, se debe reducir la frecuencia o concentración del fertilizante.

Poda

Siendo una enredadera de rápido crecimiento y naturaleza frondosa, se beneficia enormemente de la poda regular para controlar su crecimiento vigoroso. La época óptima para podar es durante su época de crecimiento. Esta debe centrarse en recortar el crecimiento excesivo y eliminar hojas muertas o enfermas.

La poda adecuada promueve el flujo de aire, reduce el riesgo de enfermedades y fomenta un crecimiento más arbustivo, mejorando tanto el rendimiento como la salud general de la planta.

Plagas y Enfermedades

Las principales plagas que afectan a la espinaca blanca incluyen psílidos, escarabajos de las hojas y orugas. Los psílidos causan amarillamiento de las hojas y ralentización del crecimiento, requiriendo manejo tanto biológico como químico. Los escarabajos de las hojas, insectos coloreados de 10-20 mm, crean pequeños agujeros redondos en las hojas, y pueden controlarse mediante remoción manual en casos leves o con insecticidas orgánicos como aceite de neem y piretro en infestaciones graves.

Entre las enfermedades más comunes se encuentra el oídio, que aparece como un moho blanco sobre las hojas y puede controlarse mediante poda de partes afectadas, aplicación de aerosoles de leche (40% leche, 60% agua), o fungicidas suaves con base de azufre. Las orugas también representan una amenaza significativa, creando agujeros irregulares en hojas y pétalos, controlables con Bacillus thuringiensis para casos graves o mediante remoción manual y tierra de diatomeas para infestaciones menores.

La prevención incluye mantener buena circulación de aire, evitar el exceso de humedad y realizar inspecciones regulares de la planta.

