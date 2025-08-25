Descubra los Jardines Colgantes en el sur de Francia que están sobre un acantilado

Jardines colgantes en Francia Foto: Shutterstock

Si usted disfruta de la naturaleza y busca descubrir paisajes únicos en el mundo, en Francia se encuentra un destino que combina historia, arte y biodiversidad: los Jardines Colgantes de Marqueyssac.

Este espacio, considerado uno de los más impresionantes de Europa, rodea un castillo del siglo XVII y se despliega sobre un acantilado de 130 metros con vistas inigualables al valle del Dordoña. Más que un simple jardín, se trata de un recorrido donde la arquitectura, la botánica y el romanticismo del siglo XIX se entrelazan en un escenario de 22 hectáreas que invita a la contemplación y a la aventura.

¿Qué podrá ver aquí?

Los Jardines de Marqueyssac constituyen un jardín de 22 hectáreas que rodea un castillo del siglo XVII, situado en un precipicio de 130 metros de altura sobre el río Dordoña. Este enclave privilegiado en el Périgord Norte, región histórica de Nueva Aquitania en el suroeste de Francia, ofrece vistas panorámicas consideradas entre las más hermosas de la zona.

El castillo, construido a finales del siglo XVII por Bertrand Vernet de Marqueyssac, consejero de Luis XIV, presenta una arquitectura relativamente modesta comparada con los imponentes palacios circundantes como Castelnau-la-Chapelle o Beynac. Su característica más notable es el techo de lajas que alcanza las 500 toneladas de peso, una estructura que destaca por su singularidad arquitectónica en el contexto de los castillos del valle del Dordoña.

La transformación del jardín en su forma actual se debe a la visión romántica de Julien de Cerval, un exmilitar que adquirió la propiedad a mediados del siglo XIX cuando se encontraba en estado de abandono. Cerval dedicó toda su vida a convertir el lugar en un paseo romántico, incorporando elementos como cascadas, miradores, teatros vegetales y rocallas que conforman un circuito de seis kilómetros de senderos serpenteantes diseñados para el disfrute pausado del visitante.

La diversidad botánica del jardín refleja los conocimientos adquiridos por Cerval durante sus campañas militares en Italia. Plantó especies autóctonas como tilos, árboles de Judas, plátanos y olmos, junto con variedades mediterráneas como pinos piñoneros y ciclamen de Nápoles. Esta combinación de especies europeas crea un ecosistema único que combina la flora local francesa con elementos botánicos del sur de Europa.

El elemento más característico y emblemático del lugar son sus 150.000 arbustos de boj, meticulosamente podados mediante la técnica del arte topiario. Estas formaciones curvas crean sugestivas figuras orgánicas que asemejan gigantescos algodones de azúcar verdes, configurando un paisaje único que define la identidad visual de estos jardines y los distingue de otros espacios ajardinados europeos.

La experiencia del jardín se enriquece con la presencia de fauna ornamental, particularmente pavos reales que se exhiben durante el cortejo con sus colas desplegadas. Otra atracción interesante es el Pabellón de la Naturaleza que alberga una curiosa atracción: un esqueleto completo de alosaurio de 7,5 metros de longitud y 2,5 metros de altura, descubierto en Estados Unidos, que añade un elemento paleontológico inesperado al conjunto botánico.

Las actividades complementarias abarcan desde opciones contemplativas hasta aventuras de adrenalina. Los visitantes pueden disfrutar de té en los salones del castillo, participar en talleres de tornería con madera de boj, cursos de iniciación a la escalada para niños, y actividades de divulgación sobre apicultura.

Para los más aventureros y a quienes les gusta el senderismo existe un circuito de vía ferrata de 200 metros que transcurre por la pared del acantilado rocoso a 15 metros de altura, con una duración de 45 minutos y un costo de 180€ ($840.000 COP aproximadamente) por persona.

¿Cómo ir al lugar?

Actualmente, la visita se articula en tres recorridos principales: el Paseo de los Acantilados, el Paseo de las Alturas (con vía crucis y cabaña campaniforme) y la Gran Alameda, que conduce al Refugio del Poeta. Todos ellos convergen en el Mirador del Dordoña, uno de los puntos más destacados.

Si desea visitar el lugar, este abre todos los días del año, aunque los horarios cambian según la temporada:

De abril a junio y en septiembre funciona de 10:00 a 19:00 (última entrada 18:00)

En febrero, marzo, octubre y hasta el 11 de noviembre , de 10:00 a 18:00 (última entrada 17:00)

En julio y agosto , de 9:00 a 20:00 (última entrada 19:00); y del 12 de noviembre a finales de enero , de 14:00 a 17:00.

Durante las fechas especiales, del 21 de diciembre al 4 de enero, abre de 11:00 a 17:00, mientras que el 25 de diciembre el acceso es únicamente de 14:00 a 17:00.

En todos los casos, la admisión finaliza una hora antes del cierre.

Precios por persona 2025

Del 1 de abril al 11 de noviembre:

Adultos: 12,90 € ($60.000 COP aproximadamente)

Niños (10 a 17 años): 6,50 € ($28.000 COP aproximadamente)

Menores de 10 años: Gratuito

Del 1 de enero al 31 de marzo y del 12 de noviembre al 31 de diciembre:

Adultos: 10,90 € ($46.000 COP aproximadamente)

Niños (10 a 17 años): 5,50 € ($25.000 COP aproximadamente)

Menores de 10 años: Gratuito

Normas de acceso

Los perros son bienvenidos , siempre con correa.

No se requiere reserva para la visita diurna durante el año.

