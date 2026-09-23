Aunque las flores cortadas ya no pueden seguir creciendo como lo harían en una planta, algunos cuidados pueden ayudar a prolongar su vida en el florero y mantenerlas frescas durante más tiempo. Aquí le contamos qué hacer para que duren más y cuáles son los errores que pueden…

Si usted recibió flores por el Día del Amor y la Amistad o se sumó a la tradición viral de regalar flores amarillas este 21 de septiembre, probablemente después del detalle haya aparecido una pregunta: ¿cómo hacer para que el ramo no termine marchitándose en pocos días?

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¿Le regalaron flores en Amor y Amistad? Consejos para que le duren más

Aunque las flores cortadas ya no pueden seguir creciendo como lo harían en una planta, algunos cuidados pueden ayudar a prolongar su vida en el florero y mantenerlas frescas durante más tiempo. Aquí le contamos qué hacer para que duren más y cuáles son los errores que pueden acelerar su deterioro.

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¿Qué debe considerar si le regalaron flores?

Si recibió un ramo, antes de ponerlo en el florero puede revisar algunos detalles que dan pistas sobre su estado. Las hojas deben verse verdes y firmes, una señal de que la flor conserva una buena hidratación y ha sido manipulada adecuadamente.

También conviene revisar el botón floral, especialmente en la base. Si al ejercer una leve presión se siente compacto y firme, todavía conserva un buen nivel de frescura. En cambio, si cede con facilidad, puede indicar que la flor ya está avanzada en su proceso de maduración y tendrá menos tiempo de vida en el florero.

Además, si el ramo viene acompañado de una tarjeta con recomendaciones, es importante conservarla y seguir sus indicaciones. No todas las flores tienen las mismas necesidades, por lo que aspectos como la cantidad de agua, la temperatura o la ubicación pueden variar según la especie.

Aun así, hay algunos cuidados generales que pueden ayudar a mantener las flores frescas y prolongar su vida en el florero.

Ubique bien el ramo

Busque un lugar fresco, alejado de la luz solar directa, fuentes de calor y corrientes de aire. Estas condiciones pueden acelerar la pérdida de agua y el deterioro de las flores.

Corte los tallos

Al recibir el ramo, corte aproximadamente un centímetro de la base de cada tallo, preferiblemente en diagonal. Esto permite retirar la parte que pudo quedar deteriorada durante el transporte y facilita que el tallo vuelva a absorber agua.

Mantenga limpio el florero

Antes de poner las flores, lave bien el recipiente y llénelo con agua fresca. La limpieza es importante porque los microorganismos que se acumulan en el agua pueden afectar los tallos y reducir la duración de las flores.

También retire las hojas que queden sumergidas. Al descomponerse dentro del agua, pueden favorecer la proliferación de microorganismos.

Cambie el agua y vuelva a cortar los tallos

Al renovar el agua, revise nuevamente la base de los tallos y corte una pequeña porción, de aproximadamente medio centímetro. Esto permite eliminar tejido deteriorado y mantener una superficie de absorción en mejores condiciones.

¿Se pueden rociar los pétalos con agua?

Aunque puede parecer una buena forma de mantener las flores hidratadas, rociar directamente los pétalos con agua no ayuda necesariamente a prolongar su duración. La humedad acumulada sobre ellos puede favorecer su deterioro y, en determinadas condiciones, facilitar la aparición de hongos.

Por eso, es mejor concentrar la hidratación en los tallos, que son los encargados de absorber el agua del florero. Para mantener los pétalos en buen estado, lo más recomendable es conservar el ramo en un lugar fresco, sin sol directo y alejado de fuentes de calor.

¿Sirve ponerle hielo u otros remedios caseros?

El agua fresca es importante para mantener hidratadas las flores, pero eso no significa que sea necesario recurrir a todo tipo de trucos caseros. Agregar azúcar, monedas, cloro u otros ingredientes al florero no garantiza que el ramo dure más y, dependiendo de las cantidades, incluso puede afectar la calidad del agua y acelerar su deterioro.

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Si quiere utilizar un producto adicional, puede recurrir a los conservantes formulados para flores cortadas. Estas soluciones contienen componentes que ayudan a aportar nutrientes y a controlar el crecimiento de microorganismos en el agua, por lo que pueden contribuir a prolongar la vida del ramo. Lo importante es utilizarlas de acuerdo con las indicaciones del producto.

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