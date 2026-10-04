Melena de león: qué es, dónde se consigue y usos comunes

Si usted ha visto fotografías de hongos en internet, probablemente se haya encontrado con uno que parece salido de un cuento: una especie blanca, cubierta de largas hebras que cuelgan como una melena. Se trata de la melena de león ( Hericium erinaceus ) , un hongo comestible que, además de llamar la atención por su particular apariencia, es conocido por sus usos gastronómicos y su presencia en distintas preparaciones. Pero ¿dónde crece y qué características tiene?

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Si usted ha conocido la melena del león únicamente como suplemento, en cápsulas o como ingrediente de algunas bebidas y preparaciones, quizá todavía no haya visto cómo luce este hongo en su forma natural. A diferencia de muchos hongos que desarrollan un sombrero y un pie fácilmente reconocibles, Hericium erinaceus tiene una apariencia mucho más particular: forma una estructura redondeada de color blanco de la que cuelgan numerosas espinas finas y alargadas.

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Estas estructuras pueden crecer como cuerpos fructíferos individuales o formar grupos de gran tamaño, que llegan a alcanzar hasta unos 30 centímetros de diámetro. Cuando están desarrolladas, sus largas espinas blancas cuelgan unas junto a otras y le dan ese aspecto que recuerda a una melena, de ahí uno de sus nombres comunes.

Pero la referencia a los animales no termina allí. El nombre científico también hace alusión a su apariencia. Tanto Hericium, el género al que pertenece, como erinaceus, el nombre de la especie, están relacionados con el término latino utilizado para referirse al erizo. La razón está en las numerosas espinas que cubren su cuerpo fructífero y que recuerdan a las púas de este animal.

En estado silvestre, la melena del león suele encontrarse creciendo sobre troncos y ramas de árboles, donde desarrolla este cuerpo fructífero blanco y compacto. Con el paso del tiempo, puede adquirir tonalidades más amarillentas o crema, especialmente cuando envejece.

¿Para qué sirve?

La melena del león es un hongo comestible que puede consumirse fresco o deshidratado. En la cocina suele destacarse por su textura carnosa y fibrosa, que cambia al someterlo al calor. Su sabor es suave, con notas que algunas personas comparan con el marisco, particularmente con el cangrejo.

Esta combinación de textura y sabor ha hecho que se utilice en preparaciones vegetarianas y veganas como una alternativa para recrear platos que tradicionalmente llevan carne o pescado. Sin embargo, más que imitar exactamente estos alimentos, su particular estructura permite incorporarlo a diferentes recetas y aprovechar su capacidad para absorber los sabores de los ingredientes con los que se cocina.

¿Cómo se puede preparar?

La forma de cocinarlo depende de si se utiliza fresco o deshidratado. Cuando está fresco, puede cortarse en trozos o rodajas y cocinarse a la plancha o saltearse con aceite, mantequilla, ajo, jengibre u otros condimentos. El calor ayuda a que desarrolle una superficie dorada mientras conserva una textura más firme y fibrosa en el interior.

También puede incorporarse a sopas, guisos, salsas y otras preparaciones en las que pueda absorber los sabores del caldo o de los demás ingredientes. Cuando se utiliza deshidratado, primero debe hidratarse y después puede incorporarse a distintas recetas. Una vez seco y molido, también puede utilizarse como ingrediente en preparaciones culinarias, aunque sus usos dependerán de la forma en que haya sido procesado.

¿Por qué ha despertado tanto interés?

Además de su uso como alimento, Hericium erinaceus ha llamado la atención de investigadores por las sustancias que produce y por su posible relación con distintos procesos biológicos. Esto ha impulsado estudios sobre sus compuestos y sus posibles aplicaciones, pero los resultados de investigaciones preliminares no deben confundirse con beneficios médicos comprobados en personas.

Por eso, si usted encuentra la melena del león en suplementos, cafés, polvos o extractos, conviene distinguir entre el consumo del hongo como alimento y las afirmaciones sobre sus posibles efectos en la salud. La evidencia científica sobre estas aplicaciones todavía está en desarrollo y no sustituye los tratamientos ni las recomendaciones de un profesional de la salud.

En este articulo le contamos un poco más de ello: Cuidado con lo que lee sobre el hongo melena de león: no todo es cierto

¿Dónde conseguirlo?

En Bogotá también hay productores locales que cultivan esta especie. El Jardín Botánico de Bogotá identificó, dentro de su primera célula de producción de hongos comestibles, emprendimientos como Diatomeas, Seta Zen, Larallana, Oroleo y Ecoroca, que participaron en los Mercados Campesinos Agroecológicos de la entidad y presentaron productos elaborados con hongos comestibles, entre ellos la melena de león.

Además de estos espacios, puede encontrarse en plataformas como Mercado Libre y en algunas cadenas de farmacias y tiendas naturistas que realizan envíos a diferentes ciudades del país. Si usted busca consumirla como alimento, fíjese en que el producto indique que se trata de Hericium erinaceus y revise las condiciones de conservación y procedencia antes de comprarlo.

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