Pero ¿sabía que esa fruta tiene un nombre bastante particular? Se conoce como moquillo o moco y pertenece a una especie que crece de manera natural en las cordilleras…

Si usted ha recorrido los campos de la región Andina colombiana, quizá alguna vez se encontró con una pequeña fruta amarilla que llamó su atención y hasta pudo probarla sin saber muy bien cómo se llamaba. Tiene un aspecto sencillo, crece entre los paisajes de montaña y, para quienes la conocen, es uno de esos frutos que hacen parte de la memoria de los campos colombianos.

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Moquillo o dulomoco: qué es, para qué sirve y dónde se encuentra en Colombia

Pero ¿sabía que esa fruta tiene un nombre bastante particular? Se conoce como moquillo o moco y pertenece a una especie que crece de manera natural en las cordilleras Oriental y Central de Colombia. Sus frutos, además de ser comestibles para las personas, también hacen parte de la alimentación de algunas aves.

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¿De dónde viene esta curiosa fruta, dónde se encuentra y qué se sabe sobre ella? Aquí le contamos.

¿Qué es el moquillo o dulomoco?

El moquillo, también conocido como dulomoco o dulumoco, es el nombre común con el que se conocen diferentes especies del género Saurauia, un grupo de plantas nativas de los bosques andinos y húmedos de Colombia y otros países de América Latina. Por eso, aunque varias de ellas comparten características y nombres comunes, no siempre se trata de la misma especie.

Una de las particularidades que tienen en común es su fruto: una pequeña baya de forma redondeada que, al madurar, puede contener una pulpa translúcida, dulce y de consistencia gelatinosa.

¿Cómo reconocerlo?

Aunque sus características pueden variar entre especies, los ejemplares de Saurauia suelen reconocerse por su porte arbóreo o arbustivo y por sus hojas grandes, alargadas y de margen aserrado. Algunas especies presentan tonalidades rojizas en las hojas jóvenes.

Sus flores suelen aparecer agrupadas y pueden presentar numerosos estambres, mientras que los frutos son pequeños, redondeados y de tonalidades que cambian a medida que maduran. Esta combinación de flores y frutos también hace que estas plantas tengan importancia dentro de los ecosistemas donde crecen.

Una especie registrada en Colombia es Saurauia ursina. Puede alcanzar alrededor de siete metros de altura y se encuentra en diferentes rangos altitudinales, principalmente en ambientes húmedos. Sus flores son aromáticas y sus frutos son dispersados por animales, una característica conocida como zoocoria.

¿Para qué sirve?

Aunque el moquillo o dulomoco es poco conocido fuera de las zonas donde crece, esta planta tiene diferentes usos. De acuerdo con el Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá, elaborado por la Universidad EIA, sus frutos son comestibles y pueden servir como alimento para la fauna, mientras que la especie también tiene potencial en procesos de restauración ecológica.

Uno de sus usos más particulares está precisamente en su fruto. Cuando está maduro, puede consumirse fresco y se caracteriza por una pulpa translúcida, dulce y de textura viscosa o gelatinosa. Esa consistencia es justamente una de las razones por las que recibe nombres comunes como moquillo o dulomoco.

Pero su importancia no se limita al consumo humano. Sus frutos también son aprovechados por la fauna silvestre y sus semillas pueden dispersarse mediante los animales. Por esta razón, la planta puede cumplir un papel dentro de los ecosistemas donde crece y ser considerada en proyectos de restauración.

Además, según el catálogo de la Universidad EIA, su madera ha sido utilizada para cercas y postes. También se registra como una especie con posibilidades de uso en espacios verdes, como parques, plazas, cerros y otros escenarios urbanos.

¿Dónde se consigue?

Al tratarse de una fruta nativa y poco comercializada, el moquillo o dulomoco no suele encontrarse con facilidad en supermercados o grandes cadenas. Su presencia está más relacionada con zonas rurales y mercados locales de las regiones donde crecen las especies del género Saurauia, especialmente en áreas de montaña y bosques húmedos.

Si quiere probarlo, lo más probable es encontrarlo directamente en mercados campesinos, plazas de mercado o de la mano de productores y recolectores locales. También puede aparecer en iniciativas que buscan recuperar y dar a conocer frutas nativas y poco conocidas de Colombia.

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