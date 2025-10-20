¿Naturaleza para animales? El auge del “enverdecimiento” en espacios pet-friendly

El auge del enverdecimiento también responde a un cambio social vinculado al creciente número de mascotas en los hogares colombianos. Foto: Cortesía Marriott International

Cada vez más espacios incorporan vegetación y elementos naturales en lugares pensados para las mascotas. Este fenómeno, conocido como “enverdecimiento” de los espacios pet-friendly, va más allá de permitir animales: busca crear entornos que mejoren su bienestar físico y emocional, al tiempo que promueven la convivencia responsable con la naturaleza urbana.

La tendencia se apoya en conceptos del urbanismo biocéntrico y la arquitectura biofílica, que promueven el contacto con la naturaleza como un factor clave para la salud. Estudios recientes han demostrado que los espacios verdes bien diseñados benefician tanto a las personas como a los animales.

Un informe de la Universidad de Exeter, por ejemplo, señala que los entornos naturales reducen el estrés y mejoran los niveles de actividad física, efectos que también se observan en mascotas expuestas a ambientes con vegetación y estímulos naturales.

En las ciudades, este enfoque se traduce en parques con zonas caninas arboladas, senderos con sombra, bebederos integrados en el mobiliario urbano, o terrazas con jardines seguros para gatos.

Algunas ciudades europeas, como Múnich o Valencia, han comenzado a incluir criterios de bienestar animal en su planificación urbana, inspirados en metodologías como el Animal-Aided Design (AAD), desarrollada por el ecólogo Thomas Hauck y el profesor Wolfgang Weisser. Este enfoque incorpora las necesidades de distintas especies desde la fase inicial del diseño, considerando refugios, texturas y conectividad ecológica.

El auge del enverdecimiento también responde a un cambio social vinculado al creciente número de mascotas en los hogares colombianos. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca del 67 % de los hogares en Colombia tiene al menos una mascota, una cifra que ha aumentado de forma sostenida desde 2020, cuando era del 48 %.

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, los perros y gatos se han convertido en parte esencial del núcleo familiar, con más de 4,4 millones de hogares que conviven con animales de compañía. Este crecimiento ha impulsado la demanda de espacios públicos y privados adaptados para ellos, lo que explica en gran parte el auge del “enverdecimiento” urbano orientado al bienestar animal.

La implementación, sin embargo, plantea desafíos. No toda vegetación es segura: algunas especies ornamentales comunes son tóxicas para perros y gatos. Además, el mantenimiento de áreas verdes requiere equilibrar la higiene y la conservación del hábitat urbano.

Desde el punto de vista económico, el mercado pet-friendly con orientación verde también está en expansión. Hoteles, cafeterías y centros comerciales incorporan terrazas ajardinadas y zonas de descanso para animales, lo que se traduce en mayor fidelización de clientes.

Eventos como la feria Iberzoo+Propet (IFEMA Madrid) han dedicado espacios a soluciones verdes para el bienestar animal, evidenciando que el enverdecimiento ya no es una moda, sino una oportunidad de desarrollo sostenible para el sector.

Más allá de lo comercial, el debate apunta a un cambio cultural: diseñar ciudades donde la convivencia entre especies sea parte integral del paisaje urbano. Investigadores y urbanistas coinciden en que el futuro de las ciudades dependerá de su capacidad para integrar naturaleza, salud y bienestar animal en un mismo marco.

El enverdecimiento de los espacios pet-friendly no solo embellece, sino que reconecta a humanos y animales con el entorno natural, recuperando algo esencial en la vida urbana moderna: el derecho compartido a un entorno saludable.

