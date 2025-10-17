Prográmese con Expo Agricultura Urbana 2025: invitados y actividades destacadas

El Jardín Botánico de Bogotá, nombrado oficialmente Jardín Botánico José Celestino Mutis en honor al astrónomo y botánico José Celestino Mutis, es un centro de investigación, conservación y divulgación de la diversidad de las especies vegetales en Bogotá Foto: Jardín Botánico de Bogotá

¿Quiere conocer más sobre las huertas? Entonces le tenemos una buena noticia. El próximo sábado 18 de octubre de 2025, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis abrirá sus puertas para celebrar la primera edición de Expo Agricultura Urbana 2025, un encuentro pensado para redescubrir el poder de cultivar en la ciudad.

Durante esta jornada, el Jardín se convertirá en una gran vitrina de sostenibilidad donde agricultores urbanos, emprendedores, instituciones y comunidad compartirán saberes, experiencias y nuevas formas de producir en armonía con la naturaleza. Una cita imperdible para quienes creen que las huertas son mucho más que espacios de cultivo: son escenarios de aprendizaje, innovación y vida.

¿Qué podrá ver aquí?

La apertura estará a cargo de María Claudia García Dávila, directora general del Jardín Botánico, junto a aliados estratégicos del sector público y privado que participarán en una agenda académica con reconocidos conferencistas.

Por ejemplo, entre las conferencias destacadas se encuentra “Agroturismo: nuevas rutas, nuevos mercados” a cargo de Ángela Pantoja del Instituto Distrital de Turismo, que explorará nuevas oportunidades en este sector. También se realizará el panel empresarial “Vender sin dañar” con representantes de Ajover Darnel, CESA y Negocios Verdes, enfocado en modelos de negocio con impacto ambiental positivo.

El evento ofrecerá talleres técnicos liderados por expertos de entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, la FAO y Hidroponía Industrial, enfocados en temas clave como agricultura vertical, techos verdes, bioinsumos, control natural de plagas e hidroponía urbana. Además, el Clúster de Agricultura Urbana del Jardín Botánico presentará la charla “Un paso hacia la economía circular”, resaltando la cooperación entre los actores del ecosistema verde de la ciudad.

Los asistentes podrán participar también en experiencias prácticas diseñadas para todas las edades, que invitan a aprender haciendo y fortalecer el vínculo con la naturaleza. Entre ellas se destacan “Guardianes de la vida”, “Sanar con las manos en la tierra”, “Menú cero desperdicios”, “Laboratorio de infusiones urbanas” y “Perfumes del huerto”, espacios que integran conocimiento, creatividad y bienestar.

El Biodiversario acogerá la Feria de Innovación en Agricultura Urbana, donde empresas, universidades y huertas presentarán soluciones que combinan naturaleza y tecnología para una ciudad más sostenible. A su vez, la Feria Comercial reunirá a diversos emprendimientos con productos ecológicos, naturales y agroalimentarios. Entre ellos destaca Galiplast, aliado estratégico que donó estructuras en madera plástica para fortalecer las huertas urbanas de Bogotá y fomentar el uso de materiales reciclados. Una invitación abierta a toda la ciudadanía para disfrutar, aprender y vivir la sostenibilidad desde la experiencia.

Programación

Diálogo y Conferencias

09:30 a.m. – 10:30 a.m. : Conferencia “Agroecoturismo: Nuevas rutas, nuevos mercados” | Auditorio Principal | Dicta: Ángela Pantoja – Instituto Distrital de Turismo (IDT)

11:00 a.m. – 12:00 m. : Panel “Vender sin dañar: Modelos de negocio con impacto ambiental positivo” | Auditorio Principal | Panelistas: Katherine Arenas (Ajover Darnel), Claudia Arias (CESA), Jeimmy Cáceres (Negocios Verdes)

2:00 p.m. – 3:00 p.m.: Conferencia “Biofilia y Bienestar Urbano: Innovación en salud desde la agricultura y los entornos verdes” | Auditorio Principal | Dictan: Alexander Bolívar, Adriana Díaz – Green Harmony

Talleres y Experiencias – Auditorio Sala 1

10:00 a.m. : Taller “Agricultura vertical y techos verdes” | Auditorio Sala 1 | Dicta: Bryam Alexander Ochoa Jiménez – Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)

11:00 a.m. : Taller “Bioinsumos y control natural de plagas” | Auditorio Sala 1 | Dicta: Omar González Cely – FAO

12:00 m. : Taller “La hidroponía, herramienta clave para una agricultura urbana sostenible” | Auditorio Sala 1 | Dicta: Kevin Camilo Gutiérrez – Hidroponía Industrial

2:00 p.m. – 3:00 p.m.: Encuentro “Clúster de Agricultura Urbana” | Auditorio Sala 1

Talleres y Experiencias – Aula Ambiental

10:00 a.m. : Taller “Guardianes de la Vida” | Aula Ambiental | Dicta: Carmenza Bautista Camargo – Jardín Botánico de Bogotá

12:00 m. : Experiencia gastrobotánica “Menú Cero Desperdicios” | Aula Ambiental | Dicta: Diego Huertas – Jardín Botánico de Bogotá

01:00 p.m. : Taller “Laboratorio de Infusiones Urbanas” | Aula Ambiental | Dicta: Andrea Catalina Aragón – Jardín Botánico de Bogotá

02:00 p.m.: Taller “Perfumes del huerto” | Aula Ambiental | Dicta: Claudia Veloza – Jardín Botánico de Bogotá

Jardín Agroecológico

Experiencia continua:

“Sanar con las manos en la tierra” – Silvia Helena Castro

Recorrido: Expedición Botánica” – Sharif Arévalo

“Gastrobotánica para niños: Pequeños Sabores del Huerto” – Luigi David González

Lugar: Jardín Agroecológico – Jardín Botánico de Bogotá

Comercialización e Innovación

09:00 a.m. – 05:00 p.m. : Feria demostrativa de procesos de innovación en agricultura urbana | Biodiversario

09:00 a.m. – 05:00 p.m.: Feria comercial de productos sostenibles y de agricultura urbana | Zona Comercial

