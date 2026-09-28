¿Qué contiene realmente un durazno y qué beneficios puede aportar a la alimentación? Aquí le contamos qué hay detrás de esta fruta y por qué su valor va mucho más allá del paladar.

Si usted disfruta el durazno por su sabor dulce, jugoso y ligeramente ácido, quizá alguna vez se haya preguntado qué hay detrás de ese gusto que lo hace tan popular. Más allá de comerlo fresco, usarlo en postres o convertirlo en jugo, esta fruta también aporta una serie de nutrientes que vale la pena conocer.

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¿Para qué sirve el durazno? La fruta que aporta más que un sabor dulce

El durazno (Prunus persica (L.) Batsch) es un árbol frutal originario de China y cultivado actualmente en diferentes regiones de clima templado. Pertenece a la familia Rosaceae, la misma de otros frutales como la ciruela, el cerezo y el albaricoque e incluso la rosa.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puede alcanzar entre 3 y 4 metros de altura y desarrollar una copa con abundantes ramas. Estas pueden crecer de manera erecta o presentar cierta inclinación hacia abajo. Por su parte, sus hojas son lanceoladas, delgadas y de color verde, con una longitud aproximada de 10 a 15 centímetros.

Una de las características más llamativas del duraznero es su floración. Sus flores, de unos 2 centímetros de diámetro, pueden ser de tonos blancos o rosados y aparecen antes de que broten completamente las hojas. Además de ser ornamentales, estas flores dan paso posteriormente a los frutos.

Pero lo que lo hace más popular es su fruto carnoso, cuya piel puede variar entre tonos amarillos, anaranjados y rojizos. Está cubierta por pequeños tricomas, responsables de su característica textura aterciopelada. En el interior contiene una semilla protegida por una estructura dura y rugosa, conocida como hueso o endocarpio. Esta característica permite clasificarlo entre los llamados frutos de hueso.

Los frutos pueden alcanzar alrededor de 7,5 centímetros de diámetro, aunque su tamaño depende de la variedad y de las condiciones de cultivo. Además de consumirse fresco, el durazno se utiliza en diferentes preparaciones alimentarias.

Es un árbol de crecimiento relativamente rápido, pero con una vida productiva más corta que la de otros árboles frutales. Puede vivir alrededor de 20 años, dependiendo de las condiciones de cultivo y del manejo que reciba.

¿Para qué sirve?

Como vimos en la descripción, el duraznero tiene dos características que destacan: sus flores y sus frutos. Por eso, además de cultivarse para obtener alimento, también puede utilizarse como árbol ornamental. De hecho, según la Universidad de Minnesota, algunos cultivares del durazno se desarrollan principalmente por sus flores vistosas y tempranas, incluso cuando no están destinados a la producción de fruta.

Sus flores también pueden ser visitadas por polinizadores, mientras que los frutos sirven como fuente de alimento para algunas aves y pequeños mamíferos. De esta manera, el árbol puede aportar recursos a otros organismos dentro del jardín o del paisaje.

¿Qué aporta el durazno como alimento?

El fruto del duraznero se consume fresco y también se utiliza para preparar jugos, compotas, mermeladas, dulces y helados, entre otros productos. El Jardín Botánico de Bogotá señala además que el durazno aporta fibra y vitamina A.

Pero no solo ofrece vitaminas, sino que el fruto tiene un alto contenido de agua y contiene minerales como el potasio. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), por ejemplo, un durazno pequeño aporta alrededor de 180 miligramos de este mineral.

Incluso el color está relacionado con diferentes compuestos vegetales. Sus tonalidades amarillas, anaranjadas y rojizas provienen, entre otros pigmentos, de carotenoides y flavonoides. Los carotenoides pueden ser precursores de vitamina A, un nutriente necesario para funciones como la visión, el mantenimiento de la piel y el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Además, buena parte de la fibra y de algunos compuestos vegetales se encuentra en la piel. Por eso, cuando el fruto está bien lavado y en buenas condiciones para el consumo, puede comerse con ella.

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¿Cómo aprovechar el durazno?

Para consumirlo fresco, basta con lavarlo bien y retirar cualquier suciedad de la superficie. Puede comerse entero, con o sin piel, o incorporarse a diferentes preparaciones.

También puede consumirse congelado o en conserva, aunque en estos casos conviene revisar la etiqueta y preferir productos sin azúcares añadidos cuando sea posible. Si se cocina, algunos nutrientes pueden verse afectados por temperaturas elevadas o tiempos prolongados de cocción, por lo que preparaciones sencillas pueden ayudar a conservar mejor parte de sus características nutricionales.

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