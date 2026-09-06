¿Para qué sirve el naidí, el exótico fruto con muchos beneficios, y dónde se consigue?

Lo que quizá no sabía es que este pequeño fruto oscuro tiene mucho más que ofrecer que su sabor. Foto: pexels

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¿A qué sabe una fruta que parece un arándano, pero que al probarla tiene notas dulces, ácidas, amargas y hasta terrosas? Ese sabor tan particular es el del açaí, un fruto que se ha convertido en protagonista de helados, bowls y bebidas, y que muchos descubren por primera vez en sus viajes o en tiendas de productos exóticos.

Pero ¿sabía que en Colombia también crece y que tiene otro nombre? En las regiones del Pacífico colombiano se le conoce como naidí, un fruto nativo que, además de conquistar por su sabor, hace parte de los ecosistemas y las tradiciones de esta región del país.

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¿Qué es el naidi?

El naidí, también conocido como açaí, asaí, huasaí, murrapo o manaca, es una palma nativa del norte de Sudamérica cuyo nombre científico es Euterpe oleracea. Es una especie característica de los bosques húmedos y de las zonas inundables cercanas a ríos, donde puede formar extensas asociaciones de palmas.

Según el Jardín Botánico de Medellín, el naidí puede alcanzar hasta 25 metros de altura y desarrollarse tanto en suelos permanentemente o temporalmente inundados como en bosques de tierras altas, siempre que exista una alta humedad y abundantes precipitaciones.

Uno de sus principales atractivos son sus frutos: pequeñas bayas redondas y de color violeta oscuro cuando maduran, que contienen una sola semilla. Estos frutos, conocidos popularmente como açaí, han sido consumidos por las comunidades amazónicas desde tiempos precolombinos y actualmente son reconocidos por su valor alimentario.

En Colombia, el naidí se encuentra principalmente en el Pacífico, la Amazonía y algunas zonas del Magdalena Medio. En el Pacífico colombiano, donde recibe el nombre de palma murrapo o naidí, crece especialmente en las vegas inundables de los ríos.

Además de su importancia para las comunidades que aprovechan sus frutos, esta palma cumple un papel importante en los ecosistemas húmedos donde crece, pues sus frutos hacen parte de la alimentación de diferentes especies de fauna.

¿Para qué sirve?

El naidí tiene principalmente un uso alimentario, aunque también hace parte de las prácticas y saberes tradicionales de las comunidades del Pacífico colombiano. Su fruto, pequeño y de color púrpura oscuro cuando madura, contiene una pulpa comestible que se aprovecha para preparar diferentes bebidas y alimentos.

En la costa Pacífica del Cauca, por ejemplo, es tradicional consumirlo en jugo o “pepiado”, una preparación en la que se manipula la pepa para aprovechar la parte comestible del fruto. Según la alcaldía municipal del Charco, Nariño, el naidí también hace parte de la identidad y de las prácticas alimentarias de las comunidades, que tradicionalmente le atribuyen propiedades energéticas y beneficios para la salud.

Desde el punto de vista nutricional, el fruto contiene fibra, aminoácidos, ácidos grasos insaturados y compuestos antioxidantes, además de minerales y vitaminas. Entre los nutrientes presentes se encuentran calcio, hierro y vitaminas A, B y C. Por estas características, el açaí —nombre con el que se conoce ampliamente este fruto en Brasil y otros países— ha ganado popularidad internacional como alimento de interés nutricional.

Pero el aprovechamiento del naidí no termina en sus frutos. Sus tallos también han sido utilizados tradicionalmente en la construcción, especialmente como elementos para las cubiertas de las viviendas, lo que demuestra la importancia de esta palma para las comunidades que habitan los territorios donde crece.

De acuerdo con información de la Alcaldía de El Charco, en el municipio se reconocen dos temporadas de cosecha: una entre enero y marzo, que corresponde a una producción menor, y otra entre julio y septiembre, considerada la temporada principal.

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¿Dónde se puede conseguir?

Si quiere probar el naidí en Bogotá, lo más fácil es buscarlo en pulpa congelada, ya que el fruto fresco tiene una comercialización más limitada. Puede encontrarse en grandes superficies como Carulla, Jumbo y PriceSmart, además de tiendas de productos saludables y negocios especializados en açaí, que también ofrecen presentaciones listas para consumir.

En Colombia, el naidí o açaí crece principalmente en los bosques húmedos del Pacífico y del Amazonas, especialmente en departamentos como Amazonas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó

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