¿Para qué sirve el nopal, dónde se consigue y cuáles son sus propiedades?

Aquí se le conoce con distintos nombres: higuera, penca o tuna, dependiendo de la región. Pero, ¿para qué sirve esta planta?, ¿dónde se puede encontrar en Colombia y qué propiedades tiene? Le contamos qué hay detrás del nopal y por qué esta especie americana también hace parte de…

Hay plantas que parecen pertenecer a un solo lugar, pero terminan echando raíces mucho más lejos de donde las imaginamos. Es el caso del nopal , una especie profundamente ligada a la cultura mexicana que también ha encontrado su lugar en algunas regiones de Colombia.

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Aquí se le conoce con distintos nombres: higuera, penca o tuna, dependiendo de la región. Pero, ¿para qué sirve esta planta?, ¿dónde se puede encontrar en Colombia y qué propiedades tiene? Le contamos qué hay detrás del nopal y por qué esta especie americana también hace parte de la historia y las tradiciones de algunos territorios colombianos.

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¿En qué se caracteriza el nopal?

El nopal pertenece al género Opuntia, de la familia de las cactáceas, y una de sus características más reconocibles son sus tallos planos y ovalados, conocidos como cladodios o pencas. Aunque a simple vista pueden parecer hojas, en realidad son tallos modificados que almacenan agua y permiten a la planta adaptarse a condiciones de sequía.

Según el Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino, el Opuntia ficus-indica puede alcanzar varios metros de altura y desarrollar numerosas pencas que se ramifican unas sobre otras. Estas estructuras son de color verde y pueden presentar areolas con espinas largas y pequeños grupos de espinas finas, aunque existen variedades cultivadas con pocas o ninguna espina.

Sus flores aparecen en los bordes de las pencas y pueden presentar tonalidades amarillas, anaranjadas o rojizas. Después de la floración se desarrolla su fruto, conocido como tuna, higo o higo chumbo, según el lugar. Es una baya ovalada, de cáscara gruesa y pulpa abundante, que puede variar entre tonos verdes, amarillos, naranjas y rojos y que contiene numerosas semillas.

¿Pero de dónde viene? Aunque hoy se encuentra en diferentes regiones del mundo, el nopal está estrechamente relacionado con Mesoamérica, particularmente con México, donde varias especies de Opuntia han sido cultivadas y aprovechadas desde tiempos prehispánicos.

Con el paso del tiempo, estas plantas se extendieron a otras regiones de América y posteriormente a Europa, África y el Mediterráneo. Su capacidad para crecer en zonas secas, su resistencia a la falta de agua y sus múltiples usos favorecieron su adaptación a distintos territorios.

¿Para qué sirve el nopal?

Tanto las pencas como las tunas son comestibles y forman parte de la alimentación tradicional de distintos territorios, especialmente de México. Las pencas jóvenes pueden consumirse como verdura, mientras que la tuna se come como fruto cuando alcanza la madurez.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), los nopales aportan fibra dietaria y minerales como potasio, calcio y magnesio. Además, tienen un bajo aporte calórico: alrededor de 15 kilocalorías por cada 100 gramos de nopal y 50 kilocalorías por cada 100 gramos de tuna.

La tuna también aporta vitamina C y carotenoides. En el caso de las variedades de pulpa roja, contienen betalaínas, compuestos con actividad antioxidante. Las pencas, por su parte, contienen diferentes fitoquímicos, entre ellos quercetina y otros compuestos antioxidantes.

En la cocina, las pencas pueden consumirse hervidas, asadas o preparadas en ensaladas, guisos y conservas. La tuna suele consumirse fresca, aunque también puede incorporarse en diferentes preparaciones y productos derivados.

Pero sus usos no terminan en la cocina. Según el Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino, los cladodios del nopal también pueden utilizarse como forraje para el ganado, especialmente durante las épocas de sequía, cuando escasean otras fuentes de alimento.

Además, por su capacidad para desarrollarse en terrenos secos y con poca disponibilidad de agua, esta planta puede utilizarse en procesos de conservación de suelos. Su sistema radicular contribuye a disminuir la erosión y a conservar la humedad, por lo que también puede tener un papel en la recuperación de terrenos degradados.

¿Dónde se consigue?

En Sonsón, Antioquia, el nopal es conocido popularmente como higuera, mientras que sus tallos son llamados pencas y su fruto, tuna o higo. En otras regiones del país también puede encontrarse con estos nombres.

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Si quiere conseguir nopal fresco en Colombia, puede buscarlo en grandes superficies, plazas de mercado y tiendas especializadas. En Bogotá, por ejemplo, se ofrece en establecimientos como Jumbo y Carulla, así como en algunos locales de la Plaza de Paloquemao y tiendas virtuales con servicio a domicilio.

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