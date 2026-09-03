¿Para qué sirve la borraja? La planta mediterránea con propiedades que quizá no conocía

Sus flores pueden encontrarse en diferentes colores y sus hojas y tallos también se aprovechan en la cocina. Foto: pexels

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La borraja no es precisamente una de las plantas más conocidas, pero tiene varios usos que vale la pena conocer. Sus flores pueden encontrarse en diferentes colores y sus hojas y tallos también se aprovechan en la cocina. A esto se suman los usos medicinales que tradicionalmente se le han dado a esta planta.

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¿Qué es la borraja?

Su nombre científico es Borago officinalis y puede alcanzar entre 30 y 90 centímetros de altura. Tiene hojas grandes y rugosas, de entre 4 y 10 centímetros de longitud, mientras que sus flores tienen forma de estrella y pueden ser azules, rosadas, violetas o moradas. Cuando maduran, las flores se abren hacia atrás.

Esta planta se propaga por semillas y puede adaptarse a diferentes tipos de suelo. Sin embargo, prefiere los suelos arenosos con buen drenaje y requiere bastante luz solar para crecer.

¿Para qué sirve la borraja?

Además de sus características y sus posibilidades en la cocina, la borraja ha sido utilizada tradicionalmente con fines medicinales. Según el Jardín Botánico de Bogotá, esta planta tiene usos como depurativo, emoliente, diurético, laxante, sudorífico, expectorante y antipirético.

También se utiliza como calmante del sistema nervioso y como antiinflamatorio de las vías urinarias. De acuerdo con esta misma fuente, la borraja se ha empleado para tratar enfermedades de las vías respiratorias y afecciones de los bronquios.

Además, la borraja es rica en tiamina, vitamina B6, calcio, hierro, vitaminas A y C, magnesio y potasio.

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¿Cómo se puede consumir?

La forma de prepararla es variada, ya que se pueden aprovechar las hojas y los tallos.

Se puede preparar:

En ensaladas: las hojas y los tallos tiernos pueden consumirse crudos.

En sopas y caldos: se pueden aprovechar diferentes partes de la planta y utilizar el agua de cocción.

En té: sus hojas pueden utilizarse para preparar una infusión.

Cocida: los tallos pueden cocinarse o prepararse al vapor y acompañarse con otros ingredientes.

En postres: sus hojas pueden endulzarse y freírse.

Salteada: los tallos, una vez cocidos, pueden saltearse y acompañarse con ajos tiernos y hongos.

Advertencia: antes de preparar la borraja, es importante lavarla bien para retirar la tierra. Para hacerlo, se puede trocear en pedazos de 2 o 3 centímetros y sumergirlos en un recipiente amplio con abundante agua fría. Muévalos con las manos para retirar la suciedad, escúrralos y repita el proceso si es necesario.

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