Además de su valor ornamental, sus distintas partes se aprovechan en la cocina y hoy despiertan el interés de investigadores por sus posibles propiedades funcionales. Conozca sus usos y por qué en los últimos años…

No todas las flores están destinadas a adornar un jardín o llenar un florero. Algunas también pueden llegar a la mesa y convertirse en ingredientes de distintas preparaciones. Ese es el caso de la capuchina, una planta que combina flores de colores intensos y hojas redondeadas con un sabor ligeramente picante, parecido al del berro.

Además de su valor ornamental, sus distintas partes se aprovechan en la cocina y hoy despiertan el interés de investigadores por sus posibles propiedades funcionales. Conozca sus usos y por qué en los últimos años se ha comenzado a destacar.

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¿De qué planta viene la capuchina y en qué se caracteriza?

La capuchina (Tropaeolum majus), también conocida como taco de reina, es una planta originaria de Suramérica que se ha popularizado en jardines por sus flores de colores intensos y sus hojas redondeadas. Pertenece al género Tropaeolum, que agrupa distintas especies herbáceas, algunas de crecimiento trepador y otras rastreras. Según las condiciones de cultivo, sus tallos pueden extenderse o alcanzar cerca de un metro de longitud, lo que la convierte en una opción para jardines, balcones y macetas colgantes.

Una de sus características más reconocibles son sus hojas circulares, sostenidas por pecíolos largos que se unen cerca del centro de la lámina. Sus flores crecen de manera individual y tienen cinco pétalos desiguales, generalmente amarillos, anaranjados o rojizos, que pueden presentar manchas y líneas de tonos más oscuros. En la parte posterior cuentan con un espolón que almacena néctar y que resulta atractivo para los polinizadores.

En Colombia, el género Tropaeolum también está representado por el cubio (Tropaeolum tuberosum), una especie andina cultivada por sus tubérculos comestibles. Este alimento hace parte de la tradición agrícola y gastronómica de regiones como Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño, donde se cultiva en zonas de clima frío, generalmente entre los 2.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Sus tubérculos pueden presentar tonalidades blancas, amarillas, moradas y púrpuras.

¿Para qué sirve?

La capuchina no solo se cultiva por sus flores ornamentales y su uso en la cocina. Según investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, sus hojas, flores y otros componentes contienen sustancias bioactivas que podrían tener aplicaciones en el desarrollo de alimentos funcionales y contribuir a la prevención de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2. Aunque estos efectos todavía no se han comprobado en humanos, los primeros estudios de laboratorio han identificado propiedades antioxidantes y posibles mecanismos relacionados con la regulación de la glucosa y los lípidos en el organismo.

En Colombia, esta planta también se conoce como cachaco de muladar, un nombre popular asociado con los lugares donde suele crecer de manera silvestre. Desde 2019, un equipo de nueve investigadores, entre biólogos, químicos, microbiólogos y nutricionistas, estudia su composición y las posibilidades de aprovechamiento. El propósito es identificar sus compuestos bioactivos, comprender cómo actúan en el organismo y determinar si pueden utilizarse para elaborar productos alimenticios que conserven sus propiedades funcionales.

Los primeros análisis, realizados por investigadores colombianos y colegas en Alemania, han arrojado resultados de interés. Según Valentina Guzmán Pérez, científica del Grupo Alimentos, Nutrición y Salud de la Pontificia Universidad Javeriana, algunos experimentos in vitro, realizados con células humanas, y otros in vivo, en animales, muestran que los compuestos de la capuchina pueden intervenir en la regulación de la producción de glucosa y lípidos en el hígado, además de estimular las defensas antioxidantes del organismo.

Pero su aprovechamiento no se limita a la investigación científica. La capuchina tiene una larga tradición como alimento y condimento en Suramérica. Sus flores, de tonos amarillos, anaranjados y rojizos, se utilizan para decorar ensaladas y acompañar platos de carnes, pescados y verduras. Tanto estas como sus hojas tienen un sabor ligeramente picante, parecido al del berro, que permite incorporarlas en diferentes preparaciones. También se consumen sus brotes, vainas y semillas.

Una de las formas tradicionales de aprovecharla consiste en preparar encurtidos con sus frutos inmaduros o capullos florales verdes, conservándolos en vinagre para utilizarlos como sustituto de las alcaparras. De esta manera, distintas partes de la planta pueden incorporarse a la cocina, no solo por su sabor, sino también por su apariencia y color.

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