¿Para qué sirve la centella asiática, dónde se consigue y propiedades de esta planta?

La centella asiática (Centella asiatica) es una pequeña planta herbácea de la familia Apiaceae, la misma a la que pertenecen especies como la…

Pero, ¿qué es exactamente esta especie? ¿De dónde viene y es posible encontrarla creciendo de manera natural? Aquí le contamos qué hay detrás de esta planta y qué debe saber antes de cultivarla.

Gotu kola, centella asiática o Centella asiatica . Son tres nombres que puede encontrar para referirse a una misma planta, cada vez más presente en productos de belleza, suplementos y viveros de distintos países.

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La centella asiática (Centella asiatica) es una pequeña planta herbácea de la familia Apiaceae, la misma a la que pertenecen especies como la zanahoria, el apio y el cilantro. Es originaria de zonas tropicales y subtropicales de Asia y actualmente se encuentra en distintas regiones del mundo.

Una de sus características más fáciles de reconocer son sus hojas verdes, redondeadas y ligeramente acorazonadas, que crecen muy cerca del suelo. Sus tallos son delgados y rastreros, conocidos como estolones, que le permiten extenderse y formar una cubierta vegetal.

Las flores son pequeñas y pueden presentar tonalidades blancas, rosadas o rojizas. Crecen agrupadas cerca del suelo y, aunque no son especialmente llamativas por su tamaño, aparecen entre las hojas cuando la planta encuentra condiciones adecuadas para desarrollarse.

La centella asiática suele crecer en lugares húmedos, como bordes de caminos, zonas cercanas a fuentes de agua y terrenos con bastante humedad. Puede desarrollarse tanto con luz solar como en espacios de semisombra, siempre que el suelo conserve humedad, pero tenga un buen drenaje.

Ojo, según la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Centella asiatica ha sido catalogada como una especie altamente invasora en varias islas del Pacífico donde fue introducida, debido a su capacidad para extenderse rápidamente. No es recomendable introducirla o propagarla en nuevos territorios sin conocer previamente su comportamiento y las disposiciones ambientales de cada región.

¿Para qué sirve y por qué es tan popular?

La centella asiática tiene una larga historia de uso en sistemas tradicionales de medicina de Asia, especialmente en la tradición ayurvédica de India. Con el tiempo, su presencia también se extendió a otros países y hoy es conocida fuera de Asia como gotu kola o Indian pennywort.

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, parte del interés científico por esta planta se debe a los compuestos que contiene, entre ellos varios triterpenoides y saponinas, como el asiaticósido y el madecasósido. Estas sustancias han sido estudiadas por sus posibles efectos biológicos, especialmente en investigaciones relacionadas con la piel y la cicatrización, razón por la que la centella asiática también ha ganado presencia en la industria cosmética.

Pero sus usos no terminan allí. Según World Flora Online, una base de datos botánica internacional, la centella asiática también se utiliza como alimento en diferentes regiones de Asia. Sus hojas pueden consumirse frescas y formar parte de distintas preparaciones tradicionales.

En Sri Lanka, por ejemplo, las hojas se utilizan para preparar malluma, un acompañamiento en el que la centella picada se mezcla con ingredientes como coco rallado, cebolla, limón o lima y sal. También se emplean en la preparación de kola kenda, una bebida tradicional elaborada con arroz, leche de coco y hojas de centella.

En Birmania (Myanmar), las hojas frescas pueden consumirse en ensaladas acompañadas de ingredientes como cebolla, maní y legumbres. Así, además de su uso tradicional en la medicina y su presencia actual en la industria cosmética, la centella asiática también hace parte de la alimentación de distintas comunidades asiáticas.

¿Se puede conseguir en Colombia?

La centella asiática puede encontrarse en productos cosméticos y de cuidado de la piel, ya que algunos incorporan extractos de esta planta entre sus ingredientes. Sin embargo, esto no significa que sea fácil conseguir la planta viva para cultivarla en Colombia.

Al tratarse de una especie originaria de Asia, su disponibilidad como planta puede ser limitada. Además, antes de intentar conseguirla o introducirla en un jardín o huerta, hay una recomendación importante: consulte con la autoridad ambiental de su región. Como se explicó anteriormente, Centella asiatica ha sido señalada por su comportamiento invasor en algunos territorios donde fue introducida. Por eso, es mejor verificar primero si su cultivo o propagación es apropiado en la zona donde usted vive y evitar llevarla de un territorio a otro sin conocer sus posibles impactos ambientales.

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