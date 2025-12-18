¿Para qué sirve la flor de pensamiento o viola? La planta que va más allá de lo ornamental

Flor pensamiento Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pequeña, llamativa y fácil de reconocer, la flor de pensamiento suele destacar en jardines y macetas por su degradado de colores y ese toque amarillo que parece pintado a mano. Sin embargo, lo que pocos saben es que no solo adorna espacios verdes: también ha llegado a los platos y a la medicina tradicional. Aquí le decimos para qué sirve la planta pensamiento.

Conocida como Viola tricolor y perteneciente al género de las violetas, esta planta ha estado ligada durante siglos al humano. No es por nada, que según el Jardín Botánico de Kew, sus nombres populares sea “alivio del corazón”, “ven y abrázame” o “amor en la ociosidad” que reflejan esa carga simbólica que se remonta a la antigüedad.

Pero, más allá de su valor cultural, el pensamiento es una de las plantas de jardín más populares a nivel mundial, en donde hoy se puede encontrar adornando parques y balcones. Y es que se caracteriza por ser una planta pequeña que alcanza hasta 15 centímetros de altura, con tallos largos, delgados y ramificados que se extienden con facilidad. Sus hojas son ovaladas, con bordes dentados, y sus flores, de hasta 2 centímetros de diámetro, presentan cinco pétalos, generalmente morados o azules, que pueden combinarse con tonos amarillos, blancos o azulados en su interior, dando lugar a la apariencia característica que la hace inconfundible.

¿Para qué sirve esta planta?

Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte, su uso más común es el de ornamental, apareciendo en macetas, parterres y bordes. Es una buena opción para jardines de mariposas y polinizadores, así como para jardines de cabaña o comestibles.

Sin embargo, durante años ha tenido muchos más usos. Por ejemplo, el Jardín Botánico de Kew, esta planta ha estado históricamente vinculado al amor y al romance, tanto en la mitología griega como en la romana, donde se asocia con figuras como Eros, Cupido y Afrodita.

Otros de sus usos son:

Uso culinario: Las flores del pensamiento silvestre son comestibles en pequeñas cantidades. La Universidad Estatal de Carolina del Norte indica que tienen poco sabor, por lo que se emplean principalmente como decoración en ensaladas y postres, más por su apariencia que por su aporte gustativo.

Salud e investigación: Según el Jardín Botánico de Kew , los extractos de esta planta se han utilizado en la medicina tradicional, incluida la ayurvédica y la medicina tradicional iraní, para tratar afecciones respiratorias, problemas de la piel y trastornos cardiovasculares.

Propiedades depurativas: De acuerdo con el Vademécum colombiano de plantas medicinales, publicado por el entonces Ministerio de la Protección Social, en la tradición medicinal se le atribuyen propiedades depurativas y se emplea para tratar afecciones cutáneas como eccema, impétigo, acné y prurito. También actúa como expectorante, diurético y antiespasmódico, y se ha utilizado en el tratamiento de la bronquitis y la tos.

¿Cómo usarla?

Según este mismo documento colombiano, las cuatro formas más comunes para su uso son:

Formas de uso:

Infusión: Se prepara colocando hojas y flores secas de pensamiento silvestre en agua caliente, dejándolas reposar durante algunos minutos antes de colar. Es la forma de uso más común en la medicina tradicional. Puede tomar hasta tres tazas al día , generalmente repartidas a lo largo del día.

Extracto seco: La cantidad recomendada oscila entre 0,3 y 1 gramo al día , según la concentración del producto y la indicación terapéutica.

Extracto fluido: Es una preparación líquida obtenida a partir de la planta fresca o seca, donde un gramo de planta equivale a un mililitro de extracto. Se administra por vía oral, generalmente diluido en agua, con una dosis de 30 a 50 gotas .

Tintura: Se elabora macerando la planta en alcohol, lo que permite extraer y conservar sus principios activos.

Ojo, no se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, en niños menores de dos años ni en personas que padecen asma. Como ocurre con cualquier planta medicinal, su uso debe ser responsable y preferiblemente orientado por un profesional.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼