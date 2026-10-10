¿Para qué sirve la zarzaparrilla y cuál es la diferencia entre la negra y la morada?

En esta guía le contamos las características de la zarzaparrilla negra y la morada, sus particularidades y, de paso, qué hay detrás de la llamada zarzaparrilla más conocida en Colombia.

La zarzaparrilla tiene más de una cara. Bajo este nombre se conocen distintas plantas, algunas con frutos oscuros y otras con bayas moradas, que pueden confundirse fácilmente cuando se buscan referencias en internet. Pero ¿cómo distinguirlas y qué sabemos de cada una?

Aunque su nombre suele asociarse con una planta en particular, la zarzaparrilla puede referirse a distintas especies de Smilax, un género de lianas trepadoras que crecen en diferentes regiones de América Latina. Sus tallos largos y flexibles se enredan entre la vegetación y, en algunas especies, tienen espinas. Sus hojas suelen ser ovaladas o alargadas, mientras que sus flores, pequeñas y agrupadas, dan paso a bayas redondas que pueden adquirir tonos rojizos o anaranjados al madurar.

Una de las especies de este género es Smilax officinalis, cuyas raíces se han utilizado tradicionalmente en preparados herbales. Según Ecos del Bosque, una comunidad dedicada a la identificación y protección de la flora y fauna de los bosques lluviosos de Costa Rica, algunas especies de Smilax crecen tanto en bosques húmedos y nubosos como en áreas intervenidas. Su distribución se extiende por distintas zonas de Centroamérica y Sudamérica, incluida Colombia.

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Zarzaparrilla negra

Aquí es un poco más difícil definir a qué planta se refiere el nombre de zarzaparrilla negra, pues puede utilizarse para identificar especies diferentes. Una de ellas es el grosellero negro (Ribes nigrum), un arbusto que produce pequeñas bayas oscuras de sabor agridulce. Sin embargo, el nombre también puede asociarse con plantas trepadoras del género Smilax, como Smilax campestris, cuyos frutos son redondos y adquieren tonalidades negras o violáceas al madurar.

Pero vamos a decantarnos por esta última especie, pues es originaria de Sudamérica y crece como una liana en bosques y matorrales de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sus hojas son alargadas y tienen zarcillos en la base que le permiten sujetarse a otras plantas. Sus flores, pequeñas y de tonos blanquecinos o ligeramente morados, crecen agrupadas junto a las hojas. Después de la polinización por insectos, produce bayas de entre tres y seis milímetros de diámetro, cuyas semillas pueden dispersarse a través de los animales.

En la medicina tradicional, los tallos y las raíces de Smilax campestris se han utilizado en preparaciones a las que se atribuyen propiedades antirreumáticas, diuréticas, antifebriles, laxantes y depurativas. Sus hojas, por su parte, se emplean para elaborar bebidas tónicas, amargas y digestivas. Ojo, estos usos corresponden a la medicina popular y no deben confundirse con efectos terapéuticos comprobados científicamente.

Zarzaparrilla Colombia

Pero si nos vamos a un contexto colombiano, encontramos que la zarzaparrilla puede ser una planta bastante distinta de las trepadoras del género Smilax mencionadas anteriormente. En algunas regiones del país, este nombre común se utiliza para referirse a especies del género Dioscorea, como Dioscorea lehmannii, plantas trepadoras que desarrollan tubérculos o rizomas bajo tierra y que tienen usos tradicionales, especialmente en zonas rurales de Cundinamarca.

De acuerdo con investigaciones académicas y registros botánicos, los tubérculos de estas plantas se han utilizado popularmente como depuradores de la sangre y en preparados destinados a tratar distintos malestares. Su comercialización también representa una fuente de ingresos para algunas familias campesinas. Sin embargo, el uso tradicional no equivale a una eficacia médica comprobada: investigadores de la Universidad Nacional de Colombia han estudiado el potencial de estos tubérculos y sus posibles efectos sobre procesos metabólicos, incluidos los relacionados con la glucosa en la sangre.

El género Dioscorea pertenece a la familia Dioscoreaceae y agrupa hierbas trepadoras que almacenan nutrientes en estructuras subterráneas de formas y tamaños diversos. Algunas especies, conocidas como ñames, se cultivan por sus tubérculos comestibles; otras tienen usos medicinales tradicionales. Por eso, es importante distinguir las especies y sus aplicaciones, pues el nombre común zarzaparrilla puede designar plantas diferentes según la región.

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