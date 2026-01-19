Para qué sirve poner tenedores de plástico en el jardín

Este es un método mecánico para la protección de plantas. Foto: Getty Images

Sabemos que puede sonar un tanto extraño o inusual, pero el uso de tenedores de plástico en la jardinería puede fortalecer la protección de nuestras plantas.

¿Por qué? Pues, al ser clavados en la tierra, limitan la intromisión de animales en el sustrato, igual que la invasión de personas que suelen pisar los jardines al correr o jugar en ellos. Más allá del experimento, esto sí funciona como un recurso mecánico o manual para proteger zonas sensibles del jardín.

Cuando el tenedor se coloca con las puntas hacia arriba, la superficie deja de ser cómoda para pisar o escarbar. Es menos accesible. Así, los animales domésticos (perros, gatos y hasta conejos) y aves suelen evitar esas áreas, reduciendo el riesgo de que las semillas, los brotes, las hojas o las raíces queden expuestos al daño. El efecto se produce por incomodidad física, pero no produce alteraciones del entorno en sí.

¿Cómo ubicar los tenedores en la tierra?

Recordemos que este tip funciona bastante bien durante las primeras etapas de desarrollo de una planta, en siembras recientes o en sectores en donde el suelo fue removido hace poco. Aunque también puede usarse en plantaciones “veteranas”.

Como mencionábamos al inicio, los tenedores se entierran dejando visibles las puntas y se distribuyen de forma estratégica (a la misma distancia y sin cubrir por completo la superficie del cubierto). El punto de respetar esa separación, más que por algo estético, es que permite que el suelo mantenga su aireación y que el riego se realice con normalidad y sin incomodidades.

A continuación, un ejemplo que puede funcionar como guía:

Este sistema tampoco requiere de mantenimiento adicional más allá de la primera colocación, cuya medida puede ser de cinco centímetros entre cada utensilio. La ventaja es que puede retirarse una vez que se se haga más fuerte la planta. Pero, si así lo desea, mantenerlo como protección a largo plazo según la necesidad del espacio, también es una opción.

¿Y tiene más ventajas?

Sí: la reutilización de objetos desechables y el cuidado (al menos un poco) del medioambiente. Así, sin generar residuos nuevos es posible encontrar una aplicación práctica en el jardín y emplearlos como una alternativa a productos químicos que, recordemos, son más invasivos para esos pequeños invasores y, por supuesto, nuestras plantas.

