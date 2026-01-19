Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Huerta

Para qué sirve poner tenedores de plástico en el jardín

Este tip funciona bastante bien durante las primeras etapas de desarrollo de una planta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Huerta
La Huerta
19 de enero de 2026 - 08:05 p. m.
Este es un método mecánico para la protección de plantas.
Este es un método mecánico para la protección de plantas.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Sabemos que puede sonar un tanto extraño o inusual, pero el uso de tenedores de plástico en la jardinería puede fortalecer la protección de nuestras plantas.

¿Por qué? Pues, al ser clavados en la tierra, limitan la intromisión de animales en el sustrato, igual que la invasión de personas que suelen pisar los jardines al correr o jugar en ellos. Más allá del experimento, esto sí funciona como un recurso mecánico o manual para proteger zonas sensibles del jardín.

Vínculos relacionados

Vacaciones científicas en Bogotá 2026: actividades para niños en el Jardín Botánico
¿Para qué sirven los cubios, el tubérculo estrella de Colombia?
¿El tomate es una fruta o una verdura y por qué?

Cuando el tenedor se coloca con las puntas hacia arriba, la superficie deja de ser cómoda para pisar o escarbar. Es menos accesible. Así, los animales domésticos (perros, gatos y hasta conejos) y aves suelen evitar esas áreas, reduciendo el riesgo de que las semillas, los brotes, las hojas o las raíces queden expuestos al daño. El efecto se produce por incomodidad física, pero no produce alteraciones del entorno en sí.

¿Cómo ubicar los tenedores en la tierra?

Recordemos que este tip funciona bastante bien durante las primeras etapas de desarrollo de una planta, en siembras recientes o en sectores en donde el suelo fue removido hace poco. Aunque también puede usarse en plantaciones “veteranas”.

Como mencionábamos al inicio, los tenedores se entierran dejando visibles las puntas y se distribuyen de forma estratégica (a la misma distancia y sin cubrir por completo la superficie del cubierto). El punto de respetar esa separación, más que por algo estético, es que permite que el suelo mantenga su aireación y que el riego se realice con normalidad y sin incomodidades.

A continuación, un ejemplo que puede funcionar como guía:

Este sistema tampoco requiere de mantenimiento adicional más allá de la primera colocación, cuya medida puede ser de cinco centímetros entre cada utensilio. La ventaja es que puede retirarse una vez que se se haga más fuerte la planta. Pero, si así lo desea, mantenerlo como protección a largo plazo según la necesidad del espacio, también es una opción.

¿Y tiene más ventajas?

Sí: la reutilización de objetos desechables y el cuidado (al menos un poco) del medioambiente. Así, sin generar residuos nuevos es posible encontrar una aplicación práctica en el jardín y emplearlos como una alternativa a productos químicos que, recordemos, son más invasivos para esos pequeños invasores y, por supuesto, nuestras plantas.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼

La Huerta

Por La Huerta

mosorio@elespectador.com

Temas recomendados:

Jardinería

La Huerta

plantas en la casa

cuidado de plantas

siembra

plantas

Estilo de Vida

Para qué sirve poner tenedores de plástico en el jardín

Tips jardín

Jardín en casa

Tenedores en la jardinería

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.