Paso a paso para cultivar ajo en casa: siga estos consejos de una experta

¿Sabía que el ajo contiene agua, carbohidratos, proteínas, aminoácidos, compuestos organosulfurados y fibra? // Freepik. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ajo es una planta perteneciente a la familia de la cebolla, el puerro y el cebollín, muy utilizado en la cocina por su característico sabor, así como por su versatilidad para realzar todo tipo de preparaciones, desde guisos y sopas hasta adobos y salsas. Además, se reconoce fácilmente por su forma, compuesta por varios dientes cubiertos por una cáscara blanca o morada.

Según un informe de la Universidad Estatal de Dakota del Norte en Estados Unidos, el ajo tiene compuestos naturales, como la aliina, que al ser triturados o picados liberan alicina, la sustancia responsable de su olor tan penetrante y de muchas de sus cualidades medicinales. Además, aporta minerales como el potasio, el magnesio y el fósforo, así como vitaminas del grupo B y vitamina C.

Por todo esto, el ajo no solo es un condimento habitual en las cocinas, sino también un aliado en la alimentación saludable.

Le puede interesar leer:

Yuly Forero Pedraza, administradora ambiental y fundadora del huerto orgánico cultivando vida, menciona que el cultivo de ajo es fácil de crear y se puede hacer en macetas porque no ocupa mucho espacio.

“Cuando elija cultivar ajo, debe elegir un sustrato que tenga una textura suave, que se pueda manejar y que no se compacte básicamente el suelo, porque si se compacta no se van a formar los ajos y eso va a evitar que el desarrollo del cultivo sea óptimo, solo germinarían hojas en la parte de arriba, pero por dentro de la tierra no se formarían las cabezas de ajo”, explica Forero.

¿Cómo cultivar ajo?

De acuerdo con la experta, se necesita:

Uno o varios dientes de ajo grandes que ya tengan raíz.

Una maceta con agujeros en la base y de mínimo 15 cm de profundidad.

Tierra suelta o sustrato suave con un poco de abono, que no se compacte.

Una vez cuente con los materiales, se procede con el sembrado:

Siembra: entierre los dientes de ajo con las raíces hacia arriba. La profundidad ideal es de unos 3 cm. Si está sembrando varios ajos, deje un espacio de 10 a 15 cm entre ellos.

Ubíquelo en un lugar soleado: el ajo necesita al menos 5 horas diarias de sol. Ponga la maceta en un lugar bien iluminado o si tiene jardín asegúrese que reciba luz directa.

Riego moderado: riegue con cuidado para mantener la tierra húmeda, pero no encharcada. El exceso de agua puede pudrir el bulbo. Debe regar poco pero de forma constante, especialmente durante las primeras semanas.

Limpie las malezas: retire las hierbas que crezcan alrededor, ya que compiten por los nutrientes del ajo.

¿Cuándo se cosecha el ajo?

De acuerdo con Forero, el ajo está listo para cosechar entre 3 y 4 meses aproximadamente.

“Una de las señales más claras de que los bulbos están maduros es que empiezan a asomarse ligeramente por la superficie del suelo. Esto indica que la cabeza de ajo ya se ha formado y que es momento de recogerla”, dice la administradora ambiental.

Forero recomienda hacer la cosecha a mano, sin necesidad de herramientas como tijeras.

“Basta con aflojar un poco la tierra y tirar con suavidad. Es ideal realizar esta labor muy temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas son más suaves, para evitar que la planta se marchite o se estrese”, comenta la experta.

Cuidados para mantener saludable el cultivo de ajo

Según explica Forero, como el ajo crece bajo tierra, es importante cubrir el suelo para evitar el exceso de humedad, que puede pudrir los dientes o las cabezas.

“Se recomienda usar hojarasca seca, corteza de pino, fibra de coco o restos de madera seca”, dice la experta.

sin encharcar el suelo . Evitar y controlar el exceso de humedad. Requiere riegos frecuentes, especialmente durante el crecimiento, pero

Asegurarse de que la maceta que elija para su cultivo tenga un buen drenaje.

Tener un sustrato rico y bien aireado, idealmente compuesto por tierra negra, compost o turba de coco (mejora la textura del suelo).

El ajo prefiere climas templados a fríos , ya que en climas cálidos no se desarrolla adecuadamente el bulbo, aunque se pueden aprovechar las hojas tiernas, menciona Forero.

No es un cultivo de sombra.

🌳☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺🌼