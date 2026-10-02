Passiflora muyscana: la rara planta "Batman" cerca de Bogotá

La Passiflora muyscana pertenece a la familia de las pasifloras, un grupo de plantas del que hacen parte especies conocidas como la maracuyá, la curuba y la granadilla. Su principal particularidad está en sus hojas, cuya…

¿Una planta con hojas que parecen el símbolo de Batman? Aunque parezca sacada de un cómic, existe y crece en Colombia. Se trata de una pasiflora que, lejos de producir una de las frutas que solemos asociar con esta familia, acaba de llamar la atención de la ciencia por su particular forma y por la historia que guarda detrás.

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La Passiflora muyscana pertenece a la familia de las pasifloras, un grupo de plantas del que hacen parte especies conocidas como la maracuyá, la curuba y la granadilla. Su principal particularidad está en sus hojas, cuya forma recuerda al símbolo de Batman. Por esta razón, también ha sido llamada de manera coloquial la “planta murciélago”.

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La nueva especie pertenece a la sección Decaloba, un grupo dentro del género Passiflora que reúne más de 200 especies de plantas trepadoras y lianas. Entre sus características más llamativas están sus hojas, cuya forma recuerda a las alas de un murciélago, un rasgo que distingue a varias de las especies que hacen parte de este grupo.

Pero, ¿cómo fue que los investigadores llegaron hasta Passiflora muyscana? El hallazgo comenzó con unos esquejes provenientes del municipio de Tena, Cundinamarca, que fueron llevados al Jardín Botánico de Bogotá para ser cultivados y estudiados. A partir de ese material, la planta comenzó a desarrollarse hasta que finalmente floreció. Fue entonces cuando sus características despertaron la atención de los investigadores y surgió la posibilidad de que se tratara de una especie que aún no había sido descrita.

Según explicó Boris Villanueva, del Jardín Botánico de Bogotá, el proceso se desarrolló con el apoyo de otros expertos y conocedores del género Passiflora, entre ellos Juan Darío Lozano y Hernán Darío Bernal.

El hallazgo se suma a la diversidad de pasifloras que existe en el país. De acuerdo con los datos proporcionados por el Jardín Botánico de Bogotá, en el mundo se conocen cerca de 620 especies de Passiflora y alrededor de 175 están registradas en Colombia.

Pero hay otro detalle que hace especial a esta planta: su nombre. Boris menciona que Muyscana no fue elegido al azar y guarda una relación directa con los pueblos indígenas que habitaron esta región.

¿Por qué se llama Passiflora muyscana?

El nombre de esta especie también hace referencia a la historia de la región donde crece. Según el botánico Villanueva, muyscana es un homenaje a los pueblos muiscas que habitaron el altiplano y a la relación que estas comunidades establecieron con las plantas de su territorio.

El experto comenta que hay elementos que muestran la importancia que tuvieron las pasifloras en la cultura material de la región. En el Museo del Oro, por ejemplo, se conserva una pieza de orfebrería que representa una flor de Passiflora. Para Villanueva, este tipo de representación sugiere que estas plantas pudieron tener algún significado para las comunidades que las conocieron y representaron.

Recalca que algunos de los usos de esta planta se han empleado en infusiones por sus propiedades asociadas con la relajación y como plantas tranquilizantes.

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