Perejil en casa: cómo sembrarla, técnicas y cuidados

Una vez la planta comienza a crecer, los cuidados hacen la diferencia. Foto: Flickr

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El perejil es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina, su sabor fresco lo convierte en el complemento ideal para sopas, ensaladas, carnes, pescados y salsas. Además de su uso culinario, también es reconocido por su aporte de vitaminas y minerales, por lo que muchas personas optan por cultivarlo en casa y tenerlo siempre a la mano.

Aunque se considera una planta fácil de mantener, obtener un perejil sano y frondoso depende de algunos cuidados básicos, como la forma de sembrarlo hasta la cantidad de agua y luz que recibe. Si está pensando en cultivar esta planta en su hogar, estas son las recomendaciones de expertos en jardinería para hacerlo con éxito.

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¿Cómo cultivar perejil en casa?

Según el Jardín Botánico de Nueva York, el perejil crece mejor en suelos húmedos, fértiles y con buen drenaje, en un lugar donde reciba al menos seis horas de sol al día.

De acuerdo con el portal especializado Southern Living, existen dos métodos que puede usar para cultivar perejil en casa.

1. Plantarlo en una maceta

Si prefiere empezar con una planta ya desarrollada, puede comprarla en un vivero o trasplantarla desde el jardín. Acá lo ideal es escoger plantas jóvenes, ya que el perejil es una especie bienal y deja de crecer después de producir semillas.

Para sembrarlo:

Elija una maceta un poco más grande que la raíz de la planta y con orificios de drenaje.

Use tierra fértil y suelta, que permita un buen drenaje. Si puede, mézclela con un poco de abono orgánico.

Coloque la planta de manera que la parte superior de las raíces quede al nivel de la tierra.

Presione suavemente la tierra alrededor de la planta y riéguela después de sembrarla.

2. Cultivarlo desde semillas

Si prefiere empezar desde cero, siembre las semillas en recipientes pequeños o semilleros, cubriéndolas con una capa delgada de tierra de aproximadamente medio centímetro.

Mantenga la tierra ligeramente húmeda mientras las semillas germinan y deje los recipientes en un lugar con buena luz y a temperatura ambiente. Cuando empiecen a salir las nuevas plantas, deje una distancia de entre 20 y 30 centímetros entre cada una para que tengan espacio suficiente para crecer y desarrollarse.

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Cuidados básicos del perejil

Una vez la planta comienza a crecer, los cuidados hacen la diferencia, así que tenga en cuenta estas recomendaciones:

Luz: para los expertos, el perejil tolera la luz parcial, pero crece mucho mejor cuando recibe varias horas de iluminación diaria. Si se cultiva en interiores, lo más recomendable es ubicarlo cerca de una ventana soleada.

Riego: en el proceso de germinación se debe mantener la tierra húmeda, pero cuando aparezcan las primeras hojas, el riego debe disminuir.

Temperatura: el perejil se desarrolla mejor en ambientes frescos, por eso, según Southern Living, la temperatura ideal no debe superar los 24 °C y suele adaptarse sin problemas a la mayoría de los hogares.

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