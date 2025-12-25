Planta de dinero china: cuidados básicos para que crezca sana

¿Quiere una planta que no solo decore su hogar, sino que también simbolice abundancia? La Pilea peperomioides reúne todo eso Foto: Pexels

En el mundo de las plantas, los nombres rara vez son casuales: muchos se asocian con la buena fortuna, la prosperidad o los deseos que queremos atraer a nuestra vida. Si está buscando una especie que simbolice esto, la Pilea peperomioides se ha convertido en una de las más populares.

Conocida como planta china del dinero, planta misionera o planta OVNI, esta especie es originaria de la provincia de Yunnan, al sur de China, y destaca no solo por su significado, sino también por su inconfundible belleza.

Y es que se distingue por sus hojas redondas, peltadas y de color verde oscuro, que alcanzan unos 10 cm de diámetro y se sostienen sobre largos tallos que salen de las ramas, dándole una apariencia ligera y muy decorativa que la ha hecho popular en interiores de todo el mundo.

Ideal para el cultivo en espacios interiores, esta planta perenne de bajo mantenimiento es segura para mascotas y tolera temperaturas de hasta 10 °C, lo que la convierte en una opción perfecta para tenerla en casa u oficina sin mayores complicaciones.

Cuidados

Luz

La planta del dinero chino ( Pilea peperomioides ) crece mejor con luz media a brillante e indirecta, idealmente cerca de una ventana orientada al este u oeste.

Conviene girar la maceta con regularidad para mantener un crecimiento equilibrado y evitar el sol directo, que puede quemar las hojas.

Clima

Se adapta bien a las condiciones normales del hogar, con temperaturas templadas y humedad moderada.

Aunque tolera breves exposiciones al frío, en interior no debe mantenerse por debajo de los 10 °C, ya que el frío prolongado puede afectar su desarrollo.

Evite ubicarla cerca de calefactores o corrientes de aire seco, que pueden resecar el follaje.

Riego

Tiene necesidades de riego medias y prefiere que el sustrato se seque casi por completo entre riegos. Cuando la planta necesita agua, sus hojas comienzan a inclinarse ligeramente, lo que sirve como señal natural.

Es importante regar a fondo, permitiendo que el exceso de agua drene, y evitar el encharcamiento para prevenir daños en las raíces.

Sustrato

Requiere un sustrato rico pero bien drenado, idealmente una mezcla para plantas de interior a base de turba o fibra de coco, enriquecida con perlita para mejorar la aireación.

Un pH entre 6,0 y 7,0 es adecuado para su desarrollo y ayuda a mantener un sistema radicular sano.

Poda

No requiere poda frecuente, pero se pueden retirar hojas viejas, dañadas o amarillas para mejorar su aspecto y dirigir la energía hacia el crecimiento activo.

También es recomendable separar los hijuelos cuando alcanzan un tamaño adecuado, lo que ayuda a mantener la planta madre saludable y bien formada.

Plagas y enfermedades

Aunque es una planta resistente, en interior puede verse afectada por plagas comunes como cochinillas, escamas, mosquitos del sustrato y ácaros.

La detección temprana y una buena ventilación reducen el riesgo de infestaciones, mientras que un riego adecuado y un sustrato drenante previenen problemas asociados al exceso de humedad.

