Planta de dinero china: cuidados básicos para que crezca sana

En el mundo de las plantas, los nombres rara vez son casuales: muchos se asocian con la buena fortuna, la prosperidad o los deseos que queremos atraer a nuestra vida. Si está buscando una especie que simbolice esto, la Pilea peperomioides se ha convertido en una de las más populares.
Conocida como planta china del dinero, planta misionera o planta OVNI, esta especie es originaria de la provincia de Yunnan, al sur de China, y destaca no solo por su significado, sino también por su inconfundible belleza.
Y es que se distingue por sus hojas redondas, peltadas y de color verde oscuro, que alcanzan unos 10 cm de diámetro y se sostienen sobre largos tallos que salen de las ramas, dándole una apariencia ligera y muy decorativa que la ha hecho popular en interiores de todo el mundo.
Ideal para el cultivo en espacios interiores, esta planta perenne de bajo mantenimiento es segura para mascotas y tolera temperaturas de hasta 10 °C, lo que la convierte en una opción perfecta para tenerla en casa u oficina sin mayores complicaciones.
Cuidados
Luz
- La planta del dinero chino (Pilea peperomioides) crece mejor con luz media a brillante e indirecta, idealmente cerca de una ventana orientada al este u oeste.
- Conviene girar la maceta con regularidad para mantener un crecimiento equilibrado y evitar el sol directo, que puede quemar las hojas.
Clima
- Se adapta bien a las condiciones normales del hogar, con temperaturas templadas y humedad moderada.
- Aunque tolera breves exposiciones al frío, en interior no debe mantenerse por debajo de los 10 °C, ya que el frío prolongado puede afectar su desarrollo.
- Evite ubicarla cerca de calefactores o corrientes de aire seco, que pueden resecar el follaje.
Riego
- Tiene necesidades de riego medias y prefiere que el sustrato se seque casi por completo entre riegos. Cuando la planta necesita agua, sus hojas comienzan a inclinarse ligeramente, lo que sirve como señal natural.
- Es importante regar a fondo, permitiendo que el exceso de agua drene, y evitar el encharcamiento para prevenir daños en las raíces.
Sustrato
- Requiere un sustrato rico pero bien drenado, idealmente una mezcla para plantas de interior a base de turba o fibra de coco, enriquecida con perlita para mejorar la aireación.
- Un pH entre 6,0 y 7,0 es adecuado para su desarrollo y ayuda a mantener un sistema radicular sano.
Poda
- No requiere poda frecuente, pero se pueden retirar hojas viejas, dañadas o amarillas para mejorar su aspecto y dirigir la energía hacia el crecimiento activo.
- También es recomendable separar los hijuelos cuando alcanzan un tamaño adecuado, lo que ayuda a mantener la planta madre saludable y bien formada.
Plagas y enfermedades
- Aunque es una planta resistente, en interior puede verse afectada por plagas comunes como cochinillas, escamas, mosquitos del sustrato y ácaros.
- La detección temprana y una buena ventilación reducen el riesgo de infestaciones, mientras que un riego adecuado y un sustrato drenante previenen problemas asociados al exceso de humedad.
